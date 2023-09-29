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Фасоль: польза и вред для здоровья

Мария Сальникова
Александра Степаненко
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Фасоль на сером фоне
Фото istockphoto.com/Arda Sari
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О фасоли человечество знает с древнейших времен, при этом точно не известно, какой народ стал использовать ее первым. Об использовании фасоли упоминается в древнекитайских, древнеегипетских и древнегреческих документах. А самые древние на сегодняшний день семена фасоли нашли в захоронениях инков — этим семенам более 5000 лет.

В Европе фасоль была известна с античности, но в последующем ее вытеснили другие бобовые (прежде всего сами бобы и горох). Вновь широко использоваться фасоль стала только после открытия Южной Америки. Любопытно, что во многих странах фасоль называют бобами: голландскими, турецкими, французскими и так далее — по названию страны, из которой продукт был завезен впервые. В Россию фасоль попала из Франции.

Поначалу фасоль выращивали только как декоративное растение — это путь большинства привезенных Колумбом растений — и некоторые виды фасоли до сих пор используются именно в таком качестве. С XVII века растение обрело популярность в кулинарии, причем используются как стручки, так и семена. Блюда из фасоли особенно популярны в Мексике, Индии и Грузии. А в Болгарии даже отмечается день фасоли.

Фасоль обогащает почву азотом, поэтому ее выгодно выращивать. Большинство видов этого растения имеет вьющийся стебель, поэтому фасоль удобно сажать рядом с кукурузой.

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Виды и особенности фасоли

Фасоль — родовое название для нескольких видов растения. Наиболее известны обыкновенная фасоль, турецкие бобы (это именно та разновидность, которая используется в декоративных целях) и фасоль вигна, к которой относятся маш и адзуки.

Адзуки выращивают в Японии и употребляют не так, как европейцы. Семена измельчают в муку, а уже из муки готовят супы, вторые блюда, пирожки и даже пирожные.

Разные виды фасоли
Фото istockphohto.com/FotografiaBasica

Фасоль обыкновенная, в свою очередь, имеет два основных подвида: спаржевая (вкусом и видом напоминающая спаржу) и стручковая. Стручковая фасоль различается по цвету бобов: она бывает красной, белой, фиолетовой, черной, зеленой, золотистой, пестрой. Стручковую фасоль можно есть зеленой, то есть употреблять стручки, «лопатки» или использовать семена — «бобы», которые находятся внутри стручка.

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Калорийность и БЖУ фасоли

В 100 г зерен фасоли 298 ккал. Она считается одним из главных растительных заменителей мяса (наряду с соей), поскольку содержит сопоставимое количество нутриентов.

На 100 г:

  • 21 г белков;

  • 1 г жира;

  • 47 г углеводов.

Помимо этого, в 100 г зерен фасоли содержатся 12,4 г пищевых волокон и 14 г воды.

Польза фасоли

Профилактика головной боли

В зернах фасоли содержатся триптофан, витамины группы В, а также полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Последние положительно влияют на сохранение когнитивных способностей, в том числе памяти и внимания. А недостаток незаменимой аминокислоты триптофана может приводить к головным болям, в частности мигреням.

Укрепление сердечно-сосудистой системы

Фасоль богата клетчаткой, способной выводить избыток плохого холестерина. Кроме того, в продукте содержатся калий и магний, которые нормализуют артериальное давление.

Улучшение внешнего вида

В фасоли содержатся сера, кремний, большое количество антиоксидантов (к ним относятся витамины Е, Н, РР). Все эти вещества помогают бороться с возрастными изменениями, воспалениями, придают коже, волосам и ногтям здоровый вид.

Красная фасоль в деревянной миске
Фото istockphoto.com/piyaset

Помощь в похудении

Фасоль имеет низкий гликемический индекс и при этом весьма питательна. Кроме того, содержит клетчатку, которая помогает пищеварению, а также заполняет желудок, помогая быстрее ощутить сытость.

Укрепление иммунитета

Фасоль содержит бета-каротин, витамин С, а также множество микро- и макроэлементов: кальций, натрий, фосфор, железо, йод, марганец, медь, цинк и так далее. Организм, насыщенный необходимыми веществами, дольше остается здоровым.

Вред фасоли

Нельзя есть сырую фасоль, поскольку ей можно отравиться. Но и приготовленной фасолью не стоит злоупотреблять, как и любым другим продуктом. Если есть фасоль часто и помногу, можно столкнуться с возникновением заболеваний или с обострением уже имеющихся.

Обострение болезней суставов

В фасоли содержатся пурины, избыток которых может привести к появлению подагрических болей, а также к обострению артритов, артрозов и приступам ревматизма.

Воспаление почек

Пурины расщепляются до мочевой кислоты и выводятся из организма почками. При увеличении нагрузки на почки (в этом случае при возрастании количества вещества, которое нужно вывести) могут воспалиться почечные лоханки.

Фасоль в черной миске
Фото Freepik/ededchechine

Проблемы с пищеварением

Избыток фасоли может привести к несварению желудка, запору, обострению холецистита. Возможна также пищевая аллергия на фасоль.

Фасоль в косметологии

В Японии популярен шампунь из адзуки. Но и из обыкновенной фасоли делают различные косметические продукты для лица, тела и волос.

Скраб из фасоли

Если смешать измельченную (например, в кофемолке) фасоль с косметической глиной и развести водой, полученную смесь можно использовать в качестве скраба. Если же оставить смесь на лице, получится маска против несовершенств кожи.

Лосьон для кожи

Лосьон из 100 мл отвара фасоли и косметического масла (например, персикового или миндального) можно использовать для ухода за сухой и увядающей кожей.

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Вкусные блюда с фасолью

Фасоль можно приготовить в супе, в качестве второго блюда или в салате. В супе фасоль используют в качестве основного компонента или как пикантную добавку. Например, есть вариация борща с фасолью. Вкус у такого блюда на любителя. Правда, любителей много.

Фасолевый суп

Ингредиенты:

  • консервированная фасоль в томатном соусе — 1 банка;

  • картофель — 3-4 клубня среднего размера;

  • морковь — 1 шт.;

  • лук — 1/2 головки;

  • вода или бульон — 1,5 л;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • соль — по вкусу.

Фасолевый суп
Фото Freepik

Способ приготовления:

  1. Воду (или бульон) налить в кастрюлю, довести до кипения.

  2. Пока закипает вода, очистить промыть и нарезать кубиками картофель.

  3. После закипания воды опустить в нее картофель, посолить, оставить вариться 5-7 минут.

  4. Очистить и мелко порезать лук.

  5. Очистить и натереть на крупной терке морковь.

  6. Разогреть в сковороде масло, выложить лук и морковь, обжарить до полуготовности (3-5 минут).

  7. Добавить лук и морковь к картошке, варить все вместе на среднем огне пять минут.

  8. Выложить в суп фасоль. Довести до кипения.

  9. Дать супу настояться несколько минут, после чего подавать. При подаче можно использовать зелень или сметану.

Салат с фасолью

Ингредиенты:

  • консервированная фасоль — 1 банка;

  • морковь по-корейски — 200 г;

  • пекинская капуста (можно заменить другой зеленью) — 200 г;

  • сметана — 100 г.

По желанию можно добавить чеснок, зелень и любимые приправы.

Салат с фасолью
Фото istockphoto.com/Wirestock

Способ приготовления:

  1. Слить из консервированной фасоли жидкость, при необходимости промыть и просушить зерна.

  2. Порвать руками пекинскую капусту.

  3. Выложить в салатник морковь, капусту и фасоль.

  4. Заправить сметаной, перемешать.

Как выбрать фасоль

Можно купить сырую, сушеную или консервированную фасоль.

Консервированная фасоль

С точки зрения использования она наиболее удобна, поскольку быстро варится и не требует особых условий хранения.

Чтобы купить хорошую консервированную фасоль, достаточно посмотреть сроки годности и состав. В составе не должно быть слишком много посторонних добавок, таких как глутамат натрия и сахар.

Сухая фасоль

Сушеная фасоль, конечно, более полезна, чем консервированная. Но ее нужно предварительно вымачивать, поэтому на скорую руку из нее ничего не приготовишь.

Если сушеная фасоль продается в упаковке, нужно ознакомиться с датой ее фасовки, чтобы не купить продукт, срок годности которого истекает. Если упаковка прозрачная, можно визуально оценить состояние зерен.

При покупке фасоли на развес нужно внимательно осмотреть зерна: они не должны быть сморщенными, влажными, покрытыми плесенью или иметь другие недостатки.

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Сырая фасоль

При покупке свежей фасоли, если она уже вылущена из стручков, тоже нужно оценивать ее внешний вид. Зерна не должны липнуть друг к другу и быть поврежденными.

Как хранить фасоль

Условия хранения отличаются в зависимости от типа фасоли:

  • сырую (свежую) фасоль хранят в холодильнике — не дольше недели;

  • сушеную фасоль пересыпают в герметично закрывающиеся банки или в мешки и ставят в темный, но сухой шкаф;

  • консервированную фасоль хранят в темном сухом шкафу при температуре не выше +25°C.

Популярные вопросы

Что нельзя есть с фасолью

Несмотря на то, что существует множество вариантов приготовления фасоли, ее можно сочетать не со всеми видами продуктов.

Фасоль лучше не сочетать с грибами и мясом, иначе они будут долго перевариваться из-за разных структур белка.
Александра Степаненко
Нутрициолог

Это еще одна причина не добавлять фасоль в борщ (по крайней мере, в борщ с мясом).

С сыром фасоль тоже не сочетается. Кальций из сыра не позволяет полноценно усвоиться цинку и другим полезным веществам, содержащимся в фасоли.
Александра Степаненко
Нутрициолог

Поэтому поклонникам салата из фасоли, соли, яиц и соленых огурцов придется делать выбор между пользой и желанием насладиться вкусом блюда.

Можно ли есть фасоль каждый день

Есть бобовые чаще 2-3 раз в неделю нежелательно, поскольку могут возникнуть неблагоприятные последствия.

Если нет противопоказаний, можно есть фасоль ежедневно. Рекомендуется употреблять не более 100 г в день.
Александра Степаненко
Нутрициолог

Сколько по времени надо варить фасоль

У консервированной фасоли нет особенностей варки, поскольку она уже готова к употреблению. Варить нужно только сушеную или сырую фасоль.

Фасоль нужно замачивать на 12 часов. Желательно добавлять в воду пищевую соду, она ускорит процесс выведения лектинов. После замачивания фасоль промывают и варят в кипящей воде минимум 30 минут.
Александра Степаненко
Нутрициолог

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