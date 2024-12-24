Гормональная диета: что это и как работает, плюсы и минусы

Гормональная диета разработана специально для женщин, здоровье которых зависит от состояния их гормонального фона. Основная цель — нормализация уровня гормонов, а также определение продуктов из повседневного меню, которые вызывают аллергические реакции и воспаления в организме.

Вместе с врачом и нутрициологом Екатериной Гузман разбираемся, как работает гормональная диета и эффективна ли она.

Статья написана в ознакомительных целях. Перед выбором диеты необходимо проконсультироваться с врачом.

Что такое гормональная диета

Гормональная диета — это программа питания, разработанная врачом натуропатии (представителем альтернативной медицины, считающей, что не все процессы в живых организмах поддаются научному объяснению) Наташей Тернер. Ее создательница считает, что диета помогает контролировать гормональные изменения, которые могут приводить к увеличению массы тела и другим проблемам со здоровьем.

Как работает гормональная диета

Гормональная диета включает три этапа, после чего предполагается, что гормональный баланс нормализуется. В рамках этой диеты даны рекомендации не только по питанию, но и разработан план физической активности, а также предложены советы по использованию пищевых добавок и витаминов.

Фото PeopleImages, iStock

Например, если у девушки проблемная зона — живот, то лишний вес в этой зоне может быть связан с высоким уровнем гормона стресса — кортизола. Поэтому в рацион добавляются продукты и добавки с содержанием магния, витамина С и В5. Если проблемная зона — ягодицы и бедра, то возможен переизбыток эстрогенов. В таком случае создательница диеты рекомендует перейти на продукты, богатые клетчаткой и прием витаминов B12, B6 и фолиевой кислоты.

На первом этапе проводится двухнедельная детоксикация, во время которой нужно отказаться от определенных продуктов. К ним относятся глютен, коровье молоко, арахис, сахар, искусственные подсластители, красное мясо, цитрусовые фрукты, простые углеводы с высоким гликемическим индексом, алкоголь и кофеин. В это время разрешается есть куриную грудку, яйца, свежую рыбу, овощи и фрукты. А также семена чиа, разные виды орехов, оливковое масло, цельнозерновые продукты, такие как гречка, коричневый рис и киноа.

На этом этапе также принимаются добавки, такие как рыбий жир, средства против воспалений и пробиотики.

Первый период, по мнению создательницы диеты, помогает очистить организм от излишков гормонов, таких как эстроген и кортизол. Однако в это время у худеющих часто возникают головные боли, усталость и раздражительность. Тем временем Екатерина Гузман предупреждает, что исключение из рациона определенных продуктов маловероятно поможет нормализовать гормональный фон. Для этого требуется пройти медицинское обследование и сдать ряд анализов, чтобы определить истинную причину дисбаланса гормонов в организме. Нормализация питания, по ее словам, это дополнительная профилактическая мера.

Фото Liudmila Chernetska, iStock

На втором этапе постепенно возвращаются некоторые продукты в рацион. Важно внимательно следить за реакцией организма на каждый из них. Например, если после йогурта отмечается вздутие живота, его лучше убрать из меню. После четырех таких недель человек уже будет знать, от каких продуктов желательно отказаться навсегда.

Однако на втором этапе все еще существуют ограничения. Необходимо избегать пищи, которая может мешать выработке гормонов. Сюда относятся рыба с высоким содержанием ртути, неорганическое мясо и кофе, а также сухофрукты, такие как изюм и финики. Исключаются арахис и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, обработанные продукты, искусственные подсластители, продукты с нитратами и очищенные зерна.

На третьем этапе добавляется физическая активность, включаются кардионагрузки, силовые тренировки и йога. При этом человек продолжает придерживаться рациона со второго этапа.

Эффективна ли гормональная диета

Гормональная диета — это не самое плохое решение. Но ключевой момент здесь связан не с нормализацией гормонального фона путем корректировки питания, а с созданием относительно здорового рациона.

Однако нутрициолог Екатерина Гузман считает, что подобные ограничения по неделям и отказ от определенных продуктов все же не так эффективен, как сбалансированный рацион с дефицитом калорий.

Она подчеркивает, что сторонники гормональной диеты сильно заблуждаются в том, что данный метод питания помогает нормализовать гормональный фон. По ее словам, дисбаланс гормонов — этот результат серьезных заболеваний, например диабета или гипотиреоза, вылечить которые с помощью питания невозможно. Они требуют лекарственной терапии и врачебного контроля.

Безопасна ли гормональная диета

Безопасной считается потеря веса в диапазоне от 500 г до одного килограмма в неделю, что должно происходить за счет изменения рациона и увеличения физической активности.

Такое резкое снижение веса будет обусловлено потерей лишней жидкости, уверяет Гузман. Это связано с сокращением углеводов в рационе и исключением некоторых продуктов. Однако подобные результаты не являются устойчивыми, и сброшенный вес может быстро вернуться, как только закончится первый этап или человек вернется к привычному питанию.

Фото Liubomyr Vorona, iStock

Впрочем, Гузман отметила и плюсы гормональной диеты. Во-первых, исключаются из рациона рафинированный сахар и продукты с высокой степенью обработки, которые вредны для всех людей. Во-вторых, большинство продуктов на гормональной диете богаты клетчаткой и содержат мало насыщенных жиров.