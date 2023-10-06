Гвоздика: польза и вред для здоровья

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Гвоздику — приправу, без которой сложно представить домашние заготовки, не стоит путать с цветком гвоздикой. Для изготовления пряности используются бутоны гвоздичного дерева: соцветия собирают, разделяют на отдельные «гвоздики», обрабатывают кипятком и сушат.
Сейчас гвоздичные деревья выращивают на островах Карибского бассейна, на Шри-Ланке, в Индии и на Мадагаскаре. До нашей эры гвоздику производили только на Молуккских островах, известных также как Острова пряностей. Жители островов в древности вели активную торговлю с Китаем и странами Востока. В Китае гвоздику полагалось жевать посетителям, допущенным на встречу с императором. А в арабских странах пряность использовали для создания благовоний и парфюмерных композиций. Кстати, для создания фимиама в средневековой Европе тоже использовали гвоздику. В те времена она стоила очень дорого. Но в XVI веке после завоевания Молуккских островов португальцами гвоздика стала доступнее. Ее по достоинству оценили кулинары, алхимики и врачи.
В наше время гвоздика используется так же, как в древности: ее применяют в медицине (как антисептик и компонент временных пломб), парфюмерии и, конечно, в кулинарии.
В 100 г молотой гвоздики содержится:
6 г белков;
13 г жиров;
31,6 г углеводов.
Пищевая ценность гвоздики — 274 ккал.
Обычно в пищу идет гораздо меньшее количество этой приправы. Один «гвоздик» весит менее грамма, и даже в чайной ложке приправы всего 5 г.
Гвоздика неспроста применялась как лекарство, начиная с эпохи античности. В приправе содержатся:
витамин А;
витамины группы В, а именно В1, В2, В5, В6, В9;
витамин С;
витамин Е;
витамин К;
витамин РР;
кальций;
магний;
железо;
цинк;
марганец;
медь;
селен;
фосфор.
Рассматривать гвоздику как альтернативу комплексу поливитаминов нельзя, ведь много съесть ее невозможно. Тем не менее, ее употребление полезно.
Гвоздика помогает при женских заболеваниях простудного характера, при диспепсии и иных проблемах со стороны желудочно-кишечного тракта, уменьшает проявления предменструального синдрома: облегчает головную боль и успокаивает нервы. Чтобы снять нервное напряжение, можно использовать как эфирное масло гвоздики, так и бутоны.
Гвоздику можно использовать для облегчения абстинентного синдрома: при тошноте, рвоте, головной боли. Кроме того, пряность увеличивает половое влечение и повышает настроение.
Маленьким детям гвоздика противопоказана. Детям после трех лет эту приправу можно давать в качестве глистогонного средства и добавки, улучшающей аппетит. Школьникам гвоздика поможет улучшить память, внимание и умственные способности (в этих целях лучше использовать эфирное масло). Кроме того, гвоздикой можно сводить бородавки и использовать для облегчения простудных заболеваний.
Гвоздика не является лекарственным средством и не заменяет должного лечения, назначенного врачом. При появлении симптомов заболевания обратитесь к специалисту.
Гвоздика относится к жгучим приправам и повышает выделение желудочного сока. Поэтому людям, у которых кислотность желудка и так повышена (например, при гастрите, язве желудка), использовать гвоздику следует с осторожностью.
Гвоздика может влиять на уровень давления. Людям с диагностированной гипертонией нежелательно употреблять много гвоздики.
Витамин К способствует разжижению крови. Поэтому гвоздику нежелательно употреблять людям с нарушениями свертываемости крови, а также женщинам в период обильных менструаций.
Беременным женщинам не рекомендуется использовать гвоздику из-за риска выкидыша.
Как и на другие экзотические продукты, на гвоздику может возникнуть аллергия.
Эфирное масло гвоздики и ее бутоны применяются для изготовления косметических средств. Из косметики, приготовленной промышленным способом, особой популярностью пользуется японская и корейская продукция. Некоторые виды косметики с гвоздикой можно приготовить и дома.
Маска укрепляет корни волос, придает им сияние и восстанавливает. В состав входят молотая гвоздика, молотая корица, мед и кокосовое масло. Все компоненты нужно перемешать и немного подогреть. Готовую маску нанести на корни, выдержать 30-60 минут, затем смыть шампунем. При возникновении острого жжения можно смыть раньше.
Гвоздика обладает противомикробным и противовоспалительным эффектом. Маска с добавлением гвоздики обладает легким омолаживающим эффектом и помогает избавиться от мелких морщин.
Для приготовления маски нужно смешать молотую гвоздику с голубой или белой глиной, разбавить водой до консистенции сметаны, нанести на лицо на 5-10 минут, затем смыть водой.
Гвоздика хорошо сочетается с мясом, поэтому ее можно класть в бульоны и в соусы для вторых блюд. Также эта специя пригодится при мариновании огурцов, в выпечке и в разнообразных напитках.
Ингредиенты:
вода — 1 л;
мед — 100 г;
имбирь — 5 г;
кардамон — 5 г;
корица — 5 г;
гвоздика — 5 г.
Способ приготовления:
Вскипятить воду.
Добавить имбирь, кардамон, корицу и гвоздику.
Кипятить смесь пять минут.
Процедить напиток.
Добавить мед.
Подавать горячим.
Ингредиенты:
молоко — 100 мл;
вода — 100 мл;
чай черный — 1 ч. л.;
кардамон — 1-2 стручка;
молотая корица — на кончике чайной ложки;
гвоздика — 3-4 бутона;
молотый черный перец — на кончике чайной ложки;
тертый имбирь — 10 г;
мускатный орех — на кончике чайной ложки.
Способ приготовления:
Налить воду в турку или металлический ковш, поставить нагреваться.
В теплую, но не кипящую воду закинуть перец и гвоздику, добавить корицу, мускатный орех и предварительно измельченные семена кардамона.
Довести смесь до кипения, кипятить в течение минуты.
Засыпать в кипящую смесь чай и тертый имбирь.
Варить все вместе в течение минуты.
Убавить огонь, медленно влить молоко.
Варить в течение минуты.
Снять с огня, при желании добавить мед или тростниковый сахар.
Не рекомендуется покупать молотую гвоздику, поскольку она почти сразу теряет все полезные качества: эфирное масло испаряется. Гвоздика редко продается на развес: тоже из-за риска быстрой утраты свойств. При покупке такой гвоздики нужно попросить у продавца провести тест: прижать черенок бутона к чистому листу бумаги. Качественный продукт должен оставить на бумаге след масла.
При покупке цельной гвоздики в упаковке нужно проверить ее срок годности, а также удостовериться в целостности упаковки. Дома можно проверить свежесть гвоздики, бросив пару бутонов в холодную воду. Качественная специя утонет или будет плавать черенком вниз. Если же бутон лежит на поверхности воды, значит, масло в нем испарилось, то есть гвоздика не свежая. Вреда она не принесет, но и пользы от нее немного.
Как и большинство приправ, гвоздика должна храниться в герметичной таре. Подойдет стеклянная банка с завинчивающейся крышкой, пакет с зажимом или нечто подобное. Тару нужно поместить в темный сухой шкаф.
Пряность обладает антимикробными свойствами, в связи с чем уже в античности использовалась при лечении зубной боли.
В качестве антисептика при инфекциях полости рта используется и эфирное масло гвоздики.
Эфирное масло гвоздики подавляет кишечную палочку (Escherichia coli), золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) и синегнойную палочку (Pseudomonas aeruginosa).Александра СтепаненкоНутрициолог
Жевание гвоздики может стимулировать выделение желудочного сока и улучшать пищеварительные процессы, повышает иммунитет, снимает боль, избавить от неприятного запаха изо рта.Александра СтепаненкоНутрициолог
Кроме того, аромат гвоздики способствует улучшению настроения и снижению уровня тревоги и стресса.
При этом не стоит прибегать к этому способу часто: гвоздику безопаснее употреблять с пищей, а не саму по себе, и не натощак.
Как уже отмечалось, гвоздика имеет противопоказания, поэтому ее применение не одинаково полезно для всех.
Продукт лучше употреблять несколько раз в неделю и не более 1-2 г за раз. Большое количество гвоздики может оказаться опасным для людей с гастритом и язвой. Им перед употреблением специи желательно проконсультироваться с врачом.Александра СтепаненкоНутрициолог
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