Фасоль: польза и вред для здоровья

О фасоли человечество знает с древнейших времен, при этом точно не известно, какой народ стал использовать ее первым. Об использовании фасоли упоминается в древнекитайских, древнеегипетских и древнегреческих документах. А самые древние на сегодняшний день семена фасоли нашли в захоронениях инков — этим семенам более 5000 лет.

В Европе фасоль была известна с античности, но в последующем ее вытеснили другие бобовые (прежде всего сами бобы и горох). Вновь широко использоваться фасоль стала только после открытия Южной Америки. Любопытно, что во многих странах фасоль называют бобами: голландскими, турецкими, французскими и так далее — по названию страны, из которой продукт был завезен впервые. В Россию фасоль попала из Франции.

Поначалу фасоль выращивали только как декоративное растение — это путь большинства привезенных Колумбом растений — и некоторые виды фасоли до сих пор используются именно в таком качестве. С XVII века растение обрело популярность в кулинарии, причем используются как стручки, так и семена. Блюда из фасоли особенно популярны в Мексике, Индии и Грузии. А в Болгарии даже отмечается день фасоли.

Фасоль обогащает почву азотом, поэтому ее выгодно выращивать. Большинство видов этого растения имеет вьющийся стебель, поэтому фасоль удобно сажать рядом с кукурузой.

Виды и особенности фасоли

Фасоль — родовое название для нескольких видов растения. Наиболее известны обыкновенная фасоль, турецкие бобы (это именно та разновидность, которая используется в декоративных целях) и фасоль вигна, к которой относятся маш и адзуки.

Адзуки выращивают в Японии и употребляют не так, как европейцы. Семена измельчают в муку, а уже из муки готовят супы, вторые блюда, пирожки и даже пирожные.

Фото istockphohto.com/FotografiaBasica

Фасоль обыкновенная, в свою очередь, имеет два основных подвида: спаржевая (вкусом и видом напоминающая спаржу) и стручковая. Стручковая фасоль различается по цвету бобов: она бывает красной, белой, фиолетовой, черной, зеленой, золотистой, пестрой. Стручковую фасоль можно есть зеленой, то есть употреблять стручки, «лопатки» или использовать семена — «бобы», которые находятся внутри стручка.

Калорийность и БЖУ фасоли

В 100 г зерен фасоли 298 ккал. Она считается одним из главных растительных заменителей мяса (наряду с соей), поскольку содержит сопоставимое количество нутриентов.

На 100 г:

21 г белков;

1 г жира;

47 г углеводов.

Помимо этого, в 100 г зерен фасоли содержатся 12,4 г пищевых волокон и 14 г воды.

Польза фасоли

Профилактика головной боли

В зернах фасоли содержатся триптофан, витамины группы В, а также полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Последние положительно влияют на сохранение когнитивных способностей, в том числе памяти и внимания. А недостаток незаменимой аминокислоты триптофана может приводить к головным болям, в частности мигреням.

Укрепление сердечно-сосудистой системы

Фасоль богата клетчаткой, способной выводить избыток плохого холестерина. Кроме того, в продукте содержатся калий и магний, которые нормализуют артериальное давление.

Улучшение внешнего вида

В фасоли содержатся сера, кремний, большое количество антиоксидантов (к ним относятся витамины Е, Н, РР). Все эти вещества помогают бороться с возрастными изменениями, воспалениями, придают коже, волосам и ногтям здоровый вид.

Фото istockphoto.com/piyaset

Помощь в похудении

Фасоль имеет низкий гликемический индекс и при этом весьма питательна. Кроме того, содержит клетчатку, которая помогает пищеварению, а также заполняет желудок, помогая быстрее ощутить сытость.

Укрепление иммунитета

Фасоль содержит бета-каротин, витамин С, а также множество микро- и макроэлементов: кальций, натрий, фосфор, железо, йод, марганец, медь, цинк и так далее. Организм, насыщенный необходимыми веществами, дольше остается здоровым.

Вред фасоли

Нельзя есть сырую фасоль, поскольку ей можно отравиться. Но и приготовленной фасолью не стоит злоупотреблять, как и любым другим продуктом. Если есть фасоль часто и помногу, можно столкнуться с возникновением заболеваний или с обострением уже имеющихся.

Обострение болезней суставов

В фасоли содержатся пурины, избыток которых может привести к появлению подагрических болей, а также к обострению артритов, артрозов и приступам ревматизма.

Воспаление почек

Пурины расщепляются до мочевой кислоты и выводятся из организма почками. При увеличении нагрузки на почки (в этом случае при возрастании количества вещества, которое нужно вывести) могут воспалиться почечные лоханки.

Фото Freepik/ededchechine

Проблемы с пищеварением

Избыток фасоли может привести к несварению желудка, запору, обострению холецистита. Возможна также пищевая аллергия на фасоль.

Фасоль в косметологии

В Японии популярен шампунь из адзуки. Но и из обыкновенной фасоли делают различные косметические продукты для лица, тела и волос.

Скраб из фасоли

Если смешать измельченную (например, в кофемолке) фасоль с косметической глиной и развести водой, полученную смесь можно использовать в качестве скраба. Если же оставить смесь на лице, получится маска против несовершенств кожи.

Лосьон для кожи

Лосьон из 100 мл отвара фасоли и косметического масла (например, персикового или миндального) можно использовать для ухода за сухой и увядающей кожей.

Вкусные блюда с фасолью

Фасоль можно приготовить в супе, в качестве второго блюда или в салате. В супе фасоль используют в качестве основного компонента или как пикантную добавку. Например, есть вариация борща с фасолью. Вкус у такого блюда на любителя. Правда, любителей много.

Фасолевый суп

Ингредиенты:

консервированная фасоль в томатном соусе — 1 банка;

картофель — 3-4 клубня среднего размера;

морковь — 1 шт.;

лук — 1/2 головки;

вода или бульон — 1,5 л;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу.

Фото Freepik

Способ приготовления:

Воду (или бульон) налить в кастрюлю, довести до кипения. Пока закипает вода, очистить промыть и нарезать кубиками картофель. После закипания воды опустить в нее картофель, посолить, оставить вариться 5-7 минут. Очистить и мелко порезать лук. Очистить и натереть на крупной терке морковь. Разогреть в сковороде масло, выложить лук и морковь, обжарить до полуготовности (3-5 минут). Добавить лук и морковь к картошке, варить все вместе на среднем огне пять минут. Выложить в суп фасоль. Довести до кипения. Дать супу настояться несколько минут, после чего подавать. При подаче можно использовать зелень или сметану.

Салат с фасолью

Ингредиенты:

консервированная фасоль — 1 банка;

морковь по-корейски — 200 г;

пекинская капуста (можно заменить другой зеленью) — 200 г;

сметана — 100 г.

По желанию можно добавить чеснок, зелень и любимые приправы.

Фото istockphoto.com/Wirestock

Способ приготовления:

Слить из консервированной фасоли жидкость, при необходимости промыть и просушить зерна. Порвать руками пекинскую капусту. Выложить в салатник морковь, капусту и фасоль. Заправить сметаной, перемешать.

Как выбрать фасоль

Можно купить сырую, сушеную или консервированную фасоль.

Консервированная фасоль

С точки зрения использования она наиболее удобна, поскольку быстро варится и не требует особых условий хранения.

Чтобы купить хорошую консервированную фасоль, достаточно посмотреть сроки годности и состав. В составе не должно быть слишком много посторонних добавок, таких как глутамат натрия и сахар.

Сухая фасоль

Сушеная фасоль, конечно, более полезна, чем консервированная. Но ее нужно предварительно вымачивать, поэтому на скорую руку из нее ничего не приготовишь.

Если сушеная фасоль продается в упаковке, нужно ознакомиться с датой ее фасовки, чтобы не купить продукт, срок годности которого истекает. Если упаковка прозрачная, можно визуально оценить состояние зерен.

При покупке фасоли на развес нужно внимательно осмотреть зерна: они не должны быть сморщенными, влажными, покрытыми плесенью или иметь другие недостатки.

Сырая фасоль

При покупке свежей фасоли, если она уже вылущена из стручков, тоже нужно оценивать ее внешний вид. Зерна не должны липнуть друг к другу и быть поврежденными.

Как хранить фасоль

Условия хранения отличаются в зависимости от типа фасоли:

сырую (свежую) фасоль хранят в холодильнике — не дольше недели;

сушеную фасоль пересыпают в герметично закрывающиеся банки или в мешки и ставят в темный, но сухой шкаф;

консервированную фасоль хранят в темном сухом шкафу при температуре не выше +25°C.

Популярные вопросы

Что нельзя есть с фасолью

Несмотря на то, что существует множество вариантов приготовления фасоли, ее можно сочетать не со всеми видами продуктов.

Это еще одна причина не добавлять фасоль в борщ (по крайней мере, в борщ с мясом).

Поэтому поклонникам салата из фасоли, соли, яиц и соленых огурцов придется делать выбор между пользой и желанием насладиться вкусом блюда.

Можно ли есть фасоль каждый день

Есть бобовые чаще 2-3 раз в неделю нежелательно, поскольку могут возникнуть неблагоприятные последствия.

Сколько по времени надо варить фасоль

У консервированной фасоли нет особенностей варки, поскольку она уже готова к употреблению. Варить нужно только сушеную или сырую фасоль.

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