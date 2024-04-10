Диета по генотипу: уловка маркетологов или реальный способ сбросить вес?

Последнее время сайты медицинских клиник пестрят предложениями выбрать диету по ДНК-тесту. Реклама обещает, что подобные рекомендации помогут добиться быстрых результатов в похудении и надолго их сохранить. Но действительно ли диета, соответствующая генотипу, работает? Разбираемся вместе с нутрициологом Аленой Денисовой и врачом Михаилом Кутушовым.

Как появилась диета по генотипу

Диету по генотипу впервые описал американский натуропат Питер Д'Адамо. В 2006 году Д'Адамо вместе с Кэтрин Уитни выпустил книгу «Диета по генотипу. 6 генотипов — 6 путей к здоровью».

В своей работе натуропат выделяет шесть генотипов: охотник, учитель, исследователь, собиратель, воин и кочевник. Согласно теории Д'Адамо, определить свой тип можно, даже не прибегая к исследованиям ДНК. Указать на него способны внешние признаки.

Так, например, для «охотников» характерна стройность. Также люди, которые относятся к этому типу, по теории натуропата, чаще склонны к аллергии или астме. «Учителя» имеют крепкое и мускулистое телосложение, они гибкие и жилистые, устойчивы ко многим видам бактерий. «Исследователи» отличаются сухощавостью, имеют узкие бедра и широкие плечи. У людей этого генотипа часто наблюдается чувствительность к кофеину и алкоголю.

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«Собиратели» имеют плотное телосложение и чаще склонны к полноте. «Воины» высокие и худые в молодости, но, взрослея, люди с этим генотипом начинают набирать вес. Для «кочевников» характерны широкая кость и длинные ноги, у них часто слабая иммунная система.

На основе генотипа формируются рекомендации по питанию и физическим нагрузкам, которые, как считает Д'Адамо, помогут легко похудеть. Однако диетологи отмечают, что определить свой генотип по внешности почти нереально. И в этом заключается основная проблема теории Питера Д'Адамо.

Как определить свой генотип

В основе диеты по генотипу лежит идея о том, что набор генов у каждого человека уникален и именно они определяют потребность в витаминах и микроэлементах, а также количестве белков, жиров и углеводов.

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Изучает то, как гены влияют на пищевое поведение и усвояемость пищи, совсем молодая наука нутригенетика.

Помогают в этом нутригенетические тесты. Благодаря им можно узнать, например, о непереносимости лактозы или алкоголя. Но кроме этого, они показывают, как хорошо организм усваивает жиры, белки и углеводы.

На основе таких исследований и составляется диета по генотипу. Диетологи, исходя из индивидуальных особенностей, подбирают рацион, который может как помочь сбросить лишний вес, так и не допустить его набора или помочь набрать массу.

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Однако нутригенетические тесты нуждаются в дополнительной проверке, выяснили ученые из американской лаборатории Ambry Genetics. Их исследование показало, что тесты, которые делают многие клиники, могут неверно истолковывать некоторые геномы. Поэтому проверять исследования должны специалисты, хорошо разбирающиеся в генетике. При этом они должны учитывать личный и семейный анамнез, так как только в этом случае рекомендации, составленные по результатам тестов, будут подходить конкретному человеку.

Эффективна ли диета по генотипу

Однозначно утверждать, что диета по генотипу работает, нельзя — на данный момент ученые еще не собрали достаточную доказательную базу в пользу этого метода похудения.

Например, в 2008 году ученые из Стэндфордского университета вместе с компанией Interleukin Genetics решили провести эксперимент. Они проверили, помогает ли диета, соответствующая генетическим особенностям, сбросить вес лучше, чем классические рационы для худеющих. Исследователи случайным образом распределили респондентов в группы, каждая из которых соблюдала определенные рекомендации по питанию.

Эксперимент показал, что люди, чья диета соответствовала их генотипу, в среднем теряли в 2,5 раза больше веса по сравнению с теми, чей рацион был составлен без учета ДНК-теста.

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Однако уже в 2018 году профессор медицинского факультета Стэндфорда Кристофер Гарднер, который проводил первый эксперимент, вместе со своими коллегами опубликовал новое исследованием. В нем принимали участие 609 человек. Одна часть из них имела генотип, чувствительный к низкоуглеводной диете, а другая — к питанию с низким содержанием жиров. Участникам в случайном порядке было предложено придерживаться низкокалорийного рациона или диеты с низким содержанием углеводов. В итоге обе группы показали примерно один и тот же результат по сброшенным килограммам, а ученые выяснили, что генотип не оказал существенного влияния на похудение.

Стоит ли пробовать диету по генотипу

Такой подход к снижению веса может стать интересным экспериментом. Однако не стоит забывать, что на похудение влияют и другие факторы, помимо питания. Например, уровень стресса, качество сна и интенсивность физических нагрузок.

Если вы решили попробовать диету по генотипу из книги Питера Д'Адамо или другую ее вариацию без прохождения генетического теста — перед началом лучше проконсультироваться с диетологом, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Что же касается рационов, которые разработаны по результатам ДНК-текстов, то, как говорит нутрициолог Алена Денисова, персонализированные диеты сейчас не сильно отличаются друг от друга. Планы питания почти не отклоняются от рациона с высоким содержанием фруктов и овощей.

При этом подобные предложения часто становятся инструментом в руках маркетологов и могут не дать ожидаемых результатов. Процесс создания диет по генотипу еще только формируется, находится на стадии изучения.