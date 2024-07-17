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Как готовить холодные супы: простые рецепты холодных супов
Питание и еда

Сегодня, 07:00

6 мин.

Как готовить холодные супы: интересные рецепты от шеф-повара

Сергей Кузнецов
Бренд-шеф медиаплатформы о еде
Холодные супы
Фото istockphoto.com/luchezar
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Лето — отличное время, чтобы попробовать разные сезонные блюда, например холодные супы. Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы о еде, подобрал несколько интересных рецептов. Но каждый из них сытный, ароматный и очень освежающий.

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Гаспачо с клубникой

Холодный испанский суп, который готовят из протертых свежих овощей. Основа гаспачо — помидоры, поэтому блюдо получается не только освежающим, но и очень ароматным, с легкой томатной пряностью. Попробуйте необычную вариацию холодного супа добавьте в него клубнику.

Ингредиенты:

  • спелые томаты — 8 шт. (или консервированные в собственном соку помидоры — 500 г);
  • сладкий красный перец — 4 шт.;
  • клубника — 400 г;
  • огурцы — 200 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • оливковое масло — 30 г;
  • красная луковица небольшого размера — 1 шт.;
  • лайм — 1/2;
  • зеленый базилик — 15 г;
  • бальзамический уксус — 30 г;
  • черный перец, соль, уксус — по вкусу.
Гаспачо с клубникой
Фото istockphoto.com/Anastasia Dobrusina

Способ приготовления:

  1. Запечь сладкие перцы целиком в духовке в режиме конвекции при 230-240 °C до почернения кожицы. Переложить печеные овощи в миску и накрыть пищевой пленкой, чтобы создать паровую баню.
  2. Почистить огурцы.
  3. Нарезать томаты, огурцы и красный лук.
  4. Почистить чеснок и измельчить его под прессом.
  5. Промыть клубнику, удалить хвостики и мелко нарезать ягоды.
  6. Очистить остывшие перцы от кожуры и семечек, нарезать на части.
  7. Выложить перцы в блендер вместе с другими подготовленными ингредиентами и сделать пюре. Если консистенция получается неоднородной, дополнительно перетереть массу через сито.
  8. Добавить в протертую смесь оливковое масло, сок половины лайма и уксус. Посолить, поперчить и перемешать суп.
  9. Перед подачей дать гаспачо постоять в холодильнике минимум четыре часа.

  10. Если суп получится густым, разбавить его холодной водой до желаемой консистенции. Если вы взяли сочные огурцы, помидоры и клубнику, блюдо может получиться жидким.

  11. Подать гаспачо с зеленым базиликом, маленькими кубиками испанского хамона и хрустящими гренками из пшеничного хлеба.

Холодник

Среди летних супов русской кухни есть не только окрошка, но и свекольник, или, как его еще называют, холодник. Основной ингредиент этого блюда — свекла.

Ингредиенты:

  • свекла — 600 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • огурец — 350 г;
  • кефир — 1,5 л;
  • укроп — 1,5 пучка;
  • зеленый лук — 60 г;
  • соль и перец — по вкусу.
Холодник
Фото istockphoto.com/tbralnina

Способ приготовления:

  1. Вымыть свеклу, завернуть каждый плод в фольгу и запекать час-полтора в духовке при температуре 200 °C. Чтобы понять степень готовности, проткнуть клубни вилкой: если она проходит легко, то свеклу можно доставать.
  2. Пока свекла в духовке, сварить яйца вкрутую. Для этого они должны находиться в кипящей воде 7-8 минут. После залить их холодной водой, так они быстрее остынут и будут лучше чиститься. Почистить и нарезать яйца мелким кубиком. Чтобы они не раскрошились, нужно предварительно подержать нож несколько секунд в ледяной воде.
  3. Дать свекле остыть, а затем очистить от кожуры и натереть на средней терке.
  4. Помыть огурцы, срезать с них кожуру и натереть на терке.
  5. Нашинковать лук, смешать его с солью в отдельной миске.
  6. Готовые ингредиенты отправить в кастрюлю, хорошо перемешать и залить кефиром. Посолить и поперчить. Если кефир слишком густой, можно разбавить его водой.
  7. Отправить свекольник в холодильник на час-полтора, чтобы он успел настояться и приобрести более плотный и насыщенный вкус.

  8. В холодник можно добавить колбасу или ветчину, пропорции подбирайте по вкусу. При подаче украсьте блюдо веточкой укропа или половинкой яйца.

Вишисуаз

Предлагаем ненадолго перенестись в Париж и приготовить вишисуаз с луком пореем. У него легкий сливочный вкус и кремовая текстура. Подайте блюдо охлажденным — оно отлично подойдет для летнего рациона.

Ингредиенты:

  • куриный бульон или простая вода — 500 мл;
  • сливочное масло — 50 г;
  • тимьян — 2 г;
  • лук репчатый белый — 60 г;
  • белая часть лука порея — 200 г;
  • стебель сельдерея — 60 г;
  • чеснок — 12 г;
  • картофель — 200 г;
  • сметана 20%-ная — 185 г;
  • зеленый лук — 2 ст. л.
Фото istockphoto.com/wmaster890

Способ приготовления:

  1. Накрошить репчатый лук, лук порей, а чеснок пропустить через пресс.
  2. Очистить картофель от кожуры и нарезать мелким кубиком.
  3. В сотейнике с толстым дном растопить сливочное масло. Как только оно зашипит, отправить туда весь лук, тимьян и чеснок. Периодически помешивая, томить ингредиенты на среднем огне, пока лук не станет нежно-золотистым. Для лучшего эффекта сотейник можно прикрыть крышкой или закрыть лук листом фольги, оставив щели у бортиков.
  4. Когда лук приготовится, добавить к нему картофель и хорошо перемешать.
  5. Влить в сотейник бульон или воду. Варить до тех пор, пока картофель не станет мягким — это можно легко проверить обычной вилкой.
  6. Снять суп и пробить блендером, постепенно добавляя сметану. Консистенция должна быть мягкой, светлой и однородной, как сливки 20%-ной жирности. Если суп густой, можно добавить немного воды или бульона.
  7. Посолить и поперчить суп на свой вкус.

  8. Подавать вишисуаз с нашинкованным зеленым луком, французскими гренками и слайсами зрелого твердого сыра.

Холодный суп с авокадо

Если на улице больше 30 °C, а дома нет кондиционера, стоять долго у плиты точно не захочется. Выручит в такой ситуации зеленый суп-пюре из авокадо, огурца и шпината — настоящий витаминный заряд. Блюдо не требует термической обработки, так что на готовку уйдет всего 10-15 минут.

Ингредиенты:

  • авокадо хасс — 2 шт.;
  • огурцы — 4 шт.;
  • лимон — 1/2 шт.;
  • шпинат — 70 г;
  • свежий базилик и петрушка — по 20 г;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу.
Фото istockphoto.com/wmaster890

Способ приготовления:

  1. Тщательно помыть овощи и зелень. Просушить шпинат и базилик на бумажных полотенцах.
  2. Разрезать авокадо на две части, избавиться от косточки и ложкой аккуратно достать мякоть.
  3. С огурцов срезать кожуру и нарезать их кубиком.
  4. Измельчить авокадо, огурец и зелень в блендере до консистенции пюре. Выдавить сок половинки лимона и приправить блюдо оливковым маслом, солью и перцем.

  5. Подавать холодный суп с кубиками льда, а тарелку украсить веточкой базилика или петрушки.

Рецепт курицы в&nbsp;духовке с&nbsp;луком: как приготовить духовку с&nbsp;луком. Как приготовить курицу с луком и чесноком в духовке: 3 рецепта

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