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Питание и еда

Сегодня, 20:00

Какая еда полезнее: холодная или горячая?

Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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Проверка фактов

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Фото Freepik/senivpetro
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Есть ли разница между горячей и холодной едой? И если да, то какой вариант полезнее? На эти и другие вопросы ответил врач-диетолог и гастроэнтеролог Рустем Садыков.

И холодная, и теплая еда имеет свои преимущества. Но некоторые продукты приносят больше пользы, если их есть сырыми, а другие обязательно нужно подвергать термической обработке.

Что лучше есть холодным

Существуют продукты, которые лучше сохраняют питательные свойства и вкус в охлажденном виде. Вот несколько примеров.

Фрукты и овощи

Сырые фрукты и овощи богаты питательными веществами, витаминами и клетчаткой. Они низкокалорийны и могут помочь в потере веса. А при воздействии температуры все фрукты и овощи теряют часть полезных элементов.

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В то же время стоит учитывать, что вареные овощи легче усваиваются и увеличивают чувство сытости.

Молочные продукты

Молоко и йогурт также лучше употреблять холодными. При термической обработке они теряют свои полезные свойства.

Кстати, о пользе и вреде молока можно узнать из этой статьи.

Фото Istockphoto/grafvision

Что лучше есть теплым

Продукты, которые приносят больше пользы в горячем виде.

Супы и бульоны

Приготовленные из костей, овощей и специй супы или бульоны могут быть очень питательными, их часто рекомендуют людям с проблемами пищеварения, простудой или гриппом. Эти блюда лучше есть теплыми: так они помогут успокоить пищеварительную систему и укрепить иммунную.

Постные белки

Постные белки, такие как курица, рыба и тофу, важны для построения и восстановления тканей в организме и могут быть особенно полезны для людей с потерей мышечной массы или недоеданием. В приготовленном, теплом виде они легче усваиваются и более питательны, чем в сыром.

Фото Istockphoto/Nungning20

Продукты с крахмалом

Резистентный крахмал — это тип пищевых волокон, которые устойчивы к перевариванию в тонком кишечнике и проходят через толстый кишечник, где ферментируются бактериями. Этот процесс ферментации производит жирные кислоты, полезные для здоровья. Они могут улучшать пищеварение, уменьшать воспаления и снижать риск рака толстой кишки.

Резистентным крахмалом насыщены:

  • бобовые, такие как фасоль, чечевица и горох;

  • цельные зерна, такие как коричневый рис, овес и ячмень;

  • картофель;

  • зеленые бананы;

  • орехи и семена.

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Нагревание таких продуктов приводит к тому, что часть резистентного крахмала будет лучше усваиваться. Этот элемент полезен для здоровья, но его потребление в слишком больших количествах может вызвать устойчивый дискомфорт пищеварения и вздутие живота.

Почему нельзя есть очень горячую пищу

Важно помнить, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта рекомендуется обрабатывать и разогревать всю пищу. Но еда не должна быть слишком горячей.

Исследование, проведенное в 2022 году, показало, что люди, которые употребляют горячие напитки, имеют более высокий риск развития рака пищевода, чем те, кто употребляет их реже. Связь была более сильной у людей с другими факторами риска, такими как курение и пристрастие к алкоголю.

Фото Freepik/jcomp

Еще одно исследование, опубликованное в издании Cambridge University Press в 2021 году, также продемонстрировало связь между потреблением горячей пищи и раком пищевода.

Но следует отметить, что эти исследования не доказывают, что горячая пища напрямую вызывает рак, а лишь показывают наличие связи между ее употреблением и увеличением риска развития рака пищевода.

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Польза и вред
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