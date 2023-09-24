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Сегодня, 19:00

Горчица: польза и вред для здоровья

Ирина Дворкина
Врач общей практики
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Проверка фактов

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Баночка с горчицей.
Фото istockphoto.com
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Горчица — одна из древнейших приправ. Ее родиной считается Римская империя. Изначально горчицу готовили, добавляя к измельченным семенам виноградный сок, тмин, душицу, укроп, кориандр, мед и растительное масло. Она была не только приправой, но и лечебным средством. Гиппократ использовал горчицу для лечебных ванн при простудных и вирусных заболеваниях. Александр Македонский кормил ей своих солдат, чтобы они были более энергичными в бою.

Калорийность и БЖУ горчицы

Cухая горчица содержит в себе множество полезных веществ, таких как белки, органические кислоты и крахмал. Кроме того, в горчице присутствуют витамины группы В, витамины А, Е и D, которые благоприятно влияют на организм. Например, витамин Е является мощным антиоксидантом, который предотвращает преждевременное старение и поддерживает упругость кожи. Калий, кальций, магний, цинк и фосфор, содержащиеся в горчице, укрепляют сердечно-сосудистую и нервную системы. Эта приправа также помогает нормализовать уровень холестерина в крови и защищает организм от свободных радикалов.

Фото istockphoto.com

В виде соуса в столовой горчице на 100 г приходится 143 калории, 9,9 г белка, 5,3 г жиров и 12,7 г углеводов.

Давайте подробнее разберемся в пользе и вреде горчицы для организма.

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Польза горчицы

Сухая горчица обладает рядом полезных свойств, которые оказывают благоприятное влияние на организм. Речь не идет о том, что именно горчица способна коренным образом изменить состояние вашего здоровья, но она способна усиливать положительное влияние пищи, которую вы едите. Регулярное употребление сухой горчицы:

  • Способствует улучшению пищеварения. Горчица стимулирует выработку желудочного сока и улучшает процесс переваривания пищи. Она также помогает в усвоении питательных веществ.

  • Укрепляет иммунную систему. Благодаря содержанию витаминов и минералов горчица укрепляет иммунитет и улучшает защитные функции организма.

  • Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Горчица может помочь снизить уровень холестерина в крови и укрепить сердечно-сосудистую систему. Она также содержит антиоксиданты, которые защищают клетки сердца от повреждений.

  • Улучшает состояние кожи и волос. Благодаря содержанию витамина Е и других питательных веществ горчица укрепляет волосы, улучшает их рост и делает их более блестящими. Она также может помочь улучшить состояние кожи, сделать ее более упругой и улучшить ее текстуру.

Фото istockphoto.com

Вред горчицы

Несмотря на все полезные свойства, горчица также может иметь некоторые побочные эффекты:

  • Раздражение слизистых оболочек. Употребление горчицы в больших количествах или при наличии чувствительности к острой пище может вызвать раздражение слизистых оболочек рта, горла и желудка.

  • Аллергические реакции. У некоторых людей может развиться аллергическая реакция на горчицу. При появлении покраснения, зуда, отека или затруднении дыхания после употребления горчицы следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

  • Ухудшение самочувствия при некоторых заболеваниях. Горчица может ухудшить состояние при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как язвенная болезнь или гастрит. Поэтому если у вас есть сомнения, перед употреблением горчицы следует проконсультироваться с врачом.

Горчица в косметологии

Сухую горчицу использовали в различных областях, в том числе и в косметологии. Было обнаружено, что с точки зрения ухода за волосами специя обладает укрепляющими свойствами и увеличивает густоту прядей волос. Однако бытовые рецепты красоты с использованием горчицы могут нанести вред вашему здоровью. Рекомендую выбирать косметику, содержащую горчицу, которая готовится на специализированном производстве в условиях, соответствующих нормам СанПиН.

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Рецепты с горчицей

Горчица может быть использована в самых разнообразных блюдах. Вот несколько популярных рецептов, в которых она является главным ингредиентом:

Горчичный соус

Готовый соус можно использовать для заправки салатов, маринада мяса или в качестве соуса к грилю.

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. столовой горчицы;

  • 1 ст. л. меда;

  • 1 ст. л. уксуса;

  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. В миске смешайте горчицу, мед и уксус.

  2. Добавьте соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте, пока не получится однородная масса.

Фото istockphoto.com

Ингредиенты:

  • 4 средние картофелины;

  • 2 яйца;

  • 1 красный лук;

  • майонез по вкусу;

  • столовая горчица по вкусу;

  • соль/перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите картофель и яйца.
  2. Смешайте картофель, яйца вкрутую, нарезанный красный лук, майонез, горчицу, соль и перец.
  3. Украсьте зеленью и подавайте на стол.

Горчичный маринад для мяса

Используйте маринад для приготовления мяса на гриле. Замаринуйте мясо в горчичном маринаде в течение нескольких часов перед приготовлением.

Ингредиенты:

  • 3 ст. л. столовой горчицы;

  • 2 ст. л. соевого соуса;

  • 1 ст. л. меда;

  • 1 ст. л. растительного масла;

  • 2 зубчика чеснока, измельченные;

  • соль и перец по вкусу;

Приготовление:

  1. В миске смешайте горчицу, соевый соус, мед, растительное масло, чеснок, соль и перец.

  2. Хорошо перемешайте, пока не получится однородный маринад.

Как выбрать горчицу

Выбор горчицы зависит от предпочтений и целей. Существует несколько видов, каждый из которых имеет свои особенности:

  • Желтая горчица. Это самый распространенный вид. Она имеет мягкий вкус и умеренную остроту. Желтая горчица обычно используется в приготовлении соусов, заправок и маринадов.

  • Острая горчица. Она имеет более острый вкус и станет отличным дополнением к мясным блюдам и колбасам. Острая горчица может иметь разную степень остроты, поэтому перед покупкой стоит обратить внимание на указания на упаковке.

  • Дижонская горчица. Имеет более глубокий и насыщенный вкус. Она идеально подходит для использования в блюдах французской кухни, таких как соусы, маринады и заправки.

При выборе горчицы рекомендуется обращать внимание на ее состав и качество. Избегайте горчицы с добавлением искусственных красителей, консервантов и других добавок. Лучше всего выбирать натуральную, произведенную из высококачественных семян.

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Как хранить горчицу

Правильное хранение столовой горчицы позволяет сохранить ее качество и продлить срок годности. Неоткрытые банки можно хранить в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и чрезмерного тепла. После открытия рекомендуется хранить горчицу в холодильнике, чтобы сохранить ее свежесть и аромат. Следуя этим рекомендациям по хранению, соус можно будет употреблять в течение установленного срока годности. Те же правила касаются дижонской горчицы.

Сухая горчица хранится в одинаковых условиях с другими специями.

Фото istockphoto.com

Популярные вопросы

Можно ли есть свежую горчицу?

Горчицу обычно употребляют в обработанном виде, например в приправах к блюдам или в виде соуса. Однако свежую зелень горчицы можно есть сырой или приготовленной, она хороший источник витаминов и минералов.

Как горчица влияет на похудение?

Горчица в сухом виде — это низкокалорийная приправа, которую можно использовать для улучшения вкуса блюд без добавления дополнительных калорий. Некоторые исследования показали, что употребление горчицы может улучшить обмен веществ и способствовать снижению веса.

Можно ли есть горчицу на голодный желудок?

Если вы не имеете проблем со стороны желудочно-кишечного тракта, это возможно. Остается понять, насколько это целесообразно. Важно иметь в виду, что у некоторых людей может возникнуть раздражение желудка или кислотный рефлюкс. Рекомендуется употреблять горчицу в умеренных количествах и с другими продуктами, чтобы предотвратить эти побочные эффекты.

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