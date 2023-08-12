Что быстро и вкусно приготовить на ужин: 6 идей

Чтобы похудеть или сохранить хорошую форму, не обязательно отказываться от ужина. Можно просто готовить полезные и сбалансированные блюда. Делимся рецептами.

Маффины с курицей и зеленым горошком

Ингредиенты:

филе куриной грудки — 50 г;

зеленый горошек (можно замороженный) — 50 г;

мука нутовая — 80 г;

соль (розовая гималайская) — 5 г;

разрыхлитель — 5 г;

масло гхи (или кокосовое) — 40 г;

яйцо — 1 шт. или 1 ст. л. псиллиума;

творожный сыр — 100 г;

молоко растительное — 80 г;

зелень (кинза, петрушка) — пучок;

семена чиа — 5 г.

Приготовление:

Курицу нарезать маленькими кубиками, мелко покрошить зелень. Масло растопить. Взбить в миске сыр, яйцо, масло и молоко. Всыпать в получившуюся массу муку, разрыхлитель, соль, перемешать. Добавить зеленый горошек, курицу и зелень, перемешать.

Разложить тесто по формам для маффинов, заполняя на 2/3. Посыпать сверху семенами чиа. Поставить в предварительно разогретую духовку и выпекать при температуре 180 градусов 40 минут.

Готовые маффины достать из духовки, остудить на решетке и вытащить из форм. Можно подать соус из йогурта, огурца, зелени и авокадо.

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Хачапури из цветной капусты

Ингредиенты на 2 шт.:

цветная капуста — 150 г;

яйцо — 3 шт.;

сыр твердый — 40 г;

соль, перец черный — по вкусу.

Приготовление:

Взбить цветную капусту и яйцо в блендере, добавить специи и тертый на мелкой терке сыр. Выложить на противень в форме лодочки, формируя ее ложкой. Выпекать при 180 градусах 20 минут. Разбить на каждую лодочку по яйцу, посолить и поставить в духовку еще на восемь минут.

Салат с красной рыбой и грейпфрутом

Ингредиенты:

свежие листья шпината — 120 г;

сегменты грейпфрута — 160 г;

слабосоленый лосось — 240 г;

авокадо — 240 г;

масло авокадо — 40 мл;

лимонный сок — 40 мл;

тимьян — 10 г.

соль, красный перец — по вкусу.

Приготовление:

Авокадо очистить и нарезать кусочками среднего размера. Грейпфрут очистить от пленки, нарезать кубиками. Масло авокадо, лимонный сок, тимьян, соль, красный перец смешать. Перемешать шпинат и грейпфрут, добавить заправку, опять аккуратно перемешать, чтобы заправка покрыла листья. В тарелку выложить заправленный салат, сверху авокадо и ломтики лосося.

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Салат с говяжьим языком, корнеплодами и руколой

Ингредиенты:

говяжий язык — 400 г;

рукола — 200 г;

морковь — 1 шт.;

лук-порей — 1 шт.;

репа — 1 шт.;

оливковое масло — 5 ст.л.;

яблочный уксус — 2 ст.л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Язык залить водой, варить два часа. Приготовить соус из яблочного уксуса, оливкового масла, соли и перца.

Морковь, репу и лук-порей очистить, нарезать тонкими полосками, соединить с руколой и с соусом, перемешать.

Языки очистить от кожицы и нарезать тонкими слайсами. Выложить корнеплоды с руколой, слайсы языка.

Закуски с баклажанами, цукини, болгарским перцем и бататом

Ингредиенты:

тыква — 200 г;

баклажан — 1 шт.;

цукини — 1 шт.;

батат — 1 шт.;

перец болгарский — 2 шт.;

красный лук — 1 шт.;

чеснок — 6 зубчиков;

лимон — 1 шт.;

оливковое масло — 4 ст.л.;

смесь итальянских трав — 2 ст.л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Овощи нарезать крупными кусками, сложить в миску, добавить четыре зубчика чеснока целиком. Далее добавить оливковое масло, сок лимона, два зубчика чеснока, пропущенных через пресс, соль, перец, итальянские травы. Перемешать и поставить на четыре часа в прохладное место.

Выложить на противень с глубокими бортами, запекать 40 минут при 180 градусах.

Фото istockphoto.com

Стейк из чира в мятном маринаде

Ингредиенты:

чир — 250 г;

лимон — 40 г;

масло оливковое — 10 г;

сок лайма — 40 г;

мята — 1 пучок;

кинза — 1 пучок;

перец чили — 1 шт;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Для маринада смешать оливковое масло, перец, соль, сок лайма, мелкорубленные мяту и кинзу.

Филе рыбы обвалять в маринаде и оставить на 30 минут. Запечь маринованное филе в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

Для подачи обжарить половину свежего лимона и дольки перца чили на гриле, выложить все на доску или тарелку.

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