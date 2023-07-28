Хрен: польза и вред для организма

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Хрен обыкновенный — многолетнее растение из семейства Капустные, известное пряным и острым вкусом. Его возделывали еще древние греки и римляне, на Руси хрен выращивали с IX века, а в Европе он получил распространение в Средние века. О гармоничном сочетании яркого вкуса и лечебных свойств хрена рассказывает нутрициолог Марина Тамарова.
На 100 г продукта:
калорийность — 59 ккал;
белки — 6,47 г (9% от дневной нормы);
жиры — 1,6 г (2% от дневной нормы);
углеводы — 21 г (7% от дневной нормы).
Цитата Марина Тамарова: «В самом корнеплоде мало калорий и много клетчатки. Однако, если вы покупаете хрен в виде приправы или пасты, обратите внимание на состав: помимо самого корня, производители часто добавляют сахар и другие ингредиенты, увеличивающие калорийность готового продукта.»
Укрепление иммунитета, стимуляция работы внутренних органов и систем организма, повышение потенции — неполный список полезных свойств растения.
Содержащийся в корне растения фермент лизоцим — природное антимикробное вещество, поэтому хрен полезен для профилактики и лечения инфекционных заболеваний.
Сок из свежих корней хрена выводит из организма лишнюю жидкость. Как следствие, это отличное средство в борьбе с отеками и для предупреждения проблем мочеполовой системы.
По содержанию витамина С растение обгоняет лимоны и апельсины, поддерживает иммунитет и особенно полезно в осенне-зимний период. Также является источником витаминов группы В и фолиевой кислоты. Содержащийся в хрене магний благотворно влияет на состояние нервной системы и работу мышц.
В корне хрена содержатся энзимы, которые стимулируют пищеварение и помогают повысить кислотность желудочного сока. Также благодаря желчегонным свойствам хрен имеет благотворное влияние на работу кишечника, помогает избавиться от запоров. Он стимулирует пищеварение и повышает кислотность желудочного сока.
Несмотря на полезные свойства растения, злоупотреблять им не следует. Хрен не рекомендуется при заболеваниях ЖКТ, печени и почек, а также при склонности к аллергическим реакциям.
«В больших количествах хрен не полезен даже здоровым людям. Он способен вызвать раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта»Марина ТамароваНутрициолог
Также он может повышать артериальное давление, а при наружном применении возможны раздражение и даже ожог. Опасно попадание в глаза — будьте осторожны, если готовите приправу из хрена самостоятельно.
Хрен противопоказан при гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острых воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, почек, при болезнях сердца с тахикардией. Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам.
Пряное растение часто используют в народных рецептах для приготовления отваров, масок для кожи и волос. Хрен славится отбеливающими свойствами, помогает в борьбе с пигментными пятнами и веснушками, но людям с чувствительной кожей следует применять его с осторожностью из-за возможных раздражений.
Рецепт прост: необходимо очистить и натереть на мелкой терке корень хрена, затем добавить сметану в равных пропорциях. Полученную массу равномерно нанести тонким слоем на лицо, шею и кожу декольте. Спустя 15 минут снять маску ватным диском, смоченным в теплом молоке, затем умыться водой.
В дело по-прежнему идет корень растения: из натертого хрена отжать сок, чтобы получилась четверть стакана, и добавить столько же воды. Затем вмешать в жидкость чайную ложку меда. Состав распределить на корни волос, надеть шапочку для душа и укрыть полотенцем. Спустя 30 минут помыть голову шампунем. Результат — стимуляция кровообращения волосяных луковиц, прикорневой объем и блеск волос.
Ингредиенты:
яблоки кислых сортов — 2 шт.;
корень хрена — 50 г;
чеснок — 2-3 зубчика;
соль — 1 ч.л.;
9% уксус — 1 ч.л.
Способ приготовления:
У яблок удалить кожуру и семечки, запечь в духовке или микроволновке до мягкости. Хрен почистить и мелко натереть. Сложить все ингредиенты в блендер и взбить до однородной массы.
Ингредиенты:
свекла — 3 шт.;
сметана — 6 ст.л.;
тертый хрен — 1,5-2 ст.л.;
чеснок — 2 зубчика;
яйца для подачи — 2 шт.;
черный перец, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
Вымойте свеклу. По отдельности заверните каждую в фольгу. Запеките в разогретой до 200 °С духовке около 50 мин., в зависимости от сорта.
Готовую свеклу остудите, очистите и натрите на крупной терке.
Параллельно сварите яйца вкрутую. Очистите и разрежьте пополам.
Очистите чеснок и натрите на самой мелкой терке. Смешайте его со сметаной и хреном. Приправьте свеклу солью и перцем, смешайте со сметаной с хреном и чесноком, тщательно перемешайте и подавайте с половинкой яйца.
Стоит ориентироваться по внешнему виду: корень должен быть плотный, гладкий и однородный по цвету. По размеру — как небольшая морковь, тогда его будет удобно и чистить, и натирать для приготовления блюд.
«Корень хрена можно купить в магазине в любое время года. Выбирайте твердый корень без мягких, потемневших или зеленоватых участков. Также продается уже готовая паста или приправа из хрена. Если вы будете готовить приправу самостоятельно, лучше всего измельчать хрен в блендере или в мясорубке с мелкой решеткой. При выборе последнего предварительно наденьте на выходное отверстие пакет, чтобы резкий запах не вызвал обильное слезотечение»Марина ТамароваНутрициолог
Чтобы сохранить полезные свойства и вкусовые характеристики, хранить хрен следует в холодильнике в цельном виде и натирать по необходимости, поскольку натертый корень быстро теряет вкус. Поместите растение в банку с крышкой: так удастся избежать распространения яркого запаха на другие продукты.
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