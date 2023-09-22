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Сегодня, 07:00

Кабачок или цукини? 4 признака, которые помогут различить овощи

Мария Сальникова
Вера Новикова
Биолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Кабачки и цукини на сером фоне
Фото Istockphoto.com/Lelechka
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Многие считают, что кабачок и цукини — одно и то же, но название «цукини» более пафосное. Это не совсем так. Каждый цукини — кабачок, но не всякий кабачок — цукини.

После открытия обеих Америк в Европу стали завозить растения с новых континентов. В числе таких заморских гостинцев оказались кабачки и тыквы. Тыкву европейцы (и россияне) стали есть почти сразу после ее появления. А на то, чтобы распробовать кабачок, понадобилось почти 200 лет, в течение которых кабачки выращивали на клумбах.

В Россию и тыкву, и кабачок чумаки привезли из Турции. На турецком оба растения называются одинаково — «кабак» (тур. kabak). В русском это слово прижилось только для кабачка, поскольку у тыквы на тот момент давно было свое название.

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А вот цукини — результат опытов итальянских селекционеров.

Цукини — не гибрид кабачка и тыквы, как часто пишут. Это разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.
Вера Новикова
Биолог

Дословно «цукини» переводится «маленькая тыква». По сравнению с кабачком у цукини действительно был меньший размер. В дальнейшем как европейские, так и советские селекционеры многократно скрещивали кабачки и цукини между собой, в результате чего появились разные сорта тех и других растений.

Как кабачки и цукини отличаются по цвету

Кабачки преимущественно светло-зеленые, гибридные сорта могут быть желтыми. Но цвет всегда однотонный, без полосок и крапинок.

Цукини могут быть ярко-зелеными, темно-зелеными (их иногда можно перепутать с огурцами), желтыми, полосатыми, напоминать расцветку дыни. Даже названия сортов, такие как «Зебра» и «Тигренок», указывают на то, что цукини часто бывают пятнистыми и полосатыми.

Кабачки и цукини на продажу
Фото Istockphoto.com/Kenneth Wiedemann

Как кабачки и цукини отличаются по размеру

Считается, что у цукини мелкий плод, который не может вырасти более 20 см. Частным огородникам хорошо известно, что это не совсем так. К примеру, сорт «Цукеша» может достигать 40 см и веса в 1 кг. В Книгу рекордов занесен цукини весом более 60 кг.

В продаже действительно редко можно увидеть цукини длиной больше 20 см, но это объясняется более прагматичными причинами. Во-первых, цукини плодоносит в течение всего сезона. Если оборвать молодые плоды, вскоре на кусте появятся новые завязи. Кстати, нередко обрывают не только плоды, но и цветы: блюда с ними очень популярны в средиземноморской кухне. Вторая причина в том, что плоды всех тыквенных дозревают после того, как их срезали. Поэтому на продажу целесообразно срезать молодые и по сути недозревшие цукини и кабачки. А на грядке и цукини, и кабачок могут вырасти до значительных размеров.

Мальчик несет большие кабачки
Фото Istockphoto.com/Irina Belova

Кабачки длиной более 20 см тоже продаются нечасто, но уже из других соображений (они слишком водянистые и не такие вкусные).

Как кабачки и цукини отличаются по форме

Плод цукини продолговатый и чаще всего равномерно вытянутый по всей длине. Это еще одна причина, по которой цукини издали легко перепутать с огурцом.

Кабачок немного утолщен с нижней части. Чем старше и больше плод кабачка, тем больше он принимает грушевидную форму.

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Как кабачки и цукини отличаются по вкусу

У кабачка практически полностью нейтральный вкус. Из него можно готовить не только закуски, супы и вторые блюда, но и компоты, варенья, другие сладости. Кстати, этим нередко пользуются недобросовестные производители йогуртов «с кусочками фруктов»: персики, маракуйя и другие фрукты успешно заменяются кабачком.

У цукини вкус чуть более выраженный, поэтому из него не готовят десерты.

Как правильно готовить кабачки и цукини

У цукини, как правило, более тонкая кожура, однородная мякоть и незаметные семечки, которые не мешают при готовке. Ради этих качеств цукини и был выведен. Ценно, что зрелый цукини не отличается по характеристикам от молодого.

Девушка готовит цукини
Фото Istockphoto.com/FotoMirta

А вот у зрелого кабачка грубеет кожура (ее приходится срезать при готовке), вырастают семена, похожие на тыквенные, мякоть становится волокнистой.

Из молочных кабачков и цукини любой степени зрелости готовят одинаковые блюда: плоды запекают, жарят, добавляют в рагу (рататуй) и овощные супы, трут на оладьи.

Зрелый кабачок для таких целей не подходит. Зато загрубевшая кожура позволяет кабачку держать форму, поэтому его можно разрезать на части и использовать для фарширования.

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Как правильно хранить кабачки и цукини

За счет того, что у цукини более тонкая кожура, хранится он хуже: малейшее повреждение приводит к быстрой порче продукта. Поэтому тем, кто задумывается о собственном огороде и намеревается запасти на зиму свежих плодов, лучше остановить выбор на кабачках. При правильном хранении кабачки останутся невредимыми до шести месяцев.

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