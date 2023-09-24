Горчица: польза и вред для здоровья

Горчица — одна из древнейших приправ. Ее родиной считается Римская империя. Изначально горчицу готовили, добавляя к измельченным семенам виноградный сок, тмин, душицу, укроп, кориандр, мед и растительное масло. Она была не только приправой, но и лечебным средством. Гиппократ использовал горчицу для лечебных ванн при простудных и вирусных заболеваниях. Александр Македонский кормил ей своих солдат, чтобы они были более энергичными в бою.

Калорийность и БЖУ горчицы

Cухая горчица содержит в себе множество полезных веществ, таких как белки, органические кислоты и крахмал. Кроме того, в горчице присутствуют витамины группы В, витамины А, Е и D, которые благоприятно влияют на организм. Например, витамин Е является мощным антиоксидантом, который предотвращает преждевременное старение и поддерживает упругость кожи. Калий, кальций, магний, цинк и фосфор, содержащиеся в горчице, укрепляют сердечно-сосудистую и нервную системы. Эта приправа также помогает нормализовать уровень холестерина в крови и защищает организм от свободных радикалов.

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В виде соуса в столовой горчице на 100 г приходится 143 калории, 9,9 г белка, 5,3 г жиров и 12,7 г углеводов.

Давайте подробнее разберемся в пользе и вреде горчицы для организма.

Польза горчицы

Сухая горчица обладает рядом полезных свойств, которые оказывают благоприятное влияние на организм. Речь не идет о том, что именно горчица способна коренным образом изменить состояние вашего здоровья, но она способна усиливать положительное влияние пищи, которую вы едите. Регулярное употребление сухой горчицы:

Способствует улучшению пищеварения. Горчица стимулирует выработку желудочного сока и улучшает процесс переваривания пищи. Она также помогает в усвоении питательных веществ.

Укрепляет иммунную систему. Благодаря содержанию витаминов и минералов горчица укрепляет иммунитет и улучшает защитные функции организма.

Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Горчица может помочь снизить уровень холестерина в крови и укрепить сердечно-сосудистую систему. Она также содержит антиоксиданты, которые защищают клетки сердца от повреждений.

Улучшает состояние кожи и волос. Благодаря содержанию витамина Е и других питательных веществ горчица укрепляет волосы, улучшает их рост и делает их более блестящими. Она также может помочь улучшить состояние кожи, сделать ее более упругой и улучшить ее текстуру.

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Вред горчицы

Несмотря на все полезные свойства, горчица также может иметь некоторые побочные эффекты:

Раздражение слизистых оболочек. Употребление горчицы в больших количествах или при наличии чувствительности к острой пище может вызвать раздражение слизистых оболочек рта, горла и желудка.

Аллергические реакции. У некоторых людей может развиться аллергическая реакция на горчицу. При появлении покраснения, зуда, отека или затруднении дыхания после употребления горчицы следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ухудшение самочувствия при некоторых заболеваниях. Горчица может ухудшить состояние при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как язвенная болезнь или гастрит. Поэтому если у вас есть сомнения, перед употреблением горчицы следует проконсультироваться с врачом.

Горчица в косметологии

Сухую горчицу использовали в различных областях, в том числе и в косметологии. Было обнаружено, что с точки зрения ухода за волосами специя обладает укрепляющими свойствами и увеличивает густоту прядей волос. Однако бытовые рецепты красоты с использованием горчицы могут нанести вред вашему здоровью. Рекомендую выбирать косметику, содержащую горчицу, которая готовится на специализированном производстве в условиях, соответствующих нормам СанПиН.

Рецепты с горчицей

Горчица может быть использована в самых разнообразных блюдах. Вот несколько популярных рецептов, в которых она является главным ингредиентом:

Горчичный соус

Готовый соус можно использовать для заправки салатов, маринада мяса или в качестве соуса к грилю.

Ингредиенты:

2 ст. л. столовой горчицы;

1 ст. л. меда;

1 ст. л. уксуса;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

В миске смешайте горчицу, мед и уксус. Добавьте соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте, пока не получится однородная масса.

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Картофельный салат с горчицей

Ингредиенты:

4 средние картофелины;

2 яйца;

1 красный лук;

майонез по вкусу;

столовая горчица по вкусу;

соль/перец по вкусу.

Приготовление:

Отварите картофель и яйца. Смешайте картофель, яйца вкрутую, нарезанный красный лук, майонез, горчицу, соль и перец. Украсьте зеленью и подавайте на стол.

Горчичный маринад для мяса

Используйте маринад для приготовления мяса на гриле. Замаринуйте мясо в горчичном маринаде в течение нескольких часов перед приготовлением.

Ингредиенты:

3 ст. л. столовой горчицы;

2 ст. л. соевого соуса;

1 ст. л. меда;

1 ст. л. растительного масла;

2 зубчика чеснока, измельченные;

соль и перец по вкусу;

Приготовление:

В миске смешайте горчицу, соевый соус, мед, растительное масло, чеснок, соль и перец. Хорошо перемешайте, пока не получится однородный маринад.

Как выбрать горчицу

Выбор горчицы зависит от предпочтений и целей. Существует несколько видов, каждый из которых имеет свои особенности:

Желтая горчица. Это самый распространенный вид. Она имеет мягкий вкус и умеренную остроту. Желтая горчица обычно используется в приготовлении соусов, заправок и маринадов.

Острая горчица. Она имеет более острый вкус и станет отличным дополнением к мясным блюдам и колбасам. Острая горчица может иметь разную степень остроты, поэтому перед покупкой стоит обратить внимание на указания на упаковке.

Дижонская горчица. Имеет более глубокий и насыщенный вкус. Она идеально подходит для использования в блюдах французской кухни, таких как соусы, маринады и заправки.

При выборе горчицы рекомендуется обращать внимание на ее состав и качество. Избегайте горчицы с добавлением искусственных красителей, консервантов и других добавок. Лучше всего выбирать натуральную, произведенную из высококачественных семян.

Как хранить горчицу

Правильное хранение столовой горчицы позволяет сохранить ее качество и продлить срок годности. Неоткрытые банки можно хранить в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и чрезмерного тепла. После открытия рекомендуется хранить горчицу в холодильнике, чтобы сохранить ее свежесть и аромат. Следуя этим рекомендациям по хранению, соус можно будет употреблять в течение установленного срока годности. Те же правила касаются дижонской горчицы.

Сухая горчица хранится в одинаковых условиях с другими специями.

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Популярные вопросы

Можно ли есть свежую горчицу?

Горчицу обычно употребляют в обработанном виде, например в приправах к блюдам или в виде соуса. Однако свежую зелень горчицы можно есть сырой или приготовленной, она хороший источник витаминов и минералов.

Как горчица влияет на похудение?

Горчица в сухом виде — это низкокалорийная приправа, которую можно использовать для улучшения вкуса блюд без добавления дополнительных калорий. Некоторые исследования показали, что употребление горчицы может улучшить обмен веществ и способствовать снижению веса.

Можно ли есть горчицу на голодный желудок?

Если вы не имеете проблем со стороны желудочно-кишечного тракта, это возможно. Остается понять, насколько это целесообразно. Важно иметь в виду, что у некоторых людей может возникнуть раздражение желудка или кислотный рефлюкс. Рекомендуется употреблять горчицу в умеренных количествах и с другими продуктами, чтобы предотвратить эти побочные эффекты.

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