Что приготовить на Рождество 2024: традиционные и необычные рецепты

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В России на Рождество издавна было принято готовить 12 блюд: по количеству апостолов. Список яств мог меняться, неизменно в нем оставались только кутья (сочиво) и взвар. Кроме них на стол могли подавались мясные блюда (например, запеченный поросенок, гусь или утка), борщ или грибной суп, рыбные блюда, блины, голубцы, вареники, пирожки, тушеная капуста или грибы, хлеб и каша. Каждое кушанье являлось символом какого-то благоприятного события, поэтому полагалось пробовать все угощения. Сейчас символическое значение блюд позабылось.

Тем более празднику Рождества Христова в России предшествует сорокадневный пост. За неделю до Рождества пост становится особенно строгим. Чтобы избежать проблем с пищеварением, желательно избегать слишком жирной и калорийной пищи.

Повар София Танькова поделилась рецептами блюд, которые можно подать к столу на Рождество.

Кутья (сочиво)

Это главное блюдо, которое переходит с сочельника на праздничный стол. Кстати, название сочельник произошло от слова «сочиво». Считается, что чем сытнее и вкуснее приготовлено это блюдо, тем благополучнее будет предстоящий год. Традиционно кутью готовят из пшеницы, но допустимо использовать рисовую или пшенную крупу.

Ингредиенты:

круглозерный рис — 1 стакан;

вода — 2 стакана;

сухофрукты (например, инжир, финики, изюм) — 50 г;

орехи (миндаль, фундук, кешью) — 50 г;

мед — 2 ст. л.

Фото undefined undefined/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Перебрать и слегка промыть рисовую крупу (не до прозрачности). Залить рис двумя стаканами воды, поставить кастрюлю на огонь. После закипания убавить огонь и варить, не снимая крышку, 15-20 минут. Пока варится рис, промыть сухофрукты, нарезать их на небольшие кусочки. В готовый рис сложить нарезанные сухофрукты и орехи, оставить минут на 20. Добавить в сочиво мед, перемешать. Подавать блюдо холодным.

Взвар

Взвар, или узвар, — это славянское название компота.

Ингредиенты:

компотная смесь (сушеные груши, яблоки, чернослив, курага, изюм) — 150 г;

вода — 2,5 л;

мед — 2 ст. л.

Фото udra/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Промыть сухофрукты, оставить на несколько минут в воде, чтобы удалить мелкий мусор. Чистые сухофрукты залить холодной водой, поставить кастрюлю на огонь. Довести взвар до кипения, убавить огонь, варить еще минут 10. Когда взвар немного остынет, добавить мед, оставить настаиваться на час или больше. Подавать напиток можно как холодным, так и горячим.

Запеченная баранья нога

Полезная альтернатива свинине.

Ингредиенты:

баранья нога — 1 кг;

свежий чеснок — 8 зубчиков;

оливковое масло — 20 мл;

бальзамический уксус — 20 мл;

тимьян — 10 г;

морковь — 1 шт.;

лук-шалот — 4-5 шт. (можно заменить целой головкой репчатого лука);

стебель сельдерея — 2 шт.;

букет гарни (лук-порей, лавровый лист, тимьян, петрушка) — 1 шт.;

соль — по вкусу;

молотый черный перец — по вкусу.

Фото margouillatphotos/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Очистить мясо от пленок и лишнего жира. Очистить чеснок, разрезать каждый зубчик на 4 части. Сделать в мясе небольшие отверстия ножом и поместить в каждую дырочку по четвертинке зубчика чеснока. Помыть и почистить овощи. Нарезать лук-шалот четвертинками (репчатый разрезать на 8 частей). Морковь и стебли сельдерея нарезать тонкими полосками. Обжарить овощи. Смешать оливковое масло, бальзамический уксус и тимьян. Смазать баранину масляной смесью. Приготовить букет гарни: собрать компоненты в пучок, скрутить, обмотать бечевкой. Разогреть духовку до 180 градусов. Выложить мясо на противень, сверху положить букет гарни, посыпать овощами, посолить, поперчить. Запекать около часа, чтобы получить мясо средней прожарки.

Гречка с грибами

И каша, и грибы должны присутствовать на столе. То и другое хорошо сочетается с мясом, поэтому гречку можно подать на гарнир к баранине.

Ингредиенты:

гречневая крупа — 1 стакан;

вода — 2 стакана;

шампиньоны свежие — 5 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

растительное масло — 20 мл;

соль — по вкусу.

Фото derketta/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Перебрать и промыть крупу. Залить крупу водой, посолить, поставить на огонь. Довести кашу до кипения, убавить огонь и варить минут 15-20, пока не выпарится вода. Очистить и промыть лук, нарезать его полукольцами. Обжарить лук в масле. Промыть, очистить, тонко нарезать шампиньоны, добавить их к луку, обжаривать 5 минут. Готовые грибы соединить с гречкой.

Эклеры с копченой рыбой

Эти эклеры представляют собой и рыбное блюдо, и аналог пирожков.

Ингредиенты:

молоко — 185 мл;

вода — 315 мл;

соль — 10 г;

сахар — 20 г;

сливочное масло — 225 г;

мука с высоким содержанием белка — 275 г;

яйца — 5 крупных или 6 средних;

рыба горячего копчения (любая) — 200 г;

сливочный сыр — 200 г;

лук-резанец — 1 пучок;

яичный белок — 1 шт.;

сахарная пудра — 65 г;

лимонный сок — 15-20 мл;

тесто — 1 упаковка.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

В сотейнике с толстым дном смешать молоко, воду, соль, сахар и масло. Поставить на слабый огонь. Перемешивать тесто миксером, пока масло полностью не растает. Перевести миксер на сильный режим и довести массу до кипения, следя, чтобы ничего не пригорело. После закипания очень быстро всыпать муку в массу, переключить миксер на средний режим и начать перемешивать. Тесто будет готово, когда начнет отставать от стенок. Разбить яйца в отдельную миску, смешать белок с желтком. Когда тесто остынет примерно до 50 градусов, в 5-7 приемов добавить в него яйца. Консистенция теста должна быть такой, чтобы оно стекало с лопатки гладкой лентой или падало плоскими треугольниками. Застелить противень силиконовым ковриком, с помощью насадки высадить эклеры (они должны быть примерно 7-8 см в длину). Выпекать при температуре 160-180 градусов около часа. Остудить. Нарезать кусочками рыбу. Измельчить с помощью блендера рыбу и сливочный сыр. Мелко нарезать лук. Приготовить глазурь: взбить до пиков белок, пудру и лимонный сок. Начинить эклеры рыбой и сыром. Окунуть каждый эклер в глазурь. Сверху посыпать луком.

Салат с моцареллой

Салат относится к традиционным блюдам итальянской кухни, но впишется в российское рождественское меню.

Ингредиенты:

помидоры черри — 250 г;

моцарелла — 250 г;

руккола — 1 пучок;

бальзамический соус — 20-30 мл;

оливковое масло — 20-30 мл;

соль, перец — по вкусу.

Фото 5PH/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Нарезать половинками помидоры и моцареллу. Промыть и порвать руками рукколу. Выложить все компоненты на тарелке, заправить маслом и бальзамическим соусом.

Бискотти

Еще одно итальянское блюдо. Его можно подать вместо блинов.

Ингредиенты:

мука — 300 г;

тростниковый сахар —185 г;

яйца — 3 шт.;

разрыхлитель — 6 г;

соль — 4 г;

ванильная эссенция — 1 ч. л.;

очищенный миндаль — 150 г;

сушеная клюква — 80 г;

цедра лимона — 1 ст.л.

Фото Robert Kirk/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Просеять муку с разрыхлителем в отдельной емкости. Смешать в отдельной емкости яйца, сахар и ванильную эссенцию. Взбивать 5-7 минут на средней скорости, далее перейти на высокую. Должна получиться светлая воздушная масса. Снизить скорость, добавить муку, взбить. Добавить миндаль, клюкву и лимонную цедру так, чтобы они равномерно распределились по тесту. Присыпать стол и руки мукой. Выложить тесто на стол, сформировать небольшой прямоугольный батон, напоминающий вытянутую чиабату. Разогреть духовку до 150 градусов. Застелить противень бумагой, присыпать мукой. Выложить тесто на противень, выпекать 50-60 минут до образования корочки. Вытащить батон и оставить отдохнуть на 10-15 минут. Нарезать батон острым ножом, разместить на противне. В течение 10 минут подсушить печенье в духовке при температуре 130 градусов. Остудить и подавать.

Имбирные пряники (козули)

Ингредиенты:

мед — 165 г;

сахар — 100 г сахара;

имбирь — 8-10 г;

мускатный орех — 4 г;

корица — 4 г;

сода — 10 г;

яйцо — 1 шт.;

яичный белок — 1 шт.;

мелкодисперсная сахарная пудра — 350 г;

кукурузный крахмал — 10 г;

лимонный сок — 5 мл.

Фото Nastasic/www.istockphoto.com

Способ приготовления: