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Сегодня, 13:00

Диета Кейт Миддлтон. Как питается герцогиня

Руслана Бобкова
Ольга Деккер
Нутрициолог
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон
Фото Getty Images
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Всегда стройная, изящная и элегантная Кейт Миддлтон оставалась такой, даже когда с небольшим перерывом родила троих маленьких наследников британского престола. Как ей это удается — разбираемся вместе с нутрициологом, членом Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольгой Деккер.

Диета Кейт Миддлтон

В повседневной жизни королевская особа не мучает себя диетами, однако известно, что в случаях, когда необходимо за короткий срок прийти в желаемую форму, Кейт пользуется диетой Дюкана. К этой системе питания она прибегала перед свадьбой с Уильямом и после рождения детей.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон
Фото Global Look Press

Эта диета была разработана французским диетологом Пьером Дюканом и базируется на принципе потребления белковой пищи с ограничением углеводов и жиров. Она предполагает подход, при котором различные группы продуктов вводятся в рацион постепенно.

Основное преимущество диеты Дюкана — высокое потребление белка, которое может способствовать ощущению сытости и поддержанию мышечной массы.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Однако она имеет и свои недостатки. Ограничение углеводов в длительной перспективе может привести к недостатку энергии и нехватке важных питательных веществ. А избыток белка может оказывать нагрузку на почки и повышать риск развития некоторых заболеваний.

Поэтому не стоит идти по стопам принцессы. Важно учитывать индивидуальные особенности, потребности и рекомендации специалистов. Консультация с диетологом или другим квалифицированным специалистом может помочь определить наиболее подходящий план питания для достижения ваших целей — здоровья и физической формы.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон
Фото Global Look Press

Завтраки Кейт Миддлтон

Если верить инсайдерам с королевской кухни, на завтрак Кейт уже много лет выпивает смузи с одним и тем же составом: спирулина, кейл, матча, шпинат, салат романо, кинза и черника. Эту витаминную бомбу она дополняет порцией овсянки.

Такой завтрак питателен и имеет богатый состав. Овсянка — источник клетчатки, белка, комплексных углеводов и различных витаминов и минералов. Спирулина — это зеленые водоросли, богатые антиоксидантами, белками, железом и другими питательными веществами. Матча — это зеленый чай, который содержит полифенолы и кофеин, предоставляет энергию и антиоксиданты. Шпинат, салат романо, кинза и кейл — это зелень, обладающая витаминами, минералами и фитохимикатами. Черника является источником антиоксидантов и витамина C.
Ольга Деккер
Нутрициолог
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Такой завтрак помогает поддерживать энергию, здоровье кожи, иммунную систему и общее благополучие. Однако, каждый человек имеет индивидуальные потребности, и может быть полезно проконсультироваться с диетологом или другим специалистом, чтобы убедиться, что этот набор продуктов соответствует вашим целям. Что наверняка и сделала Кейт.

При желании можно дополнить «завтрак Кейт Миддлтон» другими ягодами, орехами, семенами, фруктами и овощами, чтобы обогатить его питательными веществами. Кроме того, следует обратить внимание на качество и происхождение ингредиентов, предпочтительно выбирать органические и свежие продукты.
Ольга Деккер
Нутрициолог
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон
Фото Global Look Press

Что ест Кейт Миддлтон в течение дня

Принцесса старается есть как можно больше необработанной пищи и сырых овощей, салатов. А когда хочется сладкого, взбивает ягоды с миндальным молоком.

Стремление есть необработанную пищу и сырые овощи, салаты — хорошая практика, так как это позволяет сохранить больше питательных веществ, включая витамины и фитохимикаты, которые могут быть разрушены при тепловой обработке.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Взбитые ягоды с миндальным молоком — это здоровая и вкусная альтернатива сладкому угощению. Ягоды — источник витаминов, минералов и антиоксидантов, а миндальное молоко может предоставить белки и здоровые жиры. Это позволяет наслаждаться сладким вкусом, не прибегая к продуктам, содержащим избыточное количество сахара или обработанных ингредиентов.

Однако важно помнить, что даже необработанная пища может иметь свои ограничения и индивидуальные особенности. Некоторые люди могут испытывать трудности в усвоении сырой пищи или определенных овощей. Поэтому важно быть внимательным к своему организму и реагировать на любые негативные симптомы или реакции.
Ольга Деккер
Нутрициолог
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