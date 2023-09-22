Как выбрать грецкий орех

Грецкие орехи — одни из самых любимых у россиян. Они имеют богатый состав: витамины А, E, B, С, K, цинк, йод, железо и селен. В магазинах они представлены в большом количестве. Разбираемся, как выбрать вкусные и полезные грецкие орехи.

При этом важно помнить, что они очень калорийны.

О качестве продукта будет говорить состояние ядра, скорлупы и перегородки. Тщательно изучайте товар при покупке. Если у вас есть сомнения в качестве, даже при наличии малейших изъянов стоит отказаться от приобретения.

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Как выбрать очищенные грецкие орехи

Внешний вид

Перед покупкой тщательно изучите внешний вид орехов. Их цвет должен быть светлым. Если ядра сильно сморщены, значит, орехи пересохли из-за неправильного хранения или истекшего срока годности.

На ощупь

Свежие грецкие орехи имеют гладкую кожицу, а на ощупь будут плотными. Если на пальцах остаются маслянистые следы, перед вами испорченные ядра, их брать нельзя. В руках они не должны крошиться.

Запах

Орехи нового урожая обладают нежным характерным ароматом. Если ощущается резкий неприятный запах плесени, то это будет говорить о некачественном хранении продукта.

Как выбрать неочищенные грецкие орехи

Внешний вид

Скорлупа у грецкого ореха должна быть золотистого или однотонного коричневого оттенка с характерными «морщинками». Сорта орехов могут отличаться по цвету. В любом случае, чем светлее оттенок, тем свежее продукт. Слишком темный цвет означает длительное хранение. Выбирайте орехи, у которых скорлупа без пятен (темных и светлых), трещин, отверстий и налета. В противном случае есть риск получить отравление, так как такой продукт может быть заражен бактериозом. Перегородка между скорлупой и ядром должна быть светлого оттенка.

На ощупь

Свежие орехи будут иметь сухую скорлупу, при наличии влаги откажитесь от покупки. Влажность говорит о гниении ядра.

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Запах

Орехи в скорлупе тоже имеют аромат. Он должен быть легким, еле уловимым. Насыщенный запах сырости указывает на неправильное хранение. Такой товар лучше не покупать.

Звук

Возьмите орех в руки и потрясите его. Свежее ядро будет заполнять все внутреннее пространство, вы не услышите стук. Если же он есть, это свидетельствует о том, что ядро сухое, из-за чего уменьшилось в размере. Плоды неправильно хранили.

Вес

Возьмите в руки несколько орехов. В одной партии они будут весить одинаково. Если одни значительно легче остальных, то производитель в новый урожай добавил старый. Свежие орехи тяжелее.

Вкус

Свежий орех не должен иметь горький привкус.

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Как выбрать дробленые грецкие орехи

Внешний вид

Изучите упаковку с грецкими орехами. Она не должна иметь конденсат, какие-либо дефекты (насекомые, мусор, дырки, трещины). Откажитесь от покупки, если упаковка вскрыта. Выбирайте товары в прозрачной упаковке.

Запах

Дробленые орехи должны иметь насыщенный ореховый аромат без посторонних запахов.

Вкус

Измельченные грецкие орехи в отличие от целых ядер могут иметь горьковатый привкус. Причем чем мельче крошка, тем сильнее горечь.

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