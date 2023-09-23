Как правильно хранить чернослив, чтобы он не испортился

Чернослив — это сухофрукт, к которому относится практически любая сушеная слива. Плод подвергается бланшировке в горячей воде, после чего сушке на пару — так и получается чернослив. Продукт обладает черным цветом и слегка блестящей поверхностью. В его составе большое количество витаминов и минералов.

В России очень популярен чернослив, его добавляют в компоты, салаты, закуски и десерты. Многие покупают этот сухофрукт большими порциями. В таком случае важно правильно хранить плоды.

Как подготовить чернослив к хранению

Если хранить чернослив неправильно, то на плодах образуется плесень. Такой продукт нельзя употреблять. В первую очередь нужно обратить внимание на его внешний вид.

Чтобы сухофрукт хранился долго, нужно соблюсти некоторые шаги:

необходимо перебрать плоды, выбросить испорченные и поврежденные;

тщательно промыть, обдать кипятком;

просушить чернослив в духовке около часа.

Фото istockphoto.com/ligora

В чем хранить чернослив

Лучшей тарой для хранения станет деревянный ящик с отверстиями для поступления воздуха. Разрешается держать плоды в металлических, пластиковых, керамических, жестяных или стеклянных тарах. Важно условие — наличие крышки. Хранить сухофрукты стоит в сухом прохладном месте. Рекомендуется прикрепить стикер с датой упаковки. Тару следует подготовить: хорошо помойте, обдайте кипятком и высушите.

Как хранить чернослив

В холодильнике

Чтобы продлить срок хранения чернослива, его следует хранить в холодильнике. Расфасуйте небольшими порциями в стеклянные тары с крышкой, пластиковые контейнеры или зип-пакеты. Лучше хранить на верхней полке или в двери холодильника. Важно один раз в неделю проветривать. Если появилась влага, необходимо просушить все плоды в духовке. Срок хранения — до шести месяцев.

В шкафу

Чернослив можно хранить в темном сухом месте при комнатной температуре, например в шкафу или комоде. В таком случае срок хранения составляет не более шести месяцев.

В мешочках

Допускается хранение плодов в полотняных мешочках. Их нужно предварительно замочить в соленой воде на 30 минут, а после тщательно высушить, добавить чернослив и завязать. Срок хранения — до шести месяцев. Если у вас в квартире есть такие насекомые, как моль, муравьи или тараканы, этот способ не подходит.

Фото istockphoto.com/balhash

В бумажных пакетах

Важное требование к крафт-пакетам — они должны быть изготовлены из плотного материала. Также у вас не должно быть дома вредных насекомых. Бумага пропускает воздух, плоды смогут проветриваться, а значит, не заплесневеют. Храните отдельно от сильно пахнущих продуктов, таких как специи, кофе. Срок хранения — до шести месяцев.

В морозилке

Чернослив можно замораживать. Переместите просушенные плоды в зип-пакеты. Срок хранения составит не более одного года.

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