Диета по генотипу: уловка маркетологов или реальный способ сбросить вес?

Последнее время сайты медицинских клиник пестрят предложениями выбрать диету по ДНК-тесту. Реклама обещает, что подобные рекомендации помогут добиться быстрых результатов в похудении и надолго их сохранить. Но действительно ли диета, соответствующая генотипу, работает? Разбираемся вместе с нутрициологом Аленой Денисовой и врачом Михаилом Кутушовым.
Диету по генотипу впервые описал американский натуропат Питер Д'Адамо. В 2006 году Д'Адамо вместе с Кэтрин Уитни выпустил книгу «Диета по генотипу. 6 генотипов — 6 путей к здоровью».
В своей работе натуропат выделяет шесть генотипов: охотник, учитель, исследователь, собиратель, воин и кочевник. Согласно теории Д'Адамо, определить свой тип можно, даже не прибегая к исследованиям ДНК. Указать на него способны внешние признаки.
Так, например, для «охотников» характерна стройность. Также люди, которые относятся к этому типу, по теории натуропата, чаще склонны к аллергии или астме. «Учителя» имеют крепкое и мускулистое телосложение, они гибкие и жилистые, устойчивы ко многим видам бактерий. «Исследователи» отличаются сухощавостью, имеют узкие бедра и широкие плечи. У людей этого генотипа часто наблюдается чувствительность к кофеину и алкоголю.
«Собиратели» имеют плотное телосложение и чаще склонны к полноте. «Воины» высокие и худые в молодости, но, взрослея, люди с этим генотипом начинают набирать вес. Для «кочевников» характерны широкая кость и длинные ноги, у них часто слабая иммунная система.
На основе генотипа формируются рекомендации по питанию и физическим нагрузкам, которые, как считает Д'Адамо, помогут легко похудеть. Однако диетологи отмечают, что определить свой генотип по внешности почти нереально. И в этом заключается основная проблема теории Питера Д'Адамо.
В основе диеты по генотипу лежит идея о том, что набор генов у каждого человека уникален и именно они определяют потребность в витаминах и микроэлементах, а также количестве белков, жиров и углеводов.
Изучает то, как гены влияют на пищевое поведение и усвояемость пищи, совсем молодая наука нутригенетика.
Помогают в этом нутригенетические тесты. Благодаря им можно узнать, например, о непереносимости лактозы или алкоголя. Но кроме этого, они показывают, как хорошо организм усваивает жиры, белки и углеводы.
На основе таких исследований и составляется диета по генотипу. Диетологи, исходя из индивидуальных особенностей, подбирают рацион, который может как помочь сбросить лишний вес, так и не допустить его набора или помочь набрать массу.
Однако нутригенетические тесты нуждаются в дополнительной проверке, выяснили ученые из американской лаборатории Ambry Genetics. Их исследование показало, что тесты, которые делают многие клиники, могут неверно истолковывать некоторые геномы. Поэтому проверять исследования должны специалисты, хорошо разбирающиеся в генетике. При этом они должны учитывать личный и семейный анамнез, так как только в этом случае рекомендации, составленные по результатам тестов, будут подходить конкретному человеку.
Однозначно утверждать, что диета по генотипу работает, нельзя — на данный момент ученые еще не собрали достаточную доказательную базу в пользу этого метода похудения.
Некоторые исследования указывают на то, что такие диеты помогают в управлении весом. Однако другие ученые подчеркивают, что есть факторы, которые играют более важную роль.
Например, в 2008 году ученые из Стэндфордского университета вместе с компанией Interleukin Genetics решили провести эксперимент. Они проверили, помогает ли диета, соответствующая генетическим особенностям, сбросить вес лучше, чем классические рационы для худеющих. Исследователи случайным образом распределили респондентов в группы, каждая из которых соблюдала определенные рекомендации по питанию.
Эксперимент показал, что люди, чья диета соответствовала их генотипу, в среднем теряли в 2,5 раза больше веса по сравнению с теми, чей рацион был составлен без учета ДНК-теста.
Однако уже в 2018 году профессор медицинского факультета Стэндфорда Кристофер Гарднер, который проводил первый эксперимент, вместе со своими коллегами опубликовал новое исследованием. В нем принимали участие 609 человек. Одна часть из них имела генотип, чувствительный к низкоуглеводной диете, а другая — к питанию с низким содержанием жиров. Участникам в случайном порядке было предложено придерживаться низкокалорийного рациона или диеты с низким содержанием углеводов. В итоге обе группы показали примерно один и тот же результат по сброшенным килограммам, а ученые выяснили, что генотип не оказал существенного влияния на похудение.
Такой подход к снижению веса может стать интересным экспериментом. Однако не стоит забывать, что на похудение влияют и другие факторы, помимо питания. Например, уровень стресса, качество сна и интенсивность физических нагрузок.
Если вы решили попробовать диету по генотипу из книги Питера Д'Адамо или другую ее вариацию без прохождения генетического теста — перед началом лучше проконсультироваться с диетологом, чтобы избежать возможных негативных последствий.
Подобные диеты могут оказаться вполне безопасными для большинства людей. Но существует риск радикальных изменений в рационе, что может привести к недостатку питательных веществ
Что же касается рационов, которые разработаны по результатам ДНК-текстов, то, как говорит нутрициолог Алена Денисова, персонализированные диеты сейчас не сильно отличаются друг от друга. Планы питания почти не отклоняются от рациона с высоким содержанием фруктов и овощей.
При этом подобные предложения часто становятся инструментом в руках маркетологов и могут не дать ожидаемых результатов. Процесс создания диет по генотипу еще только формируется, находится на стадии изучения.
Комплексные персонализированные диеты, основанные на генах, могут появиться через десятилетие или два. Поэтому сейчас правильным выбором будет полноценное и разнообразное питание