Дубайский шоколад: польза и вред лакомства, о котором все говорят

В Интернете все большую популярность набирает новый десерт — дубайский шоколад. Сладкие плитки с необычной хрустящей начинкой пробуют звезды и блогеры, а кондитеры спешат поделиться рецептом лакомства.

Что же из себя представляет дубайский шоколад и в чем его польза и вред, рассказываем вместе с нутрициологом Гузман Екатериной.

Что такое дубайский шоколад

Дубайский шоколад — это десерт с большим количеством хрустящей начинки, которая состоит из обжаренного на масле теста катаифи, фисташковой и/или кунжутной пасты. Точно сказать, кому изначально принадлежала идея совместить такие ингредиенты, сложно. Сладость сейчас в большой моде во всем арабском мире, хотя раньше ее можно было заказать только из Дубая. Видимо поэтому за десертом и закрепилось такое название.

Фото fixdessertchocolatier, Соцсети

Также для для приготовления сладости исплльзуют молочный шоколад, сверху плитку украшают фисташками или другими вкраплениями. В хрустящее лакомство могут добавить ореховые масла.

Почему дубайский шоколад стал так популярен

Впервые о дубайском шоколаде узнали благодаря вирусному ролику из TikTok. Еще в 2021 году его разместила популярный блогер, которая с удовольствием ела на камеру десерт. Видео посмотрели 56 миллионов пользователей социальной сети.

По словам нутрициолога, росту популярности дубайского шоколада в 2024 году поспособствовали блогеры, которые стали снимать все больше видеороликов с десертом. Не последнюю роль сыграли его дороговизна и недоступность, так как поначалу шоколад можно было заказать только из-за рубежа. Сейчас многие рестораны начали вводить в меню блюдо из вирусных роликов, но готовят его по «авторским» рецептам, а цена шоколада переваливает за 1000 рублей.

Также эксперт отметила, что дубайский шоколад может понравиться не всем. На рынке есть много других достойных и более полезных десертов. Сейчас сладость многие пробуют, скорее, из любопытства, поскольку о ней много говорят.

Польза и вред дубайского шоколада

Дубайский шоколад — это прежде всего десерт, которым не стоит увлекаться. В 100 г продукта содержится:

белки — 7 г;

жиры — 36 г;

углеводы — 51 г;

энергетическая ценность — 563 ккал.

Благодаря ингредиентам — сливочному маслу, тесту катаифи, фисташковой пасте и молочному шоколаду — дубайский шоколад хорошо утоляет голод, но не на длительное время.

Фото fixdessertchocolatier, Соцсети

К несомненному плюсу заграничного десерта нутрициолог отнесла прилив положительных эмоций. Ведь любой шоколад стимулирует нервную активность в тех областях мозга, которые отвечают за удовольствие. Также сладость снижает стресс и поднимает настроение.

Однако увлекаться дубайским шоколадом не стоит, это грозит серьезными заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми. Допустимая суточная норма — 20-30 г.

Кроме того, дубайский шоколад содержит огромное количество сахара, избыток которого приводит к скачкам глюкозы. Поэтому если съесть целую плитку, эйфория от сладости быстро сменится усталостью и сонливостью.

Также при приготовлении зарубежного лакомства используется молочный шоколад. Некоторые его сорта содержат слишком много кофеина и могут вызвать бессонницу либо мигрень, а у детей — гиперактивность.

Как приготовить дубайский шоколад в домашних условиях

Ингредиенты:

молочный шоколад — 400 г;

сливочное масло/масло гхи — 40 г;

тесто катаифи — 150 г;

фисташковая паста — 150 г:

кунжутная паста — 100 г;

фисташки — для украшения.

Фото fixdessertchocolatier, Соцсети

Способ приготовления: