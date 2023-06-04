Диета Кейт Миддлтон. Как питается герцогиня

Всегда стройная, изящная и элегантная Кейт Миддлтон оставалась такой, даже когда с небольшим перерывом родила троих маленьких наследников британского престола. Как ей это удается — разбираемся вместе с нутрициологом, членом Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольгой Деккер.

Диета Кейт Миддлтон

В повседневной жизни королевская особа не мучает себя диетами, однако известно, что в случаях, когда необходимо за короткий срок прийти в желаемую форму, Кейт пользуется диетой Дюкана. К этой системе питания она прибегала перед свадьбой с Уильямом и после рождения детей.

Фото Global Look Press

Эта диета была разработана французским диетологом Пьером Дюканом и базируется на принципе потребления белковой пищи с ограничением углеводов и жиров. Она предполагает подход, при котором различные группы продуктов вводятся в рацион постепенно.

Однако она имеет и свои недостатки. Ограничение углеводов в длительной перспективе может привести к недостатку энергии и нехватке важных питательных веществ. А избыток белка может оказывать нагрузку на почки и повышать риск развития некоторых заболеваний.

Поэтому не стоит идти по стопам принцессы. Важно учитывать индивидуальные особенности, потребности и рекомендации специалистов. Консультация с диетологом или другим квалифицированным специалистом может помочь определить наиболее подходящий план питания для достижения ваших целей — здоровья и физической формы.

Фото Global Look Press

Завтраки Кейт Миддлтон

Если верить инсайдерам с королевской кухни, на завтрак Кейт уже много лет выпивает смузи с одним и тем же составом: спирулина, кейл, матча, шпинат, салат романо, кинза и черника. Эту витаминную бомбу она дополняет порцией овсянки.

Такой завтрак помогает поддерживать энергию, здоровье кожи, иммунную систему и общее благополучие. Однако, каждый человек имеет индивидуальные потребности, и может быть полезно проконсультироваться с диетологом или другим специалистом, чтобы убедиться, что этот набор продуктов соответствует вашим целям. Что наверняка и сделала Кейт.

Фото Global Look Press

Что ест Кейт Миддлтон в течение дня

Принцесса старается есть как можно больше необработанной пищи и сырых овощей, салатов. А когда хочется сладкого, взбивает ягоды с миндальным молоком.

Взбитые ягоды с миндальным молоком — это здоровая и вкусная альтернатива сладкому угощению. Ягоды — источник витаминов, минералов и антиоксидантов, а миндальное молоко может предоставить белки и здоровые жиры. Это позволяет наслаждаться сладким вкусом, не прибегая к продуктам, содержащим избыточное количество сахара или обработанных ингредиентов.