Финики: польза и вред для организма

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Финиковая пальма — важная сельскохозяйственной культура в большинстве стран Ближнего Востока, ее плоды едят миллионы людей по всему миру. Во многих отношениях финики можно рассматривать как суперфуд, который содержит широкий спектр основных питательных веществ.
Нутрициолог Екатерина Григорович рассказывает, чем полезен и вреден популярный восточный сухофрукт, сколько его можно есть в день при здоровом рационе и как правильно выбрать.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 г сушеного продукта составляет:
углеводы — 75 г;
белки — 2 г;
жиры — 0,15 г;
калорийность — 277 ккал.
Триптофан — незаменимая аминокислота, необходимая для нормализации работы мозга. Предупреждает головные боли, расстройства сна и снижает агрессию.
Триптофан участвует в выработке нейромедиатора серотонина, играющего ключевую роль в регуляции настроения и циклов сна и бодрствования.Екатерина ГригоровичНутрициолог, диетолог, преподаватель йоги
Финики содержат 10 минералов, основными из которых являются селен, медь, калий, магний и железо. А также фтор, который полезен для защиты зубов от кариеса.
Сухофрукты можно использовать в качестве добавок при дефиците железа, они не вызывают побочных эффектов, таких как тошнота и головная боль, которые могут возникнуть при использовании классических добавок железа.Екатерина ГригоровичНутрициолог, диетолог, преподаватель йоги
Финики богаты витаминами А, С и группы В: В1, В2, В3, В5, В6, В9. Но стоит обратить внимание на вид плодов: свежие финики содержат более высокие концентрации витаминов, чем сушеные, которые теряют часть полезных веществ в процессе сушки.
Тиамин, рибофлавин, ниацин, аскорбиновая кислота, пиридоксин и витамин А присутствуют в сушеных финиках в относительно низких концентрациях.Екатерина ГригоровичНутрициолог, диетолог, преподаватель йоги
Как и у любого продукта, у фиников есть противопоказания. Например, сушеные плоды противопоказаны при сахарном диабете II типа и ожирении, поскольку обладают достаточно высоким гликемическим индексом. Это означает высокую скорость усвоения глюкозы, что влияет на повышение сахара в крови.
Не следует злоупотреблять плодами, если у вас часто наблюдается вздутие живота и диарея — это может быть в том числе непереносимость фруктозы. Если вы хотите нормализовать вес, отдавайте предпочтение свежим фруктам. Финики — это хоть и полезная, но все-таки сладость, как и все их производные: финиковая паста, финиковый сироп и т. д.Екатерина ГригоровичНутрициолог, диетолог, преподаватель йоги
Регулярное употребление фиников стимулирует процесс пищеварения и ускоряет обмен веществ, как следствие — оказывает легкий слабительный эффект. При этом верно и обратное — закрепление стула при диарее.
Сухофрукты полезны людям с повышенной интеллектуальной нагрузкой: аминокислота триптофан, содержащаяся в плодах, помогает стабилизировать психику, лучше справляться со стрессом и нервным напряжением.
Ингредиенты:
питьевой йогурт — 250 мл;
финики — 4 шт.;
банан — 1 шт.;
корица — 0,5 ч. л.;
мята;
лед — по вкусу.
Способ приготовления:
Ингредиенты:
финики — 200 г;
горький шоколад — 80 г;
овсяные хлопья — 15 г;
кокосовая стружка — 15 г.
Способ приготовления:
В зависимости от сорта и темпов сушки финики могут быть и мягкими, и суховатыми. Чрезмерно высушенные плоды можно размочить в теплой воде. Поверхность плодов должна быть матовой, однородного цвета, с цельной кожурой, без налета и повреждений.
Финики со множественными трещинами на кожуре лучше не покупать, так как, скорее всего, они подверглись обработке каустической содой (гидроксид натрия). Не покупайте плоды с отслоившейся и потрескавшейся поверхностью — это главный признак искусственной сушки.
Также не рекомендуются к покупке неестественно блестящие финики: они обработаны парафином, глицерином или растительными жирами. Да, товарный вид это придает, но пользы не добавляет. И, конечно, перед покупкой изучите состав и выбирайте только те плоды, в которых нет дополнительной глюкозы и диоксида серы.Екатерина ГригоровичНутрициолог, диетолог, преподаватель йоги
Прямые солнечные лучи и высокая температура негативно отражаются на сроке годности и вкусовых качествах продукта. Для длительного хранения плоды можно заморозить, если употреблять в пищу сразу — для хранения стоит выбирать бумажные пакеты или стеклянные емкости с плотной крышкой.
Храните финики в герметичном контейнере в сухом, темном и прохладном месте. Перед употреблением плоды обязательно нужно промыть: поместите их в емкость с прохладной водой на 10 минут (в воду можно добавить 1 ч. л. лимонного сока или натуральный яблочный уксус), далее тщательно промойте под холодной водой, подготовьте бумажное полотенце и выложите на него финики — они должны хорошо просушиться.Екатерина ГригоровичНутрициолог, диетолог, преподаватель йоги
При сахарном диабете финики из рациона следует исключить из-за высокого гликемического индекса. Употребление сухофрукта может привести к резкому скачку уровня сахара, а это прямая опасность здоровью при диабете и инсулинорезистентности.
Поскольку финики — продукт высококалорийный, сильно увлекаться ими не стоит. Также нужно убедиться, что их употребление не вызывает аллергических реакций и нежелательных последствий для ЖКТ.
Если у вас нет противопоказаний, допустимая норма — 8-10 плодов в рамках дня (в зависимости от сорта финики могут быть разных размеров).Екатерина ГригоровичНутрициолог, диетолог, преподаватель йоги
Сухофрукты часто выбирают в качестве полезной альтернативы сладостям. Тем, кто придерживается правильного питания, финики на десерт не повредят. Но похудеть будет сложно из-за высокой калорийности, поэтому есть их можно, но порцию стоит ограничить.
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