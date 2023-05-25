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Сегодня, 08:00

6 любимых напитков диетолога

Ольга Деккер
Нутрициолог
Фото Freepik
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Некоторые считают, что специалисты по питанию далеко не всегда следуют собственным рекомендациям. Но так ли это справедливо? Мы спросили у диетолога Ольги Деккер о ее любимых напитках и делимся ответами с вами.

Кофе

Я, как и многие, люблю насладиться чашечкой свежесваренного кофе. Аромат и вкус этого напитка могут быть настоящим утешением после слишком раннего подъема или во время небольшой паузы в течение дня.

Фото Freepik

Чай

Зеленый чай — один из моих предпочтительных напитков благодаря многочисленным полезным свойствам и освежающему вкусу. Он богат антиоксидантами и повышает уровень энергии.

Кроме зеленого чая я пью и другие его виды: черный, белый или травяные сборы. Каждый из них имеет свои уникальные вкусовые и ароматические свойства, которыми можно насладиться в разное время дня.

Чай из&nbsp;базилика. Чем полезен чай из священного базилика? Отвечает нутрициолог

Свежевыжатые соки

Я очень ценю свежевыжатые соки, особенно сразу из нескольких фруктов и овощей. Они являются отличным способом получить витамины и питательные вещества, а также освежиться и укрепить иммунную систему.

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Молоко

Это важный источник кальция и белка. Я предпочитаю нежирное коровье молоко или его растительные альтернативы, такие как миндальное или кокосовое. Они помогают разнообразить вкусовую палитру.

Фото Freepik/KamranAydinov

Вода

Это основной напиток, необходимый для поддержания гидратации организма. Я стараюсь пить достаточное количество воды в течение дня, чтобы поддерживать здоровье и хорошее самочувствие.

Газированная минеральная вода

Иногда я люблю насладиться бокалом газированной минеральной воды с лимоном или другими полезными добавками. Это освежающий и безалкогольный вариант, который сможет заменить сладкую газировку.

Фото istockphoto.com

Каждый из этих напитков имеет свои преимущества, выбор зависит от индивидуальных предпочтений и потребностей.

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Советы и рекомендации
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