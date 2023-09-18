Изюм: польза и вред для здоровья

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Изюм — это сушеные ягоды винограда. О пользе и вреде сухофруктов мы уже писали в предыдущей статье, а в этом тектсе расскажем конкретно об изюме.
Финикийцы первыми начали изготавливать изюм для продажи в 300 годах до н. э. В период Средневековья он распространился в Центральной Европе, а в России — только в XIII веке во время татаро-монгольского нашествия. Сейчас изюм широко применяется как в русской кухне, так и в кулинарии стран Ближнего и Среднего Востока, а также Средиземноморья.
В 100 г изюма:
калорий — 265;
жиров — 0,46 г;
белков — 3,39 г;
углеводов — 79,52 г.
Изюм богат калием, поэтому его употребление благотворно сказывается на работе почек и состоянии кожи. Калий обладает мочегонным эффектом, что помогает выводить токсичные вещества.
Благодаря высокому содержанию минеральных веществ отвар на основе изюма помогает восстановить водно-солевой баланс в организме.
Изюм помогает при сердечных заболеваниях благодаря магнию и калию в составе. Сухофрукт также активизирует работу мозга и ускоряет прохождение нервных импульсов. Кроме того, из-за содержащегося в изюме железа регулярное употребление сухофрукта активизирует выработку гемоглобина, нормализует процесс кроветворения и укрепляет сосуды.
Изюм обладает седативными свойствами. Это объясняется содержанием в нем никотиновой кислоты и витаминов В1, В2 и В5. Эти вещества оказывают расслабляющее действие на нервную систему. Благодаря регулярному употреблению изюма в умеренных количествах можно снизить тревожность и наладить сон.
Перед употреблением изюм следует тщательно промыть, чтобы избежать пищевых отравлений и попадания в организм токсинов, так как при промышленной сушке он обрабатывается диоксидом серы.
Высушивание делает изюм более калорийным, чем свежие ягоды винограда. Так, в 100 г изюма 299 ккал и много углеводов, которые во многом представлены природными сахарами. Это не делает изюм продуктом плохим или опасным, но этот факт необходимо учитывать при составлении рациона.Валентина ТоршинаНутрициолог
Из-за высокой калорийности и значительного содержания фруктозы изюм не стоит употреблять людям, страдающим ожирением.
У изюма достаточно высокий гликемический индекс, поэтому людям с диабетом стоит уточнить у лечащего врача, можно ли им есть изюм и в каком количестве.Валентина ТоршинаНутрициолог
Людям с язвенной болезнью желудка и энтероколитом рекомендуется отказаться от этого лакомства. Изюм запрещен при язвенной болезни ротовой полости, так как может спровоцировать обострение заболевания.
Из-за большого количества клетчатки и природных сахаров изюм может вызывать дискомфорт у людей с нарушениями работы ЖКТ.Валентина ТоршинаНутрициолог
Благодаря богатому составу изюм применяется в косметологии. Он используется как компонент масок для лица и волос.
Из изюма изготавливают маски для лица, которые оказывают питательное и омолаживающее действие на кожу, делая ее мягкой и бархатистой.
Изюм используют не только в уходе за проблемной кожей, но и за волосами. На них наносят смесь отваренного и измельченного изюма с медом, яичным желтком и оливковым маслом.
Ингредиенты:
овсяные хлопья — 200 г;
мед — 4 ст. л.;
корица — 1 ч. л.;
грецкие орехи — 30 г;
арахис — 50 г;
изюм — 50 г;
курага — 50 г.
Способ приготовления:
Смешать овсяные хлопья и порубленные орехи в миске.
В отдельной емкости разогреть до жидкого состояния мед и смешать его с корицей.
Полученную смесь добавить к хлопьям, перемешать и выложить на противень.
Выпекать 15-20 минут при 180 градусах, периодически помешивая. В готовую гранолу добавить изюм и мелко порезанную курагу.
Ингредиенты:
изюм — 150 г;
вода — 1 л;
сахар — 30 г;
мята — по желанию.
Способ приготовления:
Тщательно промыть изюм, обдать его кипятком.
Затем высыпать сухофрукт в кастрюлю, насыпать туда сахар, добавить воду и ставить на огонь. Когда жидкость закипела, варить ее еще 15-20 минут.
В конце добавить пару веточек мяты, чтобы придать свежесть напитку. Можно пить теплым или охлажденным, добавив лед.
При покупке нужно пощупать изюм. Он должен быть мясистым, сморщенным, без плесени и неприятного запаха. По цвету натуральный изюм — матовый коричневый или светло-коричневый.
Срок годности изюма — шесть месяцев. Лучше хранить его в сухом прохладном месте. Он должен быть упакован в плотно закрывающийся контейнер, чтобы предотвратить попадание влаги. На срок хранения влияет также влажность воздуха и температура: в идеале она не должна превышать +10°С.
Здоровым людям можно есть около 80 г изюма в день.Валентина ТоршинаНутрициолог
В небольшом количестве изюм, съеденный натощак, помогает пищеварению. Однако предварительно его нужно промыть.
Оба продукта имеют свои преимущества. В сезон лучше наслаждаться свежим виноградом, а изюм включать в меню в зимние и весенние месяцы. Также изюмом можно заменять сахар в выпечке и кондитерских изделиях, с помощью свежего винограда это сделать сложно.Валентина ТоршинаНутрициолог
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