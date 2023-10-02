Как научить детей правильному отношению к сладостям

Новогодние подарки с конфетами, печенье в качестве перекуса, шоколадные батончики в награду за хорошее поведение, чупа-чупсы, купленные, чтобы скрасить ожидание на кассе, — далеко не полный список случаев, когда дети получают сладости. Желание родителей порадовать ребенка и «подсластить» его жизнь может в будущем обернуться ожирением, расстройством пищевого поведения, плохими зубами и другими проблемами со здоровьем.

Почему важно научить ребенка разумному отношению к сладостям. Как это сделать, выяснили у педиатра Рамила Шахвеледова и психолога Олега Долгицкого.

Почему важно учить детей есть сладости с умом

Риск формирования нездоровых привычек

Сахар сильнее, чем другие продукты, воздействует на центр удовольствия в головном мозге. Мозг привыкает к такому типу воздействия и постепенно начинает «требовать» все больше сахара. Попросту говоря, формируется зависимость от него. Хочется есть все сладкое и игнорировать еду, в которой нет сахара.

Взрослый тоже может попасть в эту ловушку. Но у большинства взрослых рано или поздно все-таки наступает понимание, что надо потреблять и здоровую еду, а не только сладкую. У детей в силу неразвитого критического мышления и недостатка жизненного опыта такое понимание не наступает. В итоге ребенок вряд ли станет правильно питаться, даже когда вырастет.

Фото istockphoto.com

Конечно, каждый сам вправе решать, как жить. Но детям надо дать хотя бы верное представление о том, что такое правильное питание, чтобы в будущем они могли делать осознанный выбор.

Риск развития заболеваний

Довольно часто родители не ограничивают ребенка, и он ест сладкое практически бесконтрольно: после еды, вместо нее, заедает сладким скуку и неприятности и так далее. В результате количество сахара, которое ребенок получает в сутки, заведомо превышает рекомендованную норму (детям 3-10 лет можно не больше трех чайных ложек в день, 10-18 лет — не более шести чайных ложек).

Превышение нормы сахара уже в детском возрасте грозит развитием кариеса и пародонтоза, а также ожирения.

Создание здорового подхода к сладостям

Есть мнение, что полностью отказаться от сладкого нужно не только ребенку, но и всей семье.

Но стоит признать, что зачастую родители идут по наиболее простому пути: то есть сами едят сладости, а ограничения устанавливают только для ребенка. В каком-то смысле это оправдано, поскольку у ребенка с детства будет сформирован правильный подход к правильному питанию.

В то же время всегда остается риск, что ребенок, лишенный в детстве шоколадок и тортов, особенно, если родители себе в них не отказывали, «оторвется» за все годы лишений, как только съедет от родителей. И, соответственно, столкнется со всеми проблемами, от которых родители пытались его уберечь.

Фото istockphoto.com

Запретный плод, как известно, сладок. Поэтому родители, решившие полностью запретить детям сладкое, поступают не более разумно, чем те, кто вообще никак не контролирует его количество. Наиболее разумное решение в этой ситуации — воспитать здоровый подход. Он состоит из нескольких слагаемых.

Установление нормы потребления

Например, можно определить, сколько раз в день или неделю члены семьи, включая ребенка, будут есть сладости, и в каком количестве. Ребенку школьного возраста для большей наглядности можно показать специальную литературу с рекомендациями о нормах сладкого, статьи на сайте ВОЗ или другие авторитетные источники.

Важно, чтобы родители и другие взрослые тоже соблюдали ограничения. Иначе у ребенка может возникнуть желание есть сладкое где-то вне дома, тайком. Риск переедания в этом случае выше.

Формирование здорового отношения к сладостям

Сладкое не должно становиться наградой за труд или успехи, служить утешением при преодолении трудностей и так далее. Важно сформировать у ребенка верное представление о том, что сладкая еда — только еда.

Предоставление выбора

Нужно рассказать ребенку о том, что глюкоза необходима для мозга, но она содержится не только в сахаре.

Можно предложить попробовать различные виды сладостей, чтобы он мог выбрать те, которые больше понравятся.

Как отличать здоровые и нездоровые сладости

Дети обычно ориентируются на яркие цвета упаковок, а не на их содержимое. Этим успешно пользуются производители. Кстати, некоторое время назад в интернете была популярна история молодой матери, которая умудрялась кормить ребенка овощным пюре, заворачивая его в разноцветную упаковку от сладостей. Но обман, даже из лучших побуждений, не лучшая стратегия. Правильнее рассказать детям о различных видах сладостей и их составе.

Более жесткий подход подразумевает исключение из рациона вредных сладостей.

Стоит оговориться, что заменители сахара, продукты на фруктозе, которая необоснованно считается более полезной, и продукты для больных диабетом нельзя отнести к здоровым альтернативам.

Фото istockphoto.com

Для маленьких детей не будет здоровой альтернативой и темный шоколад.

Поэтому выбор не так и велик: фрукты (в том числе сухофрукты), орехи и мед.

Стоит помнить о том, что в сухофруктах и орехах довольно много калорий, а на свежие фрукты и мед может появиться аллергия.

Практические советы для родителей

Формирование здорового подхода к сладкому в каждой семье происходит по-разному. Результат зависит от родителей: того, насколько здоровый образ жизни ведут они сами, насколько доверительные отношения у них складываются с ребенком и от многих других причин.

Фото istockphoto.com

Тем не менее, есть несколько общих рекомендаций.

Начинать приучать ребенка ограничивать сладости нужно как можно раньше. Важно не злоупотреблять родительской властью («Потому что я так сказал(а)»), а выстраивать диалог, аргументировать введение запретов, приводить конкретные примеры и так далее. Следует не только рассказать о вреде сладкого, но и показать, какие есть альтернативы или хотя бы способы снизить вред. Желательно вводить ограничения не только для ребенка, но и для себя. По крайней мере, не есть сладкое на глазах у ребенка, попутно рассказывая о том, как оно вредно. Пример родителей всегда гораздо более нагляден и убедителен. Лучше всего сделать ЗОЖ общим стилем семьи.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!