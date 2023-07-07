Диета Магги: меню, плюсы и минусы

Согласно одной из версий, такого рациона придерживалась «железная леди» Маргарет Тэтчер. Журналисты Daily Mail пишут, что в 1979 году диета была специально разработана для экс-премьер-министра Великобритании с учетом ее вкусовых предпочтений и названа в ее честь (Магги, или Мэгги, — сокращение от Маргарет). Как составить меню для диеты Магги и насколько оно будет эффективным, рассказала диетолог-нутрициолог Ольга Деккер.

Как работает диета Магги

Диета Магги относится к высокобелковым и низкоуглеводным диетам. Акцент сделан на следующих продуктах:

яйца;

мясо и птица;

творог;

зеленые салатные листья и овощи.

В чем плюсы диеты Магги

Сильные стороны такого образа питания:

высокое содержание белка — «строительного» материала для организма, который также регулирует аппетит и чувство насыщения;

низкая углеводная нагрузка и, как следствие, снижение уровня сахара в крови;

большое количество овощей в рационе.

Фото istockphoto.com/Aamulya

В чем минусы диеты Магги

Однако у диеты Магги есть и минусы. К ним относятся:

ограничения и монотонность;

недостаток питательных веществ;

проблемы с поиском альтернатив, особенно для людей с аллергией или сложным вкусом.

Что можно есть на диете Магги

В меню часто можно увидеть:

яйца: рекомендуется употреблять одно-два яйца в завтрак;

жареное, запеченное или вареное мясо (птица, говядина, свинина и другие виды) в разумных количествах;

различные виды рыбы, богатые белком и омега-3;

творог: его можно употреблять в свежем виде или использовать для приготовления блюд;

овощи и зелень: салатные листья, брокколи, шпинат, перец, цветная капуста и другие;

грейпфрут: часто употребляется на завтрак, чтобы ускорить обмен веществ и сжигание жира.

Что нельзя есть на диете Магги

На диете Магги следует ограничить или исключить:

углеводы (хлеб, крупы, мучные изделия, сладости);

фрукты, кроме грейпфрута (в них также содержатся углеводы);

молочные продукты (сыр, молоко и йогурт).

Несмотря на оригинальную диету Маргарет Тэтчер и упоминание про виски, алкоголь все-таки лучше исключить, так как любые спиртные напитки содержат много калорий.

Диета Магги: меню на 4 недели

Диетолог Ольга Деккер предложила свой вариант питания для диеты Магги на четыре недели.

Первая неделя

День 1:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: мясо курицы на гриле с овощами.

Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.

День 2:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: тушеная говядина с овощами.

Ужин: тушеная курица с брокколи.

День 3:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: рыба на пару с овощным салатом.

Ужин: мясо курицы на гриле со шпинатом.

День 4:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: тушеная говядина с овощами.

Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.

День 5:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара

Обед: тушеная курица с брокколи.

Ужин: мясо курицы на гриле с овощами.

День 6:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: рыба на пару с овощным салатом.

Ужин: тушеная говядина с овощами.

День 7:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: мясо курицы на гриле со шпинатом.

Ужин: тушеная курица с брокколи.

Фото istockphoto.com/DragonImages

Вторая неделя

День 8:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: тушеная свинина с овощами.

Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.

День 9:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: мясо курицы на гриле с овощами.

Ужин: тушеная говядина с брокколи.

День 10:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: рыба на пару с овощным салатом.

Ужин: тушеная курица со шпинатом.

День 11:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: тушеная свинина с овощами.

Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.

День 12:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: тушеная говядина с брокколи.

Ужин: мясо курицы на гриле с овощами.

День 13:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: рыба на пару с овощным салатом.

Ужин: тушеная свинина с овощами.

День 14:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: мясо курицы на гриле со шпинатом.

Ужин: тушеная курица с брокколи.

Третья неделя

День 15:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: рыба на пару с овощным салатом.

Ужин: мясо курицы на гриле со шпинатом.

День 16:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: тушеная свинина с овощами.

Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.

День 17:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: мясо курицы на гриле с овощами.

Ужин: тушеная говядина с брокколи.

День 18:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: рыба на пару с овощным салатом.

Ужин: тушеная свинина с овощами.

День 19:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: тушеная говядина с брокколи.

Ужин: мясо курицы на гриле с овощами.

День 20:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: рыба на пару с овощным салатом.

Ужин: тушеная свинина с овощами.

День 21:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: мясо курицы на гриле со шпинатом.

Ужин: тушеная говядина с брокколи.

Фото istockphoto.com/dolgachov

Четвертая неделя

День 22:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: мясо курицы на гриле с овощами.

Ужин: тушеная свинина с овощами.

День 23:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: рыба на пару с овощным салатом.

Ужин: тушеная говядина с брокколи.

День 24:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: мясо курицы на гриле со шпинатом.

Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.

День 25:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: тушеная свинина с овощами.

Ужин: мясо курицы на гриле с овощами.

День 26:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: тушеная говядина с брокколи.

Ужин: рыба на пару с овощным салатом.

День 27:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: мясо курицы на гриле с овощами.

Ужин: тушеная свинина с овощами.

День 28:

Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

Обед: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.

Ужин: тушеная говядина с брокколи.

Результат диеты Магги

Результаты диеты Магги разнятся в зависимости от изначального веса, общего состояния здоровья и физической активности. Быстрое снижение массы в первые недели чаще связано с потерей воды и истончением мышц, а не жировой прослойки.

Рецепты для диеты Магги

Рацион предполагает ограничение углеводов и акцент на белке. Рассказываем, что можно приготовить, следуя принципам диеты.

Зеленый салат с курицей и авокадо

Ингредиенты:

отварная куриная грудка — 100 г;

100 г; авокадо — 1 шт.;

1 шт.; огурец — 1 шт.;

1 шт.; красный лук — 1/4 шт.;

свежий лимонный сок — 1 ст. л. ;

; оливковое масло — 1 ст. л.;

ст. л.; соль — по вкусу;

свежемолотый перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com/porosolka

Приготовление:

Курицу, огурец и авокадо нарежьте кубиком. Лук мелко нашинкуйте. Соедините нарезку в глубокой миске. Отельно смешайте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Заправьте салат и подавайте.

Жареные овощи с творогом

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

1 шт.; болгарский перец — 1 шт.;

1 шт.; морковь — 1 шт.;

шт.; обезжиренный творог — 100 г;

100 г; оливковое масло — 1 ст. л.;

1 ст. л.; соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

пряные травы — по вкусу.

Фото istockphoto.com/DronG

Приготовление:

Кабачок нарежьте четвертинками, морковь — соломкой, болгарский перец — полукольцами. Обжарьте нарезку на раскаленном масле до мягкости. Приправьте овощи солью, перцем и травами по вкусу. Распределите зажарку по тарелкам, украсьте творогом сверху и подавайте.

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