Что быстро и вкусно приготовить на ужин: 6 идей

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Чтобы похудеть или сохранить хорошую форму, не обязательно отказываться от ужина. Можно просто готовить полезные и сбалансированные блюда. Делимся рецептами.
Курицу нарезать маленькими кубиками, мелко покрошить зелень. Масло растопить. Взбить в миске сыр, яйцо, масло и молоко. Всыпать в получившуюся массу муку, разрыхлитель, соль, перемешать. Добавить зеленый горошек, курицу и зелень, перемешать.
Разложить тесто по формам для маффинов, заполняя на 2/3. Посыпать сверху семенами чиа. Поставить в предварительно разогретую духовку и выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.
Готовые маффины достать из духовки, остудить на решетке и вытащить из форм. Можно подать соус из йогурта, огурца, зелени и авокадо.
Рецепт универсальный: можно заменить курицу на кальмара или креветку, зеленый горошек — на брокколи, цветную капусту, кабачок.
Взбить цветную капусту и яйцо в блендере, добавить специи и тертый на мелкой терке сыр. Выложить на противень в форме лодочки, формируя ее ложкой. Выпекать при 180 градусах 20 минут. Разбить на каждую лодочку по яйцу, посолить и поставить в духовку еще на восемь минут.
Авокадо очистить и нарезать кусочками среднего размера. Грейпфрут очистить от пленки, нарезать кубиками. Масло авокадо, лимонный сок, тимьян, соль, красный перец смешать. Перемешать шпинат и грейпфрут, добавить заправку, опять аккуратно перемешать, чтобы заправка покрыла листья. В тарелку выложить заправленный салат, сверху авокадо и ломтики лосося.
Язык залить водой, варить два часа. Приготовить соус из яблочного уксуса, оливкового масла, соли и перца.
Морковь, репу и лук-порей очистить, нарезать тонкими полосками, соединить с руколой и с соусом, перемешать.
Языки очистить от кожицы и нарезать тонкими слайсами. Выложить корнеплоды с руколой, слайсы языка.
Овощи нарезать крупными кусками, сложить в миску, добавить четыре зубчика чеснока целиком. Далее добавить оливковое масло, сок лимона, два зубчика чеснока, пропущенных через пресс, соль, перец, итальянские травы. Перемешать и поставить на четыре часа в прохладное место.
Выложить на противень с глубокими бортами, запекать 40 минут при 180 градусах.
Овощи можно выбрать любые, на свое усмотрение: батат, цветную капусту, брокколи.
Для маринада смешать оливковое масло, перец, соль, сок лайма, мелкорубленные мяту и кинзу.
Филе рыбы обвалять в маринаде и оставить на 30 минут. Запечь маринованное филе в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.
Для подачи обжарить половину свежего лимона и дольки перца чили на гриле, выложить все на доску или тарелку.
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