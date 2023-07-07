Диета Магги: меню, плюсы и минусы

Согласно одной из версий, такого рациона придерживалась «железная леди» Маргарет Тэтчер. Журналисты Daily Mail пишут, что в 1979 году диета была специально разработана для экс-премьер-министра Великобритании с учетом ее вкусовых предпочтений и названа в ее честь (Магги, или Мэгги, — сокращение от Маргарет). Как составить меню для диеты Магги и насколько оно будет эффективным, рассказала диетолог-нутрициолог Ольга Деккер.
Диета Магги относится к высокобелковым и низкоуглеводным диетам. Акцент сделан на следующих продуктах:
яйца;
мясо и птица;
творог;
зеленые салатные листья и овощи.
Сильные стороны такого образа питания:
высокое содержание белка — «строительного» материала для организма, который также регулирует аппетит и чувство насыщения;
низкая углеводная нагрузка и, как следствие, снижение уровня сахара в крови;
большое количество овощей в рационе.
Однако у диеты Магги есть и минусы. К ним относятся:
ограничения и монотонность;
недостаток питательных веществ;
проблемы с поиском альтернатив, особенно для людей с аллергией или сложным вкусом.
В меню часто можно увидеть:
яйца: рекомендуется употреблять одно-два яйца в завтрак;
жареное, запеченное или вареное мясо (птица, говядина, свинина и другие виды) в разумных количествах;
различные виды рыбы, богатые белком и омега-3;
творог: его можно употреблять в свежем виде или использовать для приготовления блюд;
овощи и зелень: салатные листья, брокколи, шпинат, перец, цветная капуста и другие;
грейпфрут: часто употребляется на завтрак, чтобы ускорить обмен веществ и сжигание жира.
На диете Магги следует ограничить или исключить:
углеводы (хлеб, крупы, мучные изделия, сладости);
фрукты, кроме грейпфрута (в них также содержатся углеводы);
молочные продукты (сыр, молоко и йогурт).
Несмотря на оригинальную диету Маргарет Тэтчер и упоминание про виски, алкоголь все-таки лучше исключить, так как любые спиртные напитки содержат много калорий.
Важно отметить, что рацион диеты Магги может варьироваться в зависимости от источника информации или конкретной программы диеты. Поэтому рекомендуется обратиться к диетологу или специалисту по питанию.
Диетолог Ольга Деккер предложила свой вариант питания для диеты Магги на четыре недели.
День 1:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: мясо курицы на гриле с овощами.
Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.
День 2:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: тушеная говядина с овощами.
Ужин: тушеная курица с брокколи.
День 3:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: рыба на пару с овощным салатом.
Ужин: мясо курицы на гриле со шпинатом.
День 4:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: тушеная говядина с овощами.
Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.
День 5:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара
Обед: тушеная курица с брокколи.
Ужин: мясо курицы на гриле с овощами.
День 6:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: рыба на пару с овощным салатом.
Ужин: тушеная говядина с овощами.
День 7:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: мясо курицы на гриле со шпинатом.
Ужин: тушеная курица с брокколи.
День 8:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: тушеная свинина с овощами.
Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.
День 9:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: мясо курицы на гриле с овощами.
Ужин: тушеная говядина с брокколи.
День 10:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: рыба на пару с овощным салатом.
Ужин: тушеная курица со шпинатом.
День 11:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: тушеная свинина с овощами.
Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.
День 12:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: тушеная говядина с брокколи.
Ужин: мясо курицы на гриле с овощами.
День 13:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: рыба на пару с овощным салатом.
Ужин: тушеная свинина с овощами.
День 14:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: мясо курицы на гриле со шпинатом.
Ужин: тушеная курица с брокколи.
День 15:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: рыба на пару с овощным салатом.
Ужин: мясо курицы на гриле со шпинатом.
День 16:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: тушеная свинина с овощами.
Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.
День 17:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: мясо курицы на гриле с овощами.
Ужин: тушеная говядина с брокколи.
День 18:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: рыба на пару с овощным салатом.
Ужин: тушеная свинина с овощами.
День 19:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: тушеная говядина с брокколи.
Ужин: мясо курицы на гриле с овощами.
День 20:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: рыба на пару с овощным салатом.
Ужин: тушеная свинина с овощами.
День 21:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: мясо курицы на гриле со шпинатом.
Ужин: тушеная говядина с брокколи.
День 22:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: мясо курицы на гриле с овощами.
Ужин: тушеная свинина с овощами.
День 23:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: рыба на пару с овощным салатом.
Ужин: тушеная говядина с брокколи.
День 24:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: мясо курицы на гриле со шпинатом.
Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.
День 25:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: тушеная свинина с овощами.
Ужин: мясо курицы на гриле с овощами.
День 26:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: тушеная говядина с брокколи.
Ужин: рыба на пару с овощным салатом.
День 27:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: мясо курицы на гриле с овощами.
Ужин: тушеная свинина с овощами.
День 28:
Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.
Обед: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.
Ужин: тушеная говядина с брокколи.
Результаты диеты Магги разнятся в зависимости от изначального веса, общего состояния здоровья и физической активности. Быстрое снижение массы в первые недели чаще связано с потерей воды и истончением мышц, а не жировой прослойки.
Важно отметить, что диета Магги может оказаться несбалансированной, низкой по содержанию витаминов, минералов и других необходимых питательных веществ, что приведет к их дефициту и негативным последствиям для здоровья.
Рацион предполагает ограничение углеводов и акцент на белке. Рассказываем, что можно приготовить, следуя принципам диеты.
Ингредиенты:
Приготовление:
Ингредиенты:
Приготовление:
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!