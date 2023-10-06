Гвоздика: польза и вред для здоровья

Гвоздику — приправу, без которой сложно представить домашние заготовки, не стоит путать с цветком гвоздикой. Для изготовления пряности используются бутоны гвоздичного дерева: соцветия собирают, разделяют на отдельные «гвоздики», обрабатывают кипятком и сушат.

Сейчас гвоздичные деревья выращивают на островах Карибского бассейна, на Шри-Ланке, в Индии и на Мадагаскаре. До нашей эры гвоздику производили только на Молуккских островах, известных также как Острова пряностей. Жители островов в древности вели активную торговлю с Китаем и странами Востока. В Китае гвоздику полагалось жевать посетителям, допущенным на встречу с императором. А в арабских странах пряность использовали для создания благовоний и парфюмерных композиций. Кстати, для создания фимиама в средневековой Европе тоже использовали гвоздику. В те времена она стоила очень дорого. Но в XVI веке после завоевания Молуккских островов португальцами гвоздика стала доступнее. Ее по достоинству оценили кулинары, алхимики и врачи.

В наше время гвоздика используется так же, как в древности: ее применяют в медицине (как антисептик и компонент временных пломб), парфюмерии и, конечно, в кулинарии.

Калорийность и БЖУ гвоздики

В 100 г молотой гвоздики содержится:

6 г белков;

13 г жиров;

31,6 г углеводов.

Пищевая ценность гвоздики — 274 ккал.

Обычно в пищу идет гораздо меньшее количество этой приправы. Один «гвоздик» весит менее грамма, и даже в чайной ложке приправы всего 5 г.

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Польза гвоздики

Гвоздика неспроста применялась как лекарство, начиная с эпохи античности. В приправе содержатся:

витамин А;

витамины группы В, а именно В1, В2, В5, В6, В9;

витамин С;

витамин Е;

витамин К;

витамин РР;

кальций;

магний;

железо;

цинк;

марганец;

медь;

селен;

фосфор.

Рассматривать гвоздику как альтернативу комплексу поливитаминов нельзя, ведь много съесть ее невозможно. Тем не менее, ее употребление полезно.

Для женщин

Гвоздика помогает при женских заболеваниях простудного характера, при диспепсии и иных проблемах со стороны желудочно-кишечного тракта, уменьшает проявления предменструального синдрома: облегчает головную боль и успокаивает нервы. Чтобы снять нервное напряжение, можно использовать как эфирное масло гвоздики, так и бутоны.

Для мужчин

Гвоздику можно использовать для облегчения абстинентного синдрома: при тошноте, рвоте, головной боли. Кроме того, пряность увеличивает половое влечение и повышает настроение.

Для детей

Маленьким детям гвоздика противопоказана. Детям после трех лет эту приправу можно давать в качестве глистогонного средства и добавки, улучшающей аппетит. Школьникам гвоздика поможет улучшить память, внимание и умственные способности (в этих целях лучше использовать эфирное масло). Кроме того, гвоздикой можно сводить бородавки и использовать для облегчения простудных заболеваний.

Гвоздика не является лекарственным средством и не заменяет должного лечения, назначенного врачом. При появлении симптомов заболевания обратитесь к специалисту.

Вред гвоздики

Увеличение кислотности желудка

Гвоздика относится к жгучим приправам и повышает выделение желудочного сока. Поэтому людям, у которых кислотность желудка и так повышена (например, при гастрите, язве желудка), использовать гвоздику следует с осторожностью.

Повышение артериального давления

Гвоздика может влиять на уровень давления. Людям с диагностированной гипертонией нежелательно употреблять много гвоздики.

Фото istockphoto.com/mescioglu

Разжижение крови

Витамин К способствует разжижению крови. Поэтому гвоздику нежелательно употреблять людям с нарушениями свертываемости крови, а также женщинам в период обильных менструаций.

Абортивный эффект

Беременным женщинам не рекомендуется использовать гвоздику из-за риска выкидыша.

Аллергия

Как и на другие экзотические продукты, на гвоздику может возникнуть аллергия.

Гвоздика в косметологии

Эфирное масло гвоздики и ее бутоны применяются для изготовления косметических средств. Из косметики, приготовленной промышленным способом, особой популярностью пользуется японская и корейская продукция. Некоторые виды косметики с гвоздикой можно приготовить и дома.

Восстанавливающая маска для волос

Маска укрепляет корни волос, придает им сияние и восстанавливает. В состав входят молотая гвоздика, молотая корица, мед и кокосовое масло. Все компоненты нужно перемешать и немного подогреть. Готовую маску нанести на корни, выдержать 30-60 минут, затем смыть шампунем. При возникновении острого жжения можно смыть раньше.

Маска для лица

Гвоздика обладает противомикробным и противовоспалительным эффектом. Маска с добавлением гвоздики обладает легким омолаживающим эффектом и помогает избавиться от мелких морщин.

Для приготовления маски нужно смешать молотую гвоздику с голубой или белой глиной, разбавить водой до консистенции сметаны, нанести на лицо на 5-10 минут, затем смыть водой.

Вкусные блюда с гвоздикой

Гвоздика хорошо сочетается с мясом, поэтому ее можно класть в бульоны и в соусы для вторых блюд. Также эта специя пригодится при мариновании огурцов, в выпечке и в разнообразных напитках.

Сбитень

Ингредиенты:

вода — 1 л;

мед — 100 г;

имбирь — 5 г;

кардамон — 5 г;

корица — 5 г;

гвоздика — 5 г.

Фото istockphoto.com/MEDITERRANEAN

Способ приготовления:

Вскипятить воду. Добавить имбирь, кардамон, корицу и гвоздику. Кипятить смесь пять минут. Процедить напиток. Добавить мед. Подавать горячим.

Чай масала

Ингредиенты:

молоко — 100 мл;

вода — 100 мл;

чай черный — 1 ч. л.;

кардамон — 1-2 стручка;

молотая корица — на кончике чайной ложки;

гвоздика — 3-4 бутона;

молотый черный перец — на кончике чайной ложки;

тертый имбирь — 10 г;

мускатный орех — на кончике чайной ложки.

Фото istockphoto.com/vaaseenaa

Способ приготовления:

Налить воду в турку или металлический ковш, поставить нагреваться. В теплую, но не кипящую воду закинуть перец и гвоздику, добавить корицу, мускатный орех и предварительно измельченные семена кардамона. Довести смесь до кипения, кипятить в течение минуты. Засыпать в кипящую смесь чай и тертый имбирь. Варить все вместе в течение минуты. Убавить огонь, медленно влить молоко. Варить в течение минуты. Снять с огня, при желании добавить мед или тростниковый сахар.

Как выбрать гвоздику

Не рекомендуется покупать молотую гвоздику, поскольку она почти сразу теряет все полезные качества: эфирное масло испаряется. Гвоздика редко продается на развес: тоже из-за риска быстрой утраты свойств. При покупке такой гвоздики нужно попросить у продавца провести тест: прижать черенок бутона к чистому листу бумаги. Качественный продукт должен оставить на бумаге след масла.

При покупке цельной гвоздики в упаковке нужно проверить ее срок годности, а также удостовериться в целостности упаковки. Дома можно проверить свежесть гвоздики, бросив пару бутонов в холодную воду. Качественная специя утонет или будет плавать черенком вниз. Если же бутон лежит на поверхности воды, значит, масло в нем испарилось, то есть гвоздика не свежая. Вреда она не принесет, но и пользы от нее немного.

Как хранить гвоздику

Как и большинство приправ, гвоздика должна храниться в герметичной таре. Подойдет стеклянная банка с завинчивающейся крышкой, пакет с зажимом или нечто подобное. Тару нужно поместить в темный сухой шкаф.

Популярные вопросы

Какие микробы убивает гвоздика

Пряность обладает антимикробными свойствами, в связи с чем уже в античности использовалась при лечении зубной боли.

В качестве антисептика при инфекциях полости рта используется и эфирное масло гвоздики.

Для чего надо жевать гвоздику по утрам

Кроме того, аромат гвоздики способствует улучшению настроения и снижению уровня тревоги и стресса.

При этом не стоит прибегать к этому способу часто: гвоздику безопаснее употреблять с пищей, а не саму по себе, и не натощак.

Можно ли жевать гвоздику каждый день

Как уже отмечалось, гвоздика имеет противопоказания, поэтому ее применение не одинаково полезно для всех.

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