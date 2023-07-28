Хрен: польза и вред для организма

У этого продукта немало полезных свойств, но можно его не всем.

Хрен обыкновенный — многолетнее растение из семейства Капустные, известное пряным и острым вкусом. Его возделывали еще древние греки и римляне, на Руси хрен выращивали с IX века, а в Европе он получил распространение в Средние века. О гармоничном сочетании яркого вкуса и лечебных свойств хрена рассказывает нутрициолог Марина Тамарова.

Калорийность и БЖУ хрена

На 100 г продукта:

калорийность — 59 ккал;

белки — 6,47 г (9% от дневной нормы);

жиры — 1,6 г (2% от дневной нормы);

углеводы — 21 г (7% от дневной нормы).

Цитата Марина Тамарова: «В самом корнеплоде мало калорий и много клетчатки. Однако, если вы покупаете хрен в виде приправы или пасты, обратите внимание на состав: помимо самого корня, производители часто добавляют сахар и другие ингредиенты, увеличивающие калорийность готового продукта.»

Польза хрена

Укрепление иммунитета, стимуляция работы внутренних органов и систем организма, повышение потенции — неполный список полезных свойств растения.

Бактерицидные свойства

Содержащийся в корне растения фермент лизоцим — природное антимикробное вещество, поэтому хрен полезен для профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

Мочегонный эффект

Сок из свежих корней хрена выводит из организма лишнюю жидкость. Как следствие, это отличное средство в борьбе с отеками и для предупреждения проблем мочеполовой системы.

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Витамины и минералы

По содержанию витамина С растение обгоняет лимоны и апельсины, поддерживает иммунитет и особенно полезно в осенне-зимний период. Также является источником витаминов группы В и фолиевой кислоты. Содержащийся в хрене магний благотворно влияет на состояние нервной системы и работу мышц.

В корне хрена содержатся энзимы, которые стимулируют пищеварение и помогают повысить кислотность желудочного сока. Также благодаря желчегонным свойствам хрен имеет благотворное влияние на работу кишечника, помогает избавиться от запоров. Он стимулирует пищеварение и повышает кислотность желудочного сока.

Вред хрена

Несмотря на полезные свойства растения, злоупотреблять им не следует. Хрен не рекомендуется при заболеваниях ЖКТ, печени и почек, а также при склонности к аллергическим реакциям.

Также он может повышать артериальное давление, а при наружном применении возможны раздражение и даже ожог. Опасно попадание в глаза — будьте осторожны, если готовите приправу из хрена самостоятельно.

Хрен противопоказан при гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острых воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, почек, при болезнях сердца с тахикардией. Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам.

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Хрен в косметологии

Пряное растение часто используют в народных рецептах для приготовления отваров, масок для кожи и волос. Хрен славится отбеливающими свойствами, помогает в борьбе с пигментными пятнами и веснушками, но людям с чувствительной кожей следует применять его с осторожностью из-за возможных раздражений.

Омолаживающая маска

Рецепт прост: необходимо очистить и натереть на мелкой терке корень хрена, затем добавить сметану в равных пропорциях. Полученную массу равномерно нанести тонким слоем на лицо, шею и кожу декольте. Спустя 15 минут снять маску ватным диском, смоченным в теплом молоке, затем умыться водой.

Маска для ослабленных волос

В дело по-прежнему идет корень растения: из натертого хрена отжать сок, чтобы получилась четверть стакана, и добавить столько же воды. Затем вмешать в жидкость чайную ложку меда. Состав распределить на корни волос, надеть шапочку для душа и укрыть полотенцем. Спустя 30 минут помыть голову шампунем. Результат — стимуляция кровообращения волосяных луковиц, прикорневой объем и блеск волос.

Рецепты с хреном

Соус из хрена

Ингредиенты:

яблоки кислых сортов — 2 шт.;

корень хрена — 50 г;

чеснок — 2-3 зубчика;

соль — 1 ч.л.;

9% уксус — 1 ч.л.

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Способ приготовления:

У яблок удалить кожуру и семечки, запечь в духовке или микроволновке до мягкости. Хрен почистить и мелко натереть. Сложить все ингредиенты в блендер и взбить до однородной массы.

Салат из свеклы с хреном

Ингредиенты:

свекла — 3 шт.;

сметана — 6 ст.л.;

тертый хрен — 1,5-2 ст.л.;

чеснок — 2 зубчика;

яйца для подачи — 2 шт.;

черный перец, соль — по вкусу.

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Способ приготовления:

Вымойте свеклу. По отдельности заверните каждую в фольгу. Запеките в разогретой до 200 °С духовке около 50 мин., в зависимости от сорта.

Готовую свеклу остудите, очистите и натрите на крупной терке.

Параллельно сварите яйца вкрутую. Очистите и разрежьте пополам.

Очистите чеснок и натрите на самой мелкой терке. Смешайте его со сметаной и хреном. Приправьте свеклу солью и перцем, смешайте со сметаной с хреном и чесноком, тщательно перемешайте и подавайте с половинкой яйца.

Как выбрать хрен

Стоит ориентироваться по внешнему виду: корень должен быть плотный, гладкий и однородный по цвету. По размеру — как небольшая морковь, тогда его будет удобно и чистить, и натирать для приготовления блюд.

Как хранить хрен

Чтобы сохранить полезные свойства и вкусовые характеристики, хранить хрен следует в холодильнике в цельном виде и натирать по необходимости, поскольку натертый корень быстро теряет вкус. Поместите растение в банку с крышкой: так удастся избежать распространения яркого запаха на другие продукты.

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