Диета, разработанная специально для диабетиков. Что входит в меню «Стол №9»?

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Рацион питания, который с 1920-х предписывалось соблюдать больным диабетом легкой и средней тяжести, был разработан основоположником советской диетологии, врачом Мануилом Певзнером. Вместе еще с 15 лечебными «столами» для людей с различными диагнозами.
Многие продолжают придерживаться системы 16 столов и сейчас. Однако со времени, когда она была введена в систему здравоохранения, прошло уже сто лет. Актуальна ли она сейчас и что стоит в ней поменять, рассказали специалисты.
Калорийность питания снижается за счет быстрых углеводов и животных жиров. При этом есть рекомендуется дробно: 5-6 раз в день. Количество углеводов, белков и жиров в сутки должно быть примерно таким:
- 300-350 г углеводов,
- 90-100 г белков,
- 75-80 г жиров.
Всего 2300-2500 ккал в сутки. Получать их рекомендовано из:
- хлеба из отрубей и муки второго сорта (не более 300 г в день);
- полужирного или нежирного творога, несоленого нежирного сыра, сметаны в ограниченном количестве;
- овощных, грибных или нежирных мясных и рыбных супов и бульонов;
- нежирных видов мяса;
- нежирной рыбы, отварной, запеченной (иногда допускается жареная, в ограниченном количестве — рыбные консервы);
- гречневой, ячневой, пшенной, перловой, овсяной крупы;
- бобовых;
- овощей, содержащих не более 5% углеводов (капуста, кабачки, тыква, салат, огурцы, томаты, баклажаны);
- яиц с ограничением по желткам (не больше одного желтка в день);
- несоленого сливочного и топленого масла, растительных масел в составе различных блюд;
- свежих кисло-сладких фруктов и ягод;
- меда;
- чая, кофе с молоком, соков из овощей, и ягод, отвара шиповника.
А вот эти продукты, напротив, стоит исключить из рациона:
- сдобная и слоеная выпечка;
- соленые сыры, сладкие творожные сырки, сливки;
- жирные бульоны, молочные супы, супы с манной крупой, рисом, лапшой;
- мясо утки, гуся, копченое мясо, колбасы, мясные консервы;
- жирная, соленая рыба, икра;
- рис, манная крупа и макароны;
- соленые и маринованные овощи;
- жирные, острые и соленые соусы;
- виноград, изюм, бананы, инжир и финики;
- сахар, варенье, конфеты и мороженое;
- сладкие соки и лимонады.
По мнению кандидата медицинских наук, эндокринолога-диетолога Олега Ирышкина, несмотря на то что Минздрав официально упразднил столы Певзнера еще в 2003 году, основные принципы девятого стола для больных диабетом остаются актуальны.
Специалист поясняет: такой программы питания важно придерживаться, чтобы добиться целевых показателей гликированного гемоглобина и глюкозы в крови, которые определяет врач-эндокринолог.
По мнению диетолога Натальи Тарасевич, диету можно применять еще до постановки диагноза «сахарный диабет» — для лечения его предвестника, метаболического синдрома.
Метаболический синдром — это комплекс симптомов, который характеризуется увеличением массы висцерального жира (накапливающегося между органами в брюшной полости), снижением чувствительности к инсулину и гиперинсулинемией, что приводит к нарушениям обменных процессов и артериальной гипертонии.
«Один из признаков метаболического синдрома — окружность талии более 94 см у мужчин и более 80 см у женщин. И меню, описанное в столе № 9, положительно влияет на коррекцию веса. Исключаются рафинированные жиры, выпечка, сахара. Это как раз те продукты, которые провоцируют воспаление. При этом увеличивается количество продуктов, которые содержат клетчатку, легкие белки, сложные углеводы в виде круп»Наталья ТарасевичДиетолог, нутрициолог
Однако с одним из принципов «девятого стола» диетолог все же не согласна. Это пяти-шестиразовое питание мелкими порциями.
«Метаболический синдром всегда подразумевает инсулинорезистентность—- нарушение восприимчивости глюкозы, проводником которой является инсулин. Этот гормон отвечает за уровень глюкозы, взаимодействует с рецепторами и переносит глюкозу внутрь клетки, отвечает за жировой обмен. Уровень инсулина повышается при каждом приеме пищи. Если таковых 5-6 раз в день, инсулин держится на высоком уровне. Повышенный уровень инсулина полностью блокирует процесс жиросжигания. Похудение останавливается»Наталья ТарасевичДиетолог, нутрициолог
По мнению эксперта, среднестатистическому человеку будет вполне достаточно трех приемов пищи в день.
Отдельно эксперты отмечают: чтобы добиться результата, лечебную диету важно сочетать с физической активностью, а именно — с аэробными тренировками.
«Жировая ткань — это эндокринный орган. И жировые клетки имеют рецепторы, которые передают команды друг другу и другим клеткам. Чтобы активизировать эти сигналы, необходимо дать импульс в виде физической активности. Так восстанавливается чувствительность рецепторов мышечной и жировой тканей к инсулину. Как только включились рецепторы — начинается похудение»Наталья ТарасевичДиетолог, нутрициолог
Подойдут такие виды активности, как, например, быстрая ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде или велотренажере. Главное не начинать сразу с высоких нагрузок, а входить в режим постепенно.
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