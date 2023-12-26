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Идеи оформления блюд на Новый год, оригинальная подача праздничных блюд
Питание и еда

Сегодня, 19:00

3 мин.

Простые идеи для красивого оформления блюд на Новый год

Анна Архипенко
Автор
Анастасия Морозова
Ресторанный обозреватель, фуд-блогер
Канапе елочка.
Фото Sarsmis/www.istockphoto.com
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В Новый год многие хозяйки стремятся удивить своих близких и гостей не только вкусными блюдами, но и красивой оригинальной подачей. В этой статье мы вместе с ресторанным обозревателем поделимся несколькими простыми идеями, которые помогут придать новогодним блюдам праздничный вид.

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Основная концепция убранства новогоднего стола — яркость блюд, не нужно бояться цвета, чем ярче декорированы блюда на столе, тем более праздничным он смотрится.
Анастасия Морозова
Ресторанный обозреватель, фуд-блогер

Фруктовая елка

Фруктовая елка.
Фото Veliavik/www.istockphoto.com
Салаты, горячие блюда и даже выпечку можно выложить на тарелку в форме или новогодних елочек, или венков, или героев снежных сказок: снеговиков, Деда Мороза.
Анастасия Морозова
Ресторанный обозреватель, фуд-блогер

Одна из самых простых и красивых идей для оформления блюд на Новый год фруктовая елка. Возьмите большую тарелку, поднос или менажницу и выложите кусочки различных фруктов в форме елочки. Используйте киви, клубнику, мандарины, виноград и другие яркие фрукты, чтобы создать красивое и аппетитное украшение для вашего стола. Однако елку на блюде можно сделать не только из фруктов, но и, например, из нарезки колбасы или сыра.

Если говорить о фруктовых блюдах и сладком, то, несомненно, мандарины и сахарная пудра в качестве украшений — тоже символы новогоднего праздника, они прекрасно подойдут почти ко всему и будут создавать настроение.
Анастасия Морозова
Ресторанный обозреватель, фуд-блогер

Украшение блюд с помощью зелени

Съедобный рождественский венок.
Фото OlyaSolodenko/www.istockphoto.com
Для несладких блюд отлично подходит для украшения разного рода зелень, она ассоциируется с еловыми веточками.
Анастасия Морозова
Ресторанный обозреватель, фуд-блогер

Свежая зелень, такая как петрушка, укроп или базилик, может стать отличным украшением для ваших блюд. Можно использовать листья зелени для создания красивых узоров на поверхности салатов или закусок. Например, можно выложить кольцом салат оливье и сверху украсить его веточками укропа, зернами кукурузы. Салат будет выглядеть, как рождественский венок.

Фигурки из овощей

Праздничные канапе в форме елок из огурцов.
Фото Angelika Mostova/www.istockphoto.com

Можно использовать различные овощи, такие как огурцы, помидоры, морковь. Из них легко вырезать различные фигуры. Например, можно сделать елки из огурцов или животных и звезды из моркови. Эти овощные фигурки могут быть использованы для украшения салатов или закусок.

Новогодние канапе

Новогодние канапе.
Фото sorendls/www.istockphoto.com

При украшении новогодних канапе можно использовать зелень, ягоды, орехи или даже икру, чтобы придать им праздничный вид. Колбасу, например, можно свернуть в виде цветов, из маслин сделать маленьких пингвинов, а тонко нарезанный огурец превратить в парус.

Фигурки снеговиков

Снеговик из яиц.
Фото Anikona/www.istockphoto.com

Снеговики из перепелиных яиц могут быть забавным и оригинальным способом украшения новогоднего стола. Для того чтобы их сделать, нужно надеть по два вареных яйца на шпажку друг за другом, положить сверху два кружочка из моркови, а пуговицы и глаза сделать из зернышек перца.

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