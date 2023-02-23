Как ускорить обмен веществ. 7 практических советов нутрициолога

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Девушек, которые едят и не толстеют, в шутку называют ведьмами, а про мужчин с аналогичными особенностями говорят, что не в коня корм. Основной секрет стройности таких людей — высокий уровень метаболизма. Нутрициолог Алена Денисова рассказала, как обмен веществ влияет на вес и какими способами его можно «разогнать».
Обмен веществ, он же метаболизм, — это химические реакции, происходящие в организме после поступления пищи и воды. В результате их «разложения» выделяется энергия, а оставшиеся после распада элементы выводятся из организма.
Этот процесс можно сравнить с сжиганием топлива в печи. Пламя в этом случае — ферменты и гормоны, участвующие в реакции. В процессе горения выделяется тепло (энергия), а само топливо превращается в золу и вычищается из печи. Количество выделяемого тепла и продолжительность горения (а значит и количество топлива) зависит от вида топлива. Так же, как от вида продуктов, которые мы едим, зависит скорость их усвоения организмом и, соответственно, количество продуктов. Иначе говоря, одни виды пищи замедляют метаболизм, другие — ускоряют; одни усваиваются медленно, другие — быстро.
Чем ниже скорость метаболизма, тем больше времени нужно организму, чтобы «обработать» поступившие в него продукты. Именно поэтому у многих людей возникает проблема набора лишнего веса даже при умеренном питании. Подышал возле булочки — прибавил пару кило. Может показаться логичным, что в этом случае нужно уменьшить калорийность рациона или даже начать ограничивать себя в еде. На самом деле уменьшение количества пищи и голодание замедлят метаболизм еще больше.
Также обмен веществ замедляется, если человек мало двигается. У людей с лишним весом часто возникают сложности со спортом и фитнесом — в том числе по медицинским показаниям. Но совсем без занятий они «убивают» метаболизм и набирают еще больший вес. Поэтому необходимы хотя бы легкие тренировки.
Еще одна причина замедления обмена веществ — недостаток сна или позднее засыпание.
Иногда можно встретить мнение, что скорость метаболизма обусловлена генетической предрасположенностью. И что изменить эту скорость невозможно. На самом деле, как уже было сказано выше, обмен веществ напрямую зависит от образа жизни и не в последнюю очередь — от питания.
Не гонитесь за быстрым результатом от диет, отдавайте предпочтение здоровым способам снижения веса и приобретайте больше полезных пищевых привычек!Алена ДенисоваНутрициолог
Заниженная калорийность — основа всех диет. Однако вреда в диетах больше, чем пользы.Обмен веществ будет замедляться. Уровень физической активности тоже станет ниже.
Именно на усвоение белка организм тратит больше всего энергии. Кроме этого, белок хорошо насыщает.Алена ДенисоваНутрициолог
Нет необходимости питаться исключительно белковыми продуктами. Достаточно просто включать в рацион мясо, жирную морскую рыбу, яйца и другую пищу, содержащую животный белок.
Белки должны употребляться с углеводами и жирами. Это позволит сделать питание максимально полноценным.Алена ДенисоваНутрициолог
Еще в прошлом веке соль окрестили «белой смертью». Для сохранения здоровья организма, в частности, сердечно-сосудистой системы, врачи рекомендуют не использовать больше 5 г соли в день. На скорость обмена веществ любовь к соленькому влияет негативно.
Как и белок, продукты, содержащие клетчатку, насыщают надолго. Источники клетчатки — различные крупы, овощи и фрукты.
Быстрое наступление чувства сытости позволяет меньше съедать. Хорошей привычкой станет употребление овощного салата перед основным блюдом.Алена ДенисоваНутрициолог
Кофеин увеличивает скорость обмена веществ. Но из-за его «побочных эффектов» не рекомендуется злоупотреблять напитком. Средняя норма кофе для здоровых людей — 3-5 чашечек эспрессо в день.
Стоит учитывать, что ускорение метаболизма от кофеина больше выражено у нетренированных людей.Алена ДенисоваНутрициолог
Речь идет не о занятиях в спортзале, а о «бытовых» движениях. Желательно каждый день ходить пешком, подниматься по лестнице, а не ехать на лифте и эскалаторе. Полноценные тренировки тоже нужны, но их достаточно проводить 2-3 раза в неделю.
Кроме расхода энергии, небольшие нагрузки позволят предотвратить снижение чувствительности клеток к инсулину, которое часто происходит при недостатке движения.Алена ДенисоваНутрициолог
У тех, кто имеет достаточное количество мышц, скорость метаболизма выше, поэтому калории сжигаются быстрее.
Мышечная масса растет от силовых тренировок: занимайтесь несколько раз в неделю, не забывайте про качественное питание и восстановление после занятий.Алена ДенисоваНутрициолог