В каких продуктах содержится много йода: рассказывает нутрициолог

Йод — это один из самых жизненноважных микроэлементов. Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк рассказали, какие функции в организме он выполняет, а также перечислили продукты с высоким содержанием йода, которые точно стоит включить в рацион.

Для чего организму нужен йод

Йод нужен для нормальной работы щитовидной железы. Именно этот микроэлемент участвует в синтезе гормонов тироксина и трийодтиронина, от которых зависит обмен веществ и работа некоторых органов и систем, например печени, сердечно-сосудистой, нервной систем. Кроме того, уровень этих гормонов влияет на настроение и общее самочувствие человека.

Суточная норма йода

Самостоятельно организм человека йод не вырабатывает, он поступает из внешней среды, а именно за счет питания. Однако важно знать, какую суточную норму полезного микроэлемента стоит принимать.

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Так дозировка будет зависеть от разных факторов, но основные из них — пол и возраст. Ежедневная физиологическая потребность в йоде составляет:

90 мкг — для детей до 5 лет;

120 мкг — для детей от 5 до 12 лет;

150 мкг — для подростков и взрослых;

200 мкг — для беременных и кормящих мам.

Признаки дефицита йода

Установить настоящий дефицит йода можно только с помощью анализов.

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Но есть ряд признаков, сигнализирующих о нехватке микроэлемента:

сердечно-сосудистые нарушения, головные боли;

сонливость, апатия, частые перепады настроения;

быстрая утомляемость;

снижение внимания, концентрации, проблемы с памятью;

ухудшение аппетита.

Признаки переизбытка йода

Переизбыток йода в организме приводит к гипертиреозу. В этом случае наблюдаются следующие симптомы:

мышечная слабость;

повышенная раздражительность;

потливость;

снижение веса;

частые приступы диареи.

Продукты, в которых содержится йод

Чтобы восполнить дефицит йода или поддержать уже имеющиеся резервы организма, необходимо включить в рацион следующие продукты:

Печень трески

В 100 г печени трески содержится примерно 360-370 мкг йода.

Суточная норма продукта — 30-40 г.

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Печень трески считается тяжелой пищей для органов пищеварения, так как в ней содержится много калорий, жиров и белков. Однако этот продукт по праву входит в список лидеров по содержанию йода. Всего 30-40 г печени трески способны обеспечить суточную норму микроэлемента.

Клюква

В 100 г ягоды содержится 350 мкг йода.

Суточная норма клюквы — до 150 г.

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Клюква — настоящий рекордсмен по содержанию йода. В ней содержится больше микроэлемента, чем в морской капусте. Ягоды также богаты витамином С, железом, другими микро- и макроэлементами.

Клюкву нельзя есть людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом с повышенной кислотностью из-за высокого содержания витамина С.

Кальмары

В 100 г кальмаров содержится 300 мкг йода.

Суточная норма деликатеса — до 150 г в сутки.

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Даже после термической обработки кальмары сохраняют до 200 мкг йода (на 100 г). Однако морепродукт варить слишком долго не стоит, он потеряет вкус, а некоторые полезные вещества испарятся.

Помимо йода, в кальмарах содержится много белка и витамина Е, который помогает сохранить молодость кожи, ее упругость.

Основные противопоказания — аллергические реакции и индивидуальная непереносимость. Кроме того, отказаться от кальмаров следует при обострении заболеваний ЖКТ и почек.

Морская капуста

В 100 г морской капусты содержится 300 мкг йода.

Суточная норма ламинарии — 40 г.

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Многие производители разных продуктов питания, особенно диетических, добавляют морскую капусту в состав, если хотят представить товар как йодсодержащий. Это не удивительно. Благодаря низкой калорийности ламинария отлично вписывается в рацион худеющих, обеспечивает организм не только йодом, но и витаминами группы А, В, С, Е и D.

От морской капусты следует воздержаться беременным и женщинам на грудном вскармливании, тем, у кого выявлены злокачественные новообразования, людям с заболеваниями печени и нарушениями функции щитовидной железы и тем, кто болен туберкулезом.

Минтай

В 150 г минтая содержится 150 мкг йода.

Суточная норма рыбы — 100 г.

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Минтай — это не только источник йода, но и отличный поставщик омега-3, витамина A и фолиевой кислоты (B9). Рыба хорошо усваивается организмом, поэтому она прекрасно вписывается в рацион взрослых и детей.

Однако из-за большого содержания белка рыбу не рекомендуется есть людям с непереносимостью этого нутриента, а также страдающим нарушениями почек.

Креветки

В 100 г креветок содержится порядка 110 мкг йода.

Суточная норма деликатеса — не более 200 г.

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Креветки — это низкокалорийный продукт, богатый белком, витамином В12, селеном и фосфором. Кроме того, ракообразные содержат большое количество йода, они поглощают его из морской воды.

Не рекомендуется увлекаться креветками людям с заболеваниями почек, ЖКТ и высоким уровнем холестерина.

Как правильно включать в рацион йодосодержащие продукты

При составлении рациона не нужно акцентировать внимание только на профилактике йододефицита. Организму для его нормального функционирования необходимо сбалансированное питание, насыщенное различными витаминами, микроэлементами, аминокислотами и т.д.

Если требуется восполнить дефицит йода, нужно знать некоторые правила: