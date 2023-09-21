Как хранить авокадо

Для многих авокадо до сих пор остается экзотическим продуктом, хотя в рацион некоторых он вошел давно и надолго. Но даже среди последних не все знают, как правильно хранить этот фрукт. А ведь он весьма привередлив.

Как хранить неспелое авокадо

Многие выбирают в магазине неспелые плоды, чтобы съесть их через какой-то промежуток времени. Как его правильно хранить? Необходимо поместить авокадо в бумажный пакет, в нем можно оставить фрукт не более чем на пять дней. За это время он созревает и готов к употреблению.

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Если вы хотите ускорить процесс созревания фрукта, храните его в бумажном пакете вместе с бананом. Он выделяет газ этилен и способствует быстрому созреванию. Хранить авокадо с бананом необходимо в темном месте при комнатной температуре не более двух дней.

Как хранить спелое авокадо

Если ваш фрукт уже спелый, важно съесть его в самое ближайшее время. В противном случае авокадо станет перезрелым. Такой плод не годится для употребления.

Но что делать, если все-таки нужно сохранить спелый авокадо несколько дней? В первую очередь важно ограничить доступ воздуха. Для этого оберните плод пищевой пленкой. После чего поместите в пластиковый контейнер. Храните так в холодильнике в течение 2-3 дней.

Как хранить разрезанное авокадо

После разрезания фрукта его мякоть подвергается процессу окисления из-за воздуха. В результате плод темнеет, но этого можно избежать несколькими способами:

оставить в авокадо косточку;

сбрызнуть мякоть свежим лимонным или лаймовым соком, яблочным или винным уксусом, а потом убрать под пищевую пленку;

смазать открытые участки фрукта оливковым маслом, в этом случае также стоит переложить его в пластиковый контейнер и убрать в холодильник;

хранить в пластиковом контейнере вместе с нарезанной луковицей так, чтобы плод был сверху.

Как заморозить авокадо

Замораживать этот фрукт разрешается, но важно помнить, что после разморозки у него изменится текстура и консистенция. Лучше замораживать плод целиком, это позволит остановить его созревание. Чтобы разморозить авокадо, переместите его в холодильник на восемь часов.

Фото Freepik/kotkoa

Можно замораживать и пюре из авокадо. Его удобно использовать для приготовления соуса или закусок. К тому же при заморозке сохраняются все витамины и минералы. Для этого помойте фрукт, очистите и удалите косточку. Измельчите авокадо с помощью блендера. После в пюре добавьте столовую ложку лимонного или лаймового сока. Храните в пластиковом пакете или контейнере в морозильной камере. Срок хранения — полгода.

Как хранить гуакамоле

Классический соус из авокадо, помидоров и зелени также можно хранить в холодильнике. Для этого гуакамоле переложите в пластиковый контейнер, это позволит предотвратить окисление авокадо. Так как в состав соуса входит лимонный или лаймовый сок, срок хранения увеличивается до 2-3 дней.

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