8 способов сократить количество калорий, не считая их

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Похудение — довольно сложный, а иногда и эмоционально изнурительный процесс. Многие диетологи, нутрициологи, фитнес-тренеры твердят, что без подсчета калорий похудеть просто невозможно. Действительно, для сброса лишних килограммов нужно создать дефицит получаемой энергии. Без подсчета сделать это довольно сложно, но вполне реально.
Вместе с врачом, нутрициологом Екатериной Стасюк собрали восемь полезных лайфхаков, которые помогут сократить количество калорий без их подсчета.
Часто человек принимает обезвоживание за чувство голода и идет к холодильнику. Поэтому очень важно соблюдать водный баланс и выпивать суточную норму воды. Рекомендуется пить 30 мл жидкости на 1 кг веса.
Шлифованный рис, обычный хлеб, выпечка, сладости — все эти продукты содержат много калорий, но минимум витаминов и клетчатки.
Что нельзя сказать о цельнозерновых продуктах. В них много полезных микроэлементов и клетчатки, которая благоприятно воздействует на работу кишечника и дарит долгое чувство сытости.
Но и слишком увлекаться цельнозерновыми продуктами не стоит. Оптимальная норма круп и макарон — 60 г в день, хлеба — 100-150 г.Екатерина СтасюкНутрициолог
Капучино с карамельным сиропом на пользу фигуре не пойдет. А вот сам кофеин — отличный помощник в похудении. Содержащаяся в нем хлорогеновая кислота замедляет усвоение углеводов и ускоряет сжигание жира.
Если черный кофе без сахара не по душе, можно заменить его на обычный зеленый чай — он нормализует обменные процессы в организме.
Спиртное — это жидкость, которая воспринимается организмом как еда. Любая порция алкоголя содержит не меньше 100 ккал. Кроме того, бокал чего-то горячительного всегда сопровождается какой-нибудь вкусной и совсем не полезной едой.
Алкоголь не только приводит к набору веса, но и замедляет любой процесс похудения. Ухудшает силовые показатели, негативно сказывается на работе всего организма.Екатерина СтасюкНутрициолог
Многие блюда часто имеют в составе разные соусы, которые совсем не полезны для фигуры.
Поэтому следует найти оптимальную альтернативу: майонез заменить на нежирную сметану или греческий йогурт, к макаронам добавить томатную пасту, а не сливочный соус, салаты заправлять оливковым маслом с лимонным соком. Про готовые соусы из магазина следует забыть.
Даже в полезных соусах важна мера. Для средней миски салата будет достаточно 25-30 г сметаны или греческого йогурта.Екатерина СтасюкНутрициолог
Масло, особенно сливочное, — коварный продукт, который способен сильно увеличить калораж любого блюда. Вместо него следует использовать антипригарные кулинарные спреи. Так, один флакон (350 мл) заменит два-три литра обычного подсолнечного масла.
Во время каждого приема пищи половину тарелки должны занимать некрахмалистые овощи, например морковь, свекла, брокколи, помидоры, огурцы, зелень.
Оставшуюся часть нужно разделить пополам и поместить в одну высокобелковые продукты, а в другую — сложные углеводы, например булгур.
В овощах намного меньше калорий, чем в зерновых продуктах. Положите на тарелку 50% овощей и 25% зерновых — так вы уменьшите калорийность без необходимости подсчитывать ее.Екатерина СтасюкНутрициолог
Если отказаться от чипсов, конфет или шоколадок совсем не получается, то следует покупать «запрещенку» в маленьких упаковках. Так можно съесть на 500 ккал меньше, и не будет соблазна полакомиться чем-то вредным снова.