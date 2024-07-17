Как готовить холодные супы: интересные рецепты от шеф-повара

Лето — отличное время, чтобы попробовать разные сезонные блюда, например холодные супы. Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде, подобрал несколько интересных рецептов. Но каждый из них сытный, ароматный и очень освежающий.
Гаспачо с клубникой
Холодный испанский суп, который готовят из протертых свежих овощей. Основа гаспачо — помидоры, поэтому блюдо получается не только освежающим, но и очень ароматным, с легкой томатной пряностью. Попробуйте необычную вариацию холодного супа — добавьте в него клубнику.
Ингредиенты:
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спелые томаты — 8 шт. (или консервированные в собственном соку помидоры — 500 г);
- сладкий красный перец — 4 шт.;
- клубника — 400 г;
- огурцы — 200 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- оливковое масло — 30 г;
- красная луковица небольшого размера — 1 шт.;
- лайм — 1/2;
- зеленый базилик — 15 г;
- бальзамический уксус — 30 г;
- черный перец, соль, уксус — по вкусу.
Фото istockphoto.com/Anastasia Dobrusina
Способ приготовления:
- Запечь сладкие перцы целиком в духовке в режиме конвекции при 230-240 °C до почернения кожицы. Переложить печеные овощи в миску и накрыть пищевой пленкой, чтобы создать паровую баню.
- Почистить огурцы.
- Нарезать томаты, огурцы и красный лук.
- Почистить чеснок и измельчить его под прессом.
- Промыть клубнику, удалить хвостики и мелко нарезать ягоды.
- Очистить остывшие перцы от кожуры и семечек, нарезать на части.
- Выложить перцы в блендер вместе с другими подготовленными ингредиентами и сделать пюре. Если консистенция получается неоднородной, дополнительно перетереть массу через сито.
- Добавить в протертую смесь оливковое масло, сок половины лайма и уксус. Посолить, поперчить и перемешать суп.
- Перед подачей дать гаспачо постоять в холодильнике минимум четыре часа.
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Если суп получится густым, разбавить его холодной водой до желаемой консистенции. Если вы взяли сочные огурцы, помидоры и клубнику, блюдо может получиться жидким.
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Подать гаспачо с зеленым базиликом, маленькими кубиками испанского хамона и хрустящими гренками из пшеничного хлеба.
Холодник
Среди летних супов русской кухни есть не только окрошка, но и свекольник, или, как его еще называют, холодник. Основной ингредиент этого блюда — свекла.
Ингредиенты:
- свекла — 600 г;
- яйца — 4 шт.;
- огурец — 350 г;
- кефир — 1,5 л;
- укроп — 1,5 пучка;
- зеленый лук — 60 г;
- соль и перец — по вкусу.
Фото istockphoto.com/tbralnina
Способ приготовления:
- Вымыть свеклу, завернуть каждый плод в фольгу и запекать час-полтора в духовке при температуре 200 °C. Чтобы понять степень готовности, проткнуть клубни вилкой: если она проходит легко, то свеклу можно доставать.
- Пока свекла в духовке, сварить яйца вкрутую. Для этого они должны находиться в кипящей воде 7-8 минут. После залить их холодной водой, так они быстрее остынут и будут лучше чиститься. Почистить и нарезать яйца мелким кубиком. Чтобы они не раскрошились, нужно предварительно подержать нож несколько секунд в ледяной воде.
- Дать свекле остыть, а затем очистить от кожуры и натереть на средней терке.
- Помыть огурцы, срезать с них кожуру и натереть на терке.
- Нашинковать лук, смешать его с солью в отдельной миске.
- Готовые ингредиенты отправить в кастрюлю, хорошо перемешать и залить кефиром. Посолить и поперчить. Если кефир слишком густой, можно разбавить его водой.
- Отправить свекольник в холодильник на час-полтора, чтобы он успел настояться и приобрести более плотный и насыщенный вкус.
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В холодник можно добавить колбасу или ветчину, пропорции подбирайте по вкусу. При подаче украсьте блюдо веточкой укропа или половинкой яйца.
Вишисуаз
Предлагаем ненадолго перенестись в Париж и приготовить вишисуаз с луком пореем. У него легкий сливочный вкус и кремовая текстура. Подайте блюдо охлажденным — оно отлично подойдет для летнего рациона.
Ингредиенты:
- куриный бульон или простая вода — 500 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- тимьян — 2 г;
- лук репчатый белый — 60 г;
- белая часть лука порея — 200 г;
- стебель сельдерея — 60 г;
- чеснок — 12 г;
- картофель — 200 г;
- сметана 20%-ная — 185 г;
- зеленый лук — 2 ст. л.
Фото istockphoto.com/wmaster890
Способ приготовления:
- Накрошить репчатый лук, лук порей, а чеснок пропустить через пресс.
- Очистить картофель от кожуры и нарезать мелким кубиком.
- В сотейнике с толстым дном растопить сливочное масло. Как только оно зашипит, отправить туда весь лук, тимьян и чеснок. Периодически помешивая, томить ингредиенты на среднем огне, пока лук не станет нежно-золотистым. Для лучшего эффекта сотейник можно прикрыть крышкой или закрыть лук листом фольги, оставив щели у бортиков.
- Когда лук приготовится, добавить к нему картофель и хорошо перемешать.
- Влить в сотейник бульон или воду. Варить до тех пор, пока картофель не станет мягким — это можно легко проверить обычной вилкой.
- Снять суп и пробить блендером, постепенно добавляя сметану. Консистенция должна быть мягкой, светлой и однородной, как сливки 20%-ной жирности. Если суп густой, можно добавить немного воды или бульона.
- Посолить и поперчить суп на свой вкус.
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Подавать вишисуаз с нашинкованным зеленым луком, французскими гренками и слайсами зрелого твердого сыра.
Холодный суп с авокадо
Если на улице больше 30 °C, а дома нет кондиционера, стоять долго у плиты точно не захочется. Выручит в такой ситуации зеленый суп-пюре из авокадо, огурца и шпината — настоящий витаминный заряд. Блюдо не требует термической обработки, так что на готовку уйдет всего 10-15 минут.
Ингредиенты:
- авокадо хасс — 2 шт.;
- огурцы — 4 шт.;
- лимон — 1/2 шт.;
- шпинат — 70 г;
- свежий базилик и петрушка — по 20 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль и перец — по вкусу.
Фото istockphoto.com/wmaster890
Способ приготовления:
- Тщательно помыть овощи и зелень. Просушить шпинат и базилик на бумажных полотенцах.
- Разрезать авокадо на две части, избавиться от косточки и ложкой аккуратно достать мякоть.
- С огурцов срезать кожуру и нарезать их кубиком.
- Измельчить авокадо, огурец и зелень в блендере до консистенции пюре. Выдавить сок половинки лимона и приправить блюдо оливковым маслом, солью и перцем.
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Подавать холодный суп с кубиками льда, а тарелку украсить веточкой базилика или петрушки.