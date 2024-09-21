5 идей, как оригинально приготовить баклажаны

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Нежная мякоть и уникальный вкус делают баклажан идеальным ингредиентом для разнообразных кулинарных блюд. Этот продукт активно используют в разных кухнях мира. Вместе с нутрициологом собрали пять оригинальных блюд с баклажаном, которые точно захочется приготовить еще раз.
Ингредиенты:
баклажаны — 3 шт.;
масло оливковое — для жарки;
лук репчатый — 140 г;
сахар — 50 г;
каперсы — 90 г;
оливки — 150 г;
уксус винный, белый — 80 мл;
паста томатная — 400 мл;
базилик — по вкусу;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Баклажаны очистить от кожицы, нарезать кубиками и обжарить на оливковом масле.
Отдельно обжарить лук с сахаром до золотистого цвета.
Затем добавить туда каперсы, оливки, винный уксус и немного оливкового масла.
Тушить около 5 минут, после чего добавить обжаренные баклажаны и томатную пасту. Готовить еще 7-10 минут.
За несколько минут до конца всыпать мелко нарезанный базилик, соль и перец.
Ингредиенты:
баклажаны большие — 2 шт.;
фарш мясной — 300 г;
луковица — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
помидор — 1 шт.;
сыр — 100 г;
масло оливковое — по вкусу;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу;
специи (орегано, базилик) — по желанию;
зелень — для украшения.
Способ приготовления:
Разрезать баклажаны пополам вдоль и выскоблить мякоть, оставив около сантиметра от края. Посолить половинки и оставить на 20 минут. Затем промыть и обсушить.
На сковороде разогреть немного оливкового масла. Добавить нарезанный лук и обжарить до золотистого цвета.
Добавить фарш и готовить, пока он не станет румяным. Добавить мелко нарезанный чеснок и мякоть баклажанов, обжаривать в течение пяти минут.
Нарезать помидор и добавить его в сковороду. Приправить солью, перцем и специями. Готовить еще пять минут.
Разогреть духовку до 180 °C. Наполнить половинки баклажанов приготовленной начинкой. Посыпать сверху тертым сыром.
Выложить баклажаны на противень и запекать в духовке 25-30 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
Украсить готовые баклажаны свежей зеленью и подавать горячими.
Ингредиенты:
баклажаны большие — 2 шт.;
орехи грецкие — 200 г;
чеснок — 2-3 зубчика;
луковица — 1 шт.;
уксус — 1-2 ст. л.;
хмели-сунели — 1 ч. л.;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу;
зелень — по вкусу;
масло оливковое — по вкусу.
Способ приготовления:
Баклажаны нарезать вдоль на тонкие ломтики.
Посолить и оставить на 30 минут, чтобы вышла горечь. Затем промыть и обсушить.
Разогреть сковороду с оливковым маслом. Обжарить ломтики баклажанов с обеих сторон до золотистой корочки. Выложить их на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
В блендере или ступке измельчить грецкие орехи, чеснок, лук, уксус, хмели-сунели, соль и перец до однородной массы. Если начинка получается слишком густой, можно добавить немного воды или оливкового масла.
На каждый ломтик баклажана выложить немного ореховой начинки и свернуть его в рулетик.
Выложить готовые баклажаны на блюдо, украсить свежей зеленью и подавать к столу.
Это блюдо отлично подходит как закуска и прекрасно сочетается с вином.
Ингредиенты:
баклажаны — 6 шт.;
оливковое масло — 150 мл;
длиннозерный рис — 6 ст. л.;
панировочные сухари — 50 г;
сливочное масло — 50 г;
репчатый лук — 1 головка;
помидоры — 500 г;
сахар — 1 ч. л.;
соль — по вкусу;
йогурт — 200 г;
молотый черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Разогреть на сковороде кусочек сливочного масла вместе с 50 мл оливкового, добавить мелко нарубленный лук, жарить 5 минут, потом отправить туда же мелко нарезанные помидоры. Жарить на среднем огне, помешивая, 15 минут.
Дать соусу остыть и измельчить его в блендере, добавить соль и сахар, перемешать и оставить.
Разрезать баклажаны на половинки вдоль, исполосовать мякоть ножом, посолить и уложить в форму для запекания. Полить оливковым маслом и запекать в разогретой до 180 °C духовке 30 минут.
Параллельно сварить рис.
Вынуть баклажаны из духовки, но не выключать ее. Дать им остыть немного, потом аккуратно извлечь мякоть чайной ложкой. Удалить семена. Затем нарезать мякоть.
Смешать мякоть баклажанов с рисом и томатным соусом и распределить смесь по баклажанным шкуркам. Присыпать сухарями, поперчить. Поставить в духовку и 25 минут запекать.
Подавать с йогуртом или со сметаной.
Ингредиенты:
баклажаны — 3 шт.;
кинза — 1 пучок;
чеснок — 3 зубчика;
гранаты — 0,5 шт.;
рафинированное масло — 50 мл;
соль — по вкусу.
Способ приготовления:
Отрезать у баклажанов плодоножку и, не снимая кожуры, нарезать на пластины по пять миллиметров толщиной. Из одного баклажана должно получиться 4-5 штук.
Раскалить сковороду, налить на нее масло и обжарить в нем баклажаны по очереди в один слой.
Растолочь тщательно в ступке кинзу, чеснок и соль до состояния кашицы.
Обмазать каждую поджаренную пластину с обеих сторон перетертой массой и выложить на блюдо.
Перед подачей посыпать баклажаны зернами граната. При желании можно еще добавить немного йогурта.
Есть это блюдо можно и в горячем, и в холодном виде.