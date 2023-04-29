Сегодня, 08:00
Сосиски легко и быстро готовятся, поэтому их часто едят на завтрак: просто так, в составе омлета или яичницы, в сложных бутербродах и в бургерах. С одной стороны, такой выбор кажется разумным, ведь на завтрак нужно есть белок. С другой, в сосисках чаще всего много вредных для здоровья компонентов.
Обсудили этот вопрос с диетологом Кристиной Лессинг и доказательным нутрициологом Наталией Крыловой.
У большинства сосисок (даже у тех, которые получили рейтинг 5/5 Роскачества) примерно одинаковый состав. Количество веществ может меняться, но почти всегда сосиски содержат:
В некоторые сосиски дополнительно добавляют крахмал и соевый белок.
Даже если не взирать на рекомендации ВОЗ о мясе, сосиски — вредный для здоровья продукт.
Причин множество. Во-первых, сосиски, как видно из информации о составе, содержат много соли.
«Концентрация соли превышает суточные нормы потребности условно здорового человека.»Наталия КрыловаНутрициолог
Соль задерживает воду, отрицательно влияет на вес, противопоказана при гипертонии.
Во-вторых, в сосисках слишком много жира: от 20 до 30 г на каждые 100 г продукта.
«Жиры делятся на насыщенные и ненасыщенные. Сосиски, как и колбасы, паштеты, фастфуд, снеки, содержат насыщенные жиры. Их преобладание не рекомендовано медицинскими ассоциациями.»Наталия КрыловаНутрициолог
В-третьих, в сосисках есть сахар. За счет сахара, крахмала и жира сосиски довольно калорийны: в 100 г сосисок около 300 ккал.
«Избыток соли, жира и сахара в составе сосисок может привести к ожирению, повышенному давлению и другим проблемам.»Кристи ЛессингДиетолог, нутрициолог
Сосиски относятся к числу продуктов, из-за употребления которых повышается холестерин. А избыток холестерина чреват развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Но и это не самое страшное.
«Исследование ВОЗ выявило, что употребление обработанных мясных продуктов, таких как сосиски, может увеличить риск рака толстой кишки на 18%. Это связано с высоким содержанием нитритов, нитратов и консервантов.»Кристи ЛессингДиетолог, нутрициолог
Завтрак — основной прием пищи. Желательно, чтобы в нем были все главные нутриенты: качественные легкоусвояемые белки, сложные углеводы, источники клетчатки, источники жиров. Поэтому для идеального завтрака недостаточно просто отварить пару сосисок. Но если использовать метод гарвардской тарелки и сочетать сосиски с более полезными продуктами, то иногда есть их можно.
«Пропорции гарвардской тарелки такие: 50% овощей и зелени с нерафинированным маслом (либо авокадо, семенами льна или кунжута, орехами), 25% - сосиска и источники качественного белка (например, яйцо или тофу, сыр, фасоль), 25% - продукты, содержащие сложные углеводы.»Наталия КрыловаНутрициолог
Либо можно пойти по пути наименьшего сопротивления и выбрать другой вариант завтрака.
«Овсянка, яичница с овощами, гречневая каша и свежие фрукты — богатые питательными веществами блюда и продукты, которые помогут начать день с правильным настроением и энергией на весь день.»Кристи ЛессингДиетолог, нутрициолог
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем.