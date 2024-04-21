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Как худеть и поддерживать вес не считая калории: лайфхаки от нутрициолога
Питание и еда

Сегодня, 10:00

4 мин.

8 способов сократить количество калорий, не считая их

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Девушка считает калории
Фото whitebalance.oatt/istockphoto.com
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Похудение — довольно сложный, а иногда и эмоционально изнурительный процесс. Многие диетологи, нутрициологи, фитнес-тренеры твердят, что без подсчета калорий похудеть просто невозможно. Действительно, для сброса лишних килограммов нужно создать дефицит получаемой энергии. Без подсчета сделать это довольно сложно, но вполне реально.

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Вместе с врачом, нутрициологом Екатериной Стасюк собрали восемь полезных лайфхаков, которые помогут сократить количество калорий без их подсчета.

Пить больше воды

Часто человек принимает обезвоживание за чувство голода и идет к холодильнику. Поэтому очень важно соблюдать водный баланс и выпивать суточную норму воды. Рекомендуется пить 30 мл жидкости на 1 кг веса.

Если перед каждым приемом пищи выпивать стакан воды, то получится съесть меньше еды. Это простой и безопасный лайфхак.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Заменить рафинированные продукты на цельнозерновые

Шлифованный рис, обычный хлеб, выпечка, сладости — все эти продукты содержат много калорий, но минимум витаминов и клетчатки.

Источники клетчатки и сложных углеводов
Фото fcafotodigital/istockphoto.com

Что нельзя сказать о цельнозерновых продуктах. В них много полезных микроэлементов и клетчатки, которая благоприятно воздействует на работу кишечника и дарит долгое чувство сытости.

Но и слишком увлекаться цельнозерновыми продуктами не стоит. Оптимальная норма круп и макарон — 60 г в день, хлеба — 100-150 г.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Перейти на черный кофе

Капучино с карамельным сиропом на пользу фигуре не пойдет. А вот сам кофеин — отличный помощник в похудении. Содержащаяся в нем хлорогеновая кислота замедляет усвоение углеводов и ускоряет сжигание жира.

Если черный кофе без сахара не по душе, можно заменить его на обычный зеленый чай — он нормализует обменные процессы в организме.

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Отказаться от алкоголя

Спиртное — это жидкость, которая воспринимается организмом как еда. Любая порция алкоголя содержит не меньше 100 ккал. Кроме того, бокал чего-то горячительного всегда сопровождается какой-нибудь вкусной и совсем не полезной едой.

Алкоголь не только приводит к набору веса, но и замедляет любой процесс похудения. Ухудшает силовые показатели, негативно сказывается на работе всего организма.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Выбирать легкие соусы

Многие блюда часто имеют в составе разные соусы, которые совсем не полезны для фигуры.

Баночка с соусом для салата
Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com

Поэтому следует найти оптимальную альтернативу: майонез заменить на нежирную сметану или греческий йогурт, к макаронам добавить томатную пасту, а не сливочный соус, салаты заправлять оливковым маслом с лимонным соком. Про готовые соусы из магазина следует забыть.

Даже в полезных соусах важна мера. Для средней миски салата будет достаточно 25-30 г сметаны или греческого йогурта.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Использовать кулинарные спреи

Масло, особенно сливочное, — коварный продукт, который способен сильно увеличить калораж любого блюда. Вместо него следует использовать антипригарные кулинарные спреи. Так, один флакон (350 мл) заменит два-три литра обычного подсолнечного масла.

Пользоваться правилом тарелки

Во время каждого приема пищи половину тарелки должны занимать некрахмалистые овощи, например морковь, свекла, брокколи, помидоры, огурцы, зелень.

Правильная еда в тарелке
Фото wmaster890/istockphoto.com

Оставшуюся часть нужно разделить пополам и поместить в одну высокобелковые продукты, а в другую — сложные углеводы, например булгур.

В овощах намного меньше калорий, чем в зерновых продуктах. Положите на тарелку 50% овощей и 25% зерновых — так вы уменьшите калорийность без необходимости подсчитывать ее.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Отдать предпочтение маленьким упаковкам

Если отказаться от чипсов, конфет или шоколадок совсем не получается, то следует покупать «запрещенку» в маленьких упаковках. Так можно съесть на 500 ккал меньше, и не будет соблазна полакомиться чем-то вредным снова.

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