Как хранить виноград, чтобы он не испортился слишком быстро

Виноград имеет богатый состав. В нем содержатся фитонутриенты, витамины A, C, K и B6, калий, кальций, магний, фосфор и натрий. В пищу употребляется не только мякоть, но и косточки. Однако важно помнить, что много и часто есть виноград с косточками нельзя. В противном случае может случиться приступ острого аппендицита.

Виноград представлен в магазинах круглый год. Но если есть необходимость сохранить его или плоды собственного урожая на долгий срок, важно помнить несколько моментов.

Как хранить виноград

Каждый сорт винограда имеет разный срок хранения. Если вы хотите купить ягоды на долгий срок, то выбирайте те сорта, которые имеют толстую кожицу и плотную хрящеватую мякоть. К ним относятся: молдавский черный, косоротовский, пухляковский, сенсо, алимшак, хусайне белый, воловье око.

Фото istockphoto.com

Стоит отметить, что в результате длительного хранения грозди немного потеряют в весе. Это естественная убыль, так как происходит испарение воды в их составе. Особенно если в помещении выше пяти градусов тепла. Идеальной температурой станет 0-2 градуса. Влажность помещения должна составлять 85-90%. Важное условие — хранить в полной темноте. Лучше всего держать виноград в погребе.

Также есть несколько способов, как сохранить ягоду свежей на долгий срок.

В ящиках или бочках

Плоды нужно хранить в ящиках или бочках с щелями с добавлением внутрь древесных или пробковых опилок. Стоит отметить, что опилки из сосны и ели придадут винограду запах смолы. А из липы и тополя — не оставят никаких ароматов. Важно, чтобы емкости были чистыми, без загрязнений, дефектов и не имели запах. Эти же требования относятся и к опилкам. Лучше перед заполнением ягодой ящики и бочки окурить серой.

На дно засыпьте опилки (разрешается использовать солому). После начните укладывать виноград так, чтобы грозди не соприкасались друг другом. Между слоями нужно засыпать опилки. Хранить при комнатной температуре с неплотно прикрытой крышкой. Важно, чтобы воздух поступал внутрь. Так срок хранения составит около 4-5 месяцев.

Фото istockphoto.com

В золе

Также многие хранят виноград в соломенной золе, так как она не подвержена процессу гниения. Дополнительно она создает защитный слой. Раз в неделю нужно проверять состояние плодов. Если появились испорченные ягоды, их необходимо срезать.

В воде

Этот способ требует сложной подготовки. Грозди необходимо срезать с лозой. Здесь важно условие — нужно, чтобы осталось одно междоузлие сверху, а под гроздью — еще два. После верхний срез надо залепить пластилином или парафином. При этом нижний опустить в тару с чистой водой. Здесь действует правило: одна тара — одна ветка.

В воду рекомендуется добавить немного соли и древесного угля. После чего горло затыкается ватой. Менять воду необходимо каждые две недели.

Подвесить

Грозди винограда вешают на проволоку в отдалении друг от друга. Чтобы увеличить срок хранения, стоит срезать ветки с лозой, так как сахар в их составе продлит период свежести.

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