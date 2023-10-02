Как научить детей правильному отношению к сладостям

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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Новогодние подарки с конфетами, печенье в качестве перекуса, шоколадные батончики в награду за хорошее поведение, чупа-чупсы, купленные, чтобы скрасить ожидание на кассе, — далеко не полный список случаев, когда дети получают сладости. Желание родителей порадовать ребенка и «подсластить» его жизнь может в будущем обернуться ожирением, расстройством пищевого поведения, плохими зубами и другими проблемами со здоровьем.
Почему важно научить ребенка разумному отношению к сладостям. Как это сделать, выяснили у педиатра Рамила Шахвеледова и психолога Олега Долгицкого.
Сахар сильнее, чем другие продукты, воздействует на центр удовольствия в головном мозге. Мозг привыкает к такому типу воздействия и постепенно начинает «требовать» все больше сахара. Попросту говоря, формируется зависимость от него. Хочется есть все сладкое и игнорировать еду, в которой нет сахара.
Взрослый тоже может попасть в эту ловушку. Но у большинства взрослых рано или поздно все-таки наступает понимание, что надо потреблять и здоровую еду, а не только сладкую. У детей в силу неразвитого критического мышления и недостатка жизненного опыта такое понимание не наступает. В итоге ребенок вряд ли станет правильно питаться, даже когда вырастет.
Конечно, каждый сам вправе решать, как жить. Но детям надо дать хотя бы верное представление о том, что такое правильное питание, чтобы в будущем они могли делать осознанный выбор.
Довольно часто родители не ограничивают ребенка, и он ест сладкое практически бесконтрольно: после еды, вместо нее, заедает сладким скуку и неприятности и так далее. В результате количество сахара, которое ребенок получает в сутки, заведомо превышает рекомендованную норму (детям 3-10 лет можно не больше трех чайных ложек в день, 10-18 лет — не более шести чайных ложек).
Превышение нормы сахара уже в детском возрасте грозит развитием кариеса и пародонтоза, а также ожирения.
Учите детей понимать связь между потреблением сладостей и проблемами с зубами, поощряйте их ухаживать за полостью рта после сладостей.Рамил ШахвеледовВрач-педиатр
Есть мнение, что полностью отказаться от сладкого нужно не только ребенку, но и всей семье.
Здоровый подход к питанию подразумевает исключение сладостей (и сахара) из рациона. Они способствуют возникновению целого ряда заболеваний. Это в первую очередь нужно уяснить самим родителям. Если ребенка с детства не научить правильному питанию, которое практически исключает сахар и сладости, у него снизится качество жизни и ее продолжительность.Олег ДолгицкийПсихолог
Но стоит признать, что зачастую родители идут по наиболее простому пути: то есть сами едят сладости, а ограничения устанавливают только для ребенка. В каком-то смысле это оправдано, поскольку у ребенка с детства будет сформирован правильный подход к правильному питанию.
Если ребенок с детства будет приучаться к еде и напиткам без сахара, его и во взрослой жизни не будет тянуть к сладкому.Олег ДолгицкийПсихолог
В то же время всегда остается риск, что ребенок, лишенный в детстве шоколадок и тортов, особенно, если родители себе в них не отказывали, «оторвется» за все годы лишений, как только съедет от родителей. И, соответственно, столкнется со всеми проблемами, от которых родители пытались его уберечь.
Запретный плод, как известно, сладок. Поэтому родители, решившие полностью запретить детям сладкое, поступают не более разумно, чем те, кто вообще никак не контролирует его количество. Наиболее разумное решение в этой ситуации — воспитать здоровый подход. Он состоит из нескольких слагаемых.
Например, можно определить, сколько раз в день или неделю члены семьи, включая ребенка, будут есть сладости, и в каком количестве. Ребенку школьного возраста для большей наглядности можно показать специальную литературу с рекомендациями о нормах сладкого, статьи на сайте ВОЗ или другие авторитетные источники.
Важно, чтобы родители и другие взрослые тоже соблюдали ограничения. Иначе у ребенка может возникнуть желание есть сладкое где-то вне дома, тайком. Риск переедания в этом случае выше.
Сладкое не должно становиться наградой за труд или успехи, служить утешением при преодолении трудностей и так далее. Важно сформировать у ребенка верное представление о том, что сладкая еда — только еда.
Помогите детям понять, что сладости — это не единственный источник удовольствия, и что есть много других вещей, которые могут сделать их счастливыми. Обсуждайте с ребенком его чувства и эмоции, чтобы помочь ему научиться контролировать их и не заедать.Рамил ШахвеледовВрач-педиатр
Нужно рассказать ребенку о том, что глюкоза необходима для мозга, но она содержится не только в сахаре.
Вместо того, чтобы полностью исключать сладости из рациона ребенка, научите его выбирать более здоровые альтернативы, такие как фрукты, орехи и темный шоколад.Рамил ШахвеледовВрач-педиатр
Можно предложить попробовать различные виды сладостей, чтобы он мог выбрать те, которые больше понравятся.
Дети обычно ориентируются на яркие цвета упаковок, а не на их содержимое. Этим успешно пользуются производители. Кстати, некоторое время назад в интернете была популярна история молодой матери, которая умудрялась кормить ребенка овощным пюре, заворачивая его в разноцветную упаковку от сладостей. Но обман, даже из лучших побуждений, не лучшая стратегия. Правильнее рассказать детям о различных видах сладостей и их составе.
Объясните детям, что некоторые сладости, например, конфеты с высоким содержанием сахара или трансжиров, могут быть вредными для здоровья. Покажите, как читать этикетки и выбирать продукты с меньшим содержанием сахара и вредных добавок.Рамил ШахвеледовВрач-педиатр
Более жесткий подход подразумевает исключение из рациона вредных сладостей.
Если родители будут отдавать предпочтение фруктам, орехам и меду, имеющим более высокое разнообразие вкусов, ребенку будет просто не интересно есть конфеты и шоколадки.Олег ДолгицкийПсихолог
Стоит оговориться, что заменители сахара, продукты на фруктозе, которая необоснованно считается более полезной, и продукты для больных диабетом нельзя отнести к здоровым альтернативам.
Для маленьких детей не будет здоровой альтернативой и темный шоколад.
Поэтому выбор не так и велик: фрукты (в том числе сухофрукты), орехи и мед.
Много фруктов съесть довольно сложно, а пользы от них на порядок больше. Но опять же, все должно быть в меру.Олег ДолгицкийПсихолог
Стоит помнить о том, что в сухофруктах и орехах довольно много калорий, а на свежие фрукты и мед может появиться аллергия.
Формирование здорового подхода к сладкому в каждой семье происходит по-разному. Результат зависит от родителей: того, насколько здоровый образ жизни ведут они сами, насколько доверительные отношения у них складываются с ребенком и от многих других причин.
Тем не менее, есть несколько общих рекомендаций.
Начинать приучать ребенка ограничивать сладости нужно как можно раньше.
Важно не злоупотреблять родительской властью («Потому что я так сказал(а)»), а выстраивать диалог, аргументировать введение запретов, приводить конкретные примеры и так далее.
Следует не только рассказать о вреде сладкого, но и показать, какие есть альтернативы или хотя бы способы снизить вред.
Желательно вводить ограничения не только для ребенка, но и для себя. По крайней мере, не есть сладкое на глазах у ребенка, попутно рассказывая о том, как оно вредно. Пример родителей всегда гораздо более нагляден и убедителен. Лучше всего сделать ЗОЖ общим стилем семьи.
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