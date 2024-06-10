Фейхоа: польза и вред для здоровья

Фейхоа — экзотический фрукт с зеленой кожурой и ароматным цветочным вкусом, который становится все более популярным. Рассказали, чем полезны эти плоды и что с ними можно приготовить.

БЖУ и калорийность фейхоа

Калорийность фейхоа составляет 61 ккал на 100 г продукта.

В 100 г:

белков — 0,7 г;

жиров — 0,4 г;

углеводов — 8,8 г.

Польза фейхоа

Фейхоа богата витаминами С, В3, В5, Е и В2, а также калием, фосфором, кальцием, магнием и натрием.

Поддерживает работу щитовидной железы

В фейхоа содержится йод. Он необходим для поддержания нормальной работы щитовидной железы и всей эндокринной системы в целом.

Обладает антиоксидантными свойствами

В 2019 году было проведено исследование, подтвердившее высокую антиоксидантную активность этого плода. В фейхоа содержится много полезных флавоноидов — веществ, которые защищают организм от повреждений.

Полезна для работы ЖКТ

Из-за большого количества пищевых волокон фейхоа способствует здоровью кишечника: стимулирует его работу, защищает от воспалительных заболеваний. Кроме того, плод может быть использован для профилактики запоров и метеоризма.

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Вред фейхоа

Фейхоа стоит исключить из рациона, если возникает индивидуальная непереносимость или аллергия. Кроме того, фейхоа нельзя сочетать с молоком — это может привести к расстройству пищеварения.

Фейхоа в косметологии

Фейхоа широко используется в косметологии благодаря полезным веществам в составе. Большой популярностью пользуются маски с добавлением фрукта.

Увлажняющая маска из творога и фейхоа

Очистить от кожуры 5-6 плодов, размять до однородности. Добавить столовую ложку творога, чайную ложку оливкового масла. Хорошо размешать. Маску нанести на шею и лицо, держать 20 минут. Средство уберет шелушения кожи и заживит микротрещины.

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Омолаживающая маска со сметаной и фейхоа

Два очищенных от кожуры плода фейхоа размять в кашицу и смешать со столовой ложкой не слишком жирной сметаны. Полученную смесь равномерно нанести на лицо, подержать 15-20 минут, а затем смыть теплой водой. Маска обладает сильным лифтинг-эффектом.

Вкусные рецепты с фейхоа

Варенье из фейхоа

Ингредиенты:

плоды фейхоа — 1,5 кг;

вода — 300 мл;

сахар — 1 кг.

Фото istockphoto.com/Vladimir Mironov

Способ приготовления:

Очистить плоды от кожицы, нарезать мелкими дольками и выложить в емкость для варки варенья. Засыпать фейхоа сахаром, залить водой и дать настояться около пяти часов. Довести до кипения и варить на медленном огне полчаса. Готовое варенье разложить по стерилизованным банкам и закатать.

Маффины с фейхоа

Ингредиенты:

яйца куриные — 3 шт.;

молоко — 280 мл;

коричневый тростниковый сахар — 200 г;

плоды фейхоа (очищенные) — 250 г;

мука — 330 г;

сливочное масло — 125 г;

разрыхлитель — 1 пакетик;

кокосовая стружка — по вкусу.

Фото istockphoto.com/EasterBunnyUK

Способ приготовления:

Смешать муку, разрыхлитель и коричневый сахар. Смешать в блендере молоко, яйца и кусочки зеленых плодов, добавить к ним сухие ингредиенты с мукой и снова взбить. Добавить кусочки сливочного масла и в блендере смешать тесто. Смазать сливочным маслом формочки для маффинов, заполнить их наполовину тестом и выпекать 20 минут при температуре 180°С. Посыпать теплую выпечку кокосовой стружкой.

Как выбрать фейхоа

При выборе фейхоа следует обращать внимание на целостность и отсутствие темных пятен, которые могут свидетельствовать о низком качестве продукта. Слишком мягкие плоды указывают на их перезрелость, а слишком твердые — на неспелость. Фейхоа можно оставить дозревать дома при комнатной температуре. Спелые ягоды должны быть упругими.

Как хранить фейхоа

Хранить фейхоа рекомендуется не больше недели в холодильнике в отделении для овощей и фруктов. Чтобы продлить срок хранения до трех месяцев, можно приготовить пюре из плода с добавлением сахара, предварительно удалив кожуру.