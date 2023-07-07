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Сегодня, 08:00

Диета Магги: меню, плюсы и минусы

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
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Проверка фактов

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Девушка держит миску с салатом
Фото istockphoto.com/ljubaphoto
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Согласно одной из версий, такого рациона придерживалась «железная леди» Маргарет Тэтчер. Журналисты Daily Mail пишут, что в 1979 году диета была специально разработана для экс-премьер-министра Великобритании с учетом ее вкусовых предпочтений и названа в ее честь (Магги, или Мэгги, сокращение от Маргарет). Как составить меню для диеты Магги и насколько оно будет эффективным, рассказала диетолог-нутрициолог Ольга Деккер.

Как работает диета Магги

Диета Магги относится к высокобелковым и низкоуглеводным диетам. Акцент сделан на следующих продуктах:

  • яйца;

  • мясо и птица;

  • творог;

  • зеленые салатные листья и овощи.

Такой рацион часто используют для снижения веса и контроля уровня углеводов в организме. Однако долгосрочные эффекты еще не очень хорошо изучены. Если вы рассматриваете диету Магги или любую другую, рекомендуется проконсультироваться с диетологом или специалистом по питанию, чтобы получить персональные рекомендации с учетом ваших потребностей и целей.
Ольга Деккер
Нутрициолог

В чем плюсы диеты Магги

Сильные стороны такого образа питания:

  • высокое содержание белка «строительного» материала для организма, который также регулирует аппетит и чувство насыщения;

  • низкая углеводная нагрузка и, как следствие, снижение уровня сахара в крови;

  • большое количество овощей в рационе.

Раскладка продуктов с высоким содержанием белка и жира
Фото istockphoto.com/Aamulya

В чем минусы диеты Магги

Однако у диеты Магги есть и минусы. К ним относятся:

  • ограничения и монотонность;

  • недостаток питательных веществ;

  • проблемы с поиском альтернатив, особенно для людей с аллергией или сложным вкусом.

Что можно есть на диете Магги

В меню часто можно увидеть:

  • яйца: рекомендуется употреблять одно-два яйца в завтрак;

  • жареное, запеченное или вареное мясо (птица, говядина, свинина и другие виды) в разумных количествах;

  • различные виды рыбы, богатые белком и омега-3;

  • творог: его можно употреблять в свежем виде или использовать для приготовления блюд;

  • овощи и зелень: салатные листья, брокколи, шпинат, перец, цветная капуста и другие;

  • грейпфрут: часто употребляется на завтрак, чтобы ускорить обмен веществ и сжигание жира.

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Что нельзя есть на диете Магги

На диете Магги следует ограничить или исключить:

  • углеводы (хлеб, крупы, мучные изделия, сладости);

  • фрукты, кроме грейпфрута (в них также содержатся углеводы);

  • молочные продукты (сыр, молоко и йогурт).

Несмотря на оригинальную диету Маргарет Тэтчер и упоминание про виски, алкоголь все-таки лучше исключить, так как любые спиртные напитки содержат много калорий.

Важно отметить, что рацион диеты Магги может варьироваться в зависимости от источника информации или конкретной программы диеты. Поэтому рекомендуется обратиться к диетологу или специалисту по питанию.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Диета Магги: меню на 4 недели

Диетолог Ольга Деккер предложила свой вариант питания для диеты Магги на четыре недели.

Первая неделя

День 1:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: мясо курицы на гриле с овощами.

  • Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.

День 2:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: тушеная говядина с овощами.

  • Ужин: тушеная курица с брокколи.

День 3:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: рыба на пару с овощным салатом.

  • Ужин: мясо курицы на гриле со шпинатом.

День 4:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: тушеная говядина с овощами.

  • Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.

День 5:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара

  • Обед: тушеная курица с брокколи.

  • Ужин: мясо курицы на гриле с овощами.

День 6:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: рыба на пару с овощным салатом.

  • Ужин: тушеная говядина с овощами.

День 7:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: мясо курицы на гриле со шпинатом.

  • Ужин: тушеная курица с брокколи.

Человек мешает салат деревянными приборами
Фото istockphoto.com/DragonImages

Вторая неделя

День 8:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: тушеная свинина с овощами.

  • Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.

День 9:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: мясо курицы на гриле с овощами.

  • Ужин: тушеная говядина с брокколи.

День 10:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: рыба на пару с овощным салатом.

  • Ужин: тушеная курица со шпинатом.

День 11:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: тушеная свинина с овощами.

  • Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.

День 12:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: тушеная говядина с брокколи.

  • Ужин: мясо курицы на гриле с овощами.

День 13:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: рыба на пару с овощным салатом.

  • Ужин: тушеная свинина с овощами.

День 14:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: мясо курицы на гриле со шпинатом.

  • Ужин: тушеная курица с брокколи.

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День 15:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: рыба на пару с овощным салатом.

  • Ужин: мясо курицы на гриле со шпинатом.

День 16:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: тушеная свинина с овощами.

  • Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.

День 17:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: мясо курицы на гриле с овощами.

  • Ужин: тушеная говядина с брокколи.

День 18:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: рыба на пару с овощным салатом.

  • Ужин: тушеная свинина с овощами.

День 19:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: тушеная говядина с брокколи.

  • Ужин: мясо курицы на гриле с овощами.

День 20:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: рыба на пару с овощным салатом.

  • Ужин: тушеная свинина с овощами.

День 21:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: мясо курицы на гриле со шпинатом.

  • Ужин: тушеная говядина с брокколи.

Стеклянная форма для запекания с красной рыбой и овощами
Фото istockphoto.com/dolgachov

Четвертая неделя

День 22:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: мясо курицы на гриле с овощами.

  • Ужин: тушеная свинина с овощами.

День 23:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: рыба на пару с овощным салатом.

  • Ужин: тушеная говядина с брокколи.

День 24:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: мясо курицы на гриле со шпинатом.

  • Ужин: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.

День 25:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: тушеная свинина с овощами.

  • Ужин: мясо курицы на гриле с овощами.

День 26:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: тушеная говядина с брокколи.

  • Ужин: рыба на пару с овощным салатом.

День 27:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: мясо курицы на гриле с овощами.

  • Ужин: тушеная свинина с овощами.

День 28:

  • Завтрак: грейпфрут, 1-2 яйца, чай или черный кофе без сахара.

  • Обед: рыба на гриле с салатом из свежих овощей.

  • Ужин: тушеная говядина с брокколи.

Список продуктов на&nbsp;неделю. Список продуктов для полезного меню на неделю

Результат диеты Магги

Результаты диеты Магги разнятся в зависимости от изначального веса, общего состояния здоровья и физической активности. Быстрое снижение массы в первые недели чаще связано с потерей воды и истончением мышц, а не жировой прослойки.

Важно отметить, что диета Магги может оказаться несбалансированной, низкой по содержанию витаминов, минералов и других необходимых питательных веществ, что приведет к их дефициту и негативным последствиям для здоровья.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Рецепты для диеты Магги

Рацион предполагает ограничение углеводов и акцент на белке. Рассказываем, что можно приготовить, следуя принципам диеты.

Зеленый салат с курицей и авокадо

Ингредиенты:

  • отварная куриная грудка 100 г;
  • авокадо 1 шт.;
  • огурец 1 шт.;
  • красный лук — 1/4 шт.;
  • свежий лимонный сок — 1 ст. л.;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • свежемолотый перец по вкусу.
Салат из курицы и авокадо в красивой миске
Фото istockphoto.com/porosolka

Приготовление:

  1. Курицу, огурец и авокадо нарежьте кубиком. Лук мелко нашинкуйте.
  2. Соедините нарезку в глубокой миске.
  3. Отельно смешайте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец.
  4. Заправьте салат и подавайте.

Жареные овощи с творогом

Ингредиенты:

  • кабачок 1 шт.;
  • болгарский перец 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • обезжиренный творог 100 г;
  • оливковое масло 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • пряные травы по вкусу.
Теплый салат из кабачка и творога или феты.
Фото istockphoto.com/DronG

Приготовление:

  1. Кабачок нарежьте четвертинками, морковь — соломкой, болгарский перец — полукольцами.
  2. Обжарьте нарезку на раскаленном масле до мягкости.
  3. Приправьте овощи солью, перцем и травами по вкусу.
  4. Распределите зажарку по тарелкам, украсьте творогом сверху и подавайте.
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