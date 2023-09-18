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Сегодня, 14:30

Изюм: польза и вред для здоровья

Анна Архипенко
Автор
Валентина Торшина
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Светлый изюм в белой миске
Фото Freepik/topntp26
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Изюм — это сушеные ягоды винограда. О пользе и вреде сухофруктов мы уже писали в предыдущей статье, а в этом тектсе расскажем конкретно об изюме.

Финикийцы первыми начали изготавливать изюм для продажи в 300 годах до н. э. В период Средневековья он распространился в Центральной Европе, а в России — только в XIII веке во время татаро-монгольского нашествия. Сейчас изюм широко применяется как в русской кухне, так и в кулинарии стран Ближнего и Среднего Востока, а также Средиземноморья.

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Калорийность и БЖУ изюма

В 100 г изюма:

  • калорий — 265;

  • жиров — 0,46 г;

  • белков — 3,39 г;

  • углеводов — 79,52 г.

Польза изюма

Во время изготовления изюма большая часть веществ сохраняется. Например, пищевых волокон, полезных для кишечной микрофлоры, в изюме содержится 4,5 г на 100 г (25% от минимально рекомендованной нормы в сутки), также много калия (20% от дневной потребности), железа (18% от дневной потребности, но надо помнить, что оно плохо усваивается из продуктов растительного происхождения), фосфора (14% от дневной потребности), кальция (96% от дневной потребности). Присутствуют и витамины С, В1, В2, В9.
Валентина Торшина
Нутрициолог

Помогает выводить токсины

Изюм богат калием, поэтому его употребление благотворно сказывается на работе почек и состоянии кожи. Калий обладает мочегонным эффектом, что помогает выводить токсичные вещества.

Восстанавливает водно-солевой баланс

Благодаря высокому содержанию минеральных веществ отвар на основе изюма помогает восстановить водно-солевой баланс в организме.

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Полезен для сердечно-сосудистой и кровеносной систем

Изюм помогает при сердечных заболеваниях благодаря магнию и калию в составе. Сухофрукт также активизирует работу мозга и ускоряет прохождение нервных импульсов. Кроме того, из-за содержащегося в изюме железа регулярное употребление сухофрукта активизирует выработку гемоглобина, нормализует процесс кроветворения и укрепляет сосуды.

Успокаивает нервную систему

Изюм обладает седативными свойствами. Это объясняется содержанием в нем никотиновой кислоты и витаминов В1, В2 и В5. Эти вещества оказывают расслабляющее действие на нервную систему. Благодаря регулярному употреблению изюма в умеренных количествах можно снизить тревожность и наладить сон.

Темный изюм на светлом фоне
Фото Istockphoto.com/4kodiak

Вред изюма

Перед употреблением изюм следует тщательно промыть, чтобы избежать пищевых отравлений и попадания в организм токсинов, так как при промышленной сушке он обрабатывается диоксидом серы.

Высушивание делает изюм более калорийным, чем свежие ягоды винограда. Так, в 100 г изюма 299 ккал и много углеводов, которые во многом представлены природными сахарами. Это не делает изюм продуктом плохим или опасным, но этот факт необходимо учитывать при составлении рациона.
Валентина Торшина
Нутрициолог

Из-за высокой калорийности и значительного содержания фруктозы изюм не стоит употреблять людям, страдающим ожирением.

У изюма достаточно высокий гликемический индекс, поэтому людям с диабетом стоит уточнить у лечащего врача, можно ли им есть изюм и в каком количестве.
Валентина Торшина
Нутрициолог

Людям с язвенной болезнью желудка и энтероколитом рекомендуется отказаться от этого лакомства. Изюм запрещен при язвенной болезни ротовой полости, так как может спровоцировать обострение заболевания.

Из-за большого количества клетчатки и природных сахаров изюм может вызывать дискомфорт у людей с нарушениями работы ЖКТ.
Валентина Торшина
Нутрициолог

Изюм в косметологии

Благодаря богатому составу изюм применяется в косметологии. Он используется как компонент масок для лица и волос.

Маски для лица

Из изюма изготавливают маски для лица, которые оказывают питательное и омолаживающее действие на кожу, делая ее мягкой и бархатистой.

Светлый изюм в деревянной миске на светлом фоне
Фото unsplash.com/@nevakuruyemis

Маски для волос

Изюм используют не только в уходе за проблемной кожей, но и за волосами. На них наносят смесь отваренного и измельченного изюма с медом, яичным желтком и оливковым маслом.

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Вкусные блюда с изюмом

Домашняя гранола с изюмом

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 200 г;

  • мед — 4 ст. л.;

  • корица — 1 ч. л.;

  • грецкие орехи — 30 г;

  • арахис — 50 г;

  • изюм — 50 г;

  • курага — 50 г.

Домашняя гранола с изюмом
Фото Istockphoto.com/Elena Rui

Способ приготовления:

  1. Смешать овсяные хлопья и порубленные орехи в миске.

  2. В отдельной емкости разогреть до жидкого состояния мед и смешать его с корицей.

  3. Полученную смесь добавить к хлопьям, перемешать и выложить на противень.

  4. Выпекать 15-20 минут при 180 градусах, периодически помешивая. В готовую гранолу добавить изюм и мелко порезанную курагу.

Компот с изюмом

Ингредиенты:

  • изюм — 150 г;

  • вода — 1 л;

  • сахар — 30 г;

  • мята — по желанию.

Компот с изюмом
Фото Istockphoto.com/carlosgaw

Способ приготовления:

  1. Тщательно промыть изюм, обдать его кипятком.

  2. Затем высыпать сухофрукт в кастрюлю, насыпать туда сахар, добавить воду и ставить на огонь. Когда жидкость закипела, варить ее еще 15-20 минут.

  3. В конце добавить пару веточек мяты, чтобы придать свежесть напитку. Можно пить теплым или охлажденным, добавив лед.

Как выбрать изюм

При покупке нужно пощупать изюм. Он должен быть мясистым, сморщенным, без плесени и неприятного запаха. По цвету натуральный изюм — матовый коричневый или светло-коричневый.

Как хранить изюм

Срок годности изюма — шесть месяцев. Лучше хранить его в сухом прохладном месте. Он должен быть упакован в плотно закрывающийся контейнер, чтобы предотвратить попадание влаги. На срок хранения влияет также влажность воздуха и температура: в идеале она не должна превышать +10°С.

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Популярные вопросы

Сколько изюма можно съедать в день

Здоровым людям можно есть около 80 г изюма в день.
Валентина Торшина
Нутрициолог

Можно ли есть изюм натощак

В небольшом количестве изюм, съеденный натощак, помогает пищеварению. Однако предварительно его нужно промыть.

Что лучше изюм или виноград

Оба продукта имеют свои преимущества. В сезон лучше наслаждаться свежим виноградом, а изюм включать в меню в зимние и весенние месяцы. Также изюмом можно заменять сахар в выпечке и кондитерских изделиях, с помощью свежего винограда это сделать сложно.
Валентина Торшина
Нутрициолог

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