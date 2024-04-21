8 способов сократить количество калорий, не считая их

Похудение — довольно сложный, а иногда и эмоционально изнурительный процесс. Многие диетологи, нутрициологи, фитнес-тренеры твердят, что без подсчета калорий похудеть просто невозможно. Действительно, для сброса лишних килограммов нужно создать дефицит получаемой энергии. Без подсчета сделать это довольно сложно, но вполне реально.

Вместе с врачом, нутрициологом Екатериной Стасюк собрали восемь полезных лайфхаков, которые помогут сократить количество калорий без их подсчета.

Пить больше воды

Часто человек принимает обезвоживание за чувство голода и идет к холодильнику. Поэтому очень важно соблюдать водный баланс и выпивать суточную норму воды. Рекомендуется пить 30 мл жидкости на 1 кг веса.

Заменить рафинированные продукты на цельнозерновые

Шлифованный рис, обычный хлеб, выпечка, сладости — все эти продукты содержат много калорий, но минимум витаминов и клетчатки.

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Что нельзя сказать о цельнозерновых продуктах. В них много полезных микроэлементов и клетчатки, которая благоприятно воздействует на работу кишечника и дарит долгое чувство сытости.

Перейти на черный кофе

Капучино с карамельным сиропом на пользу фигуре не пойдет. А вот сам кофеин — отличный помощник в похудении. Содержащаяся в нем хлорогеновая кислота замедляет усвоение углеводов и ускоряет сжигание жира.

Если черный кофе без сахара не по душе, можно заменить его на обычный зеленый чай — он нормализует обменные процессы в организме.

Отказаться от алкоголя

Спиртное — это жидкость, которая воспринимается организмом как еда. Любая порция алкоголя содержит не меньше 100 ккал. Кроме того, бокал чего-то горячительного всегда сопровождается какой-нибудь вкусной и совсем не полезной едой.

Выбирать легкие соусы

Многие блюда часто имеют в составе разные соусы, которые совсем не полезны для фигуры.

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Поэтому следует найти оптимальную альтернативу: майонез заменить на нежирную сметану или греческий йогурт, к макаронам добавить томатную пасту, а не сливочный соус, салаты заправлять оливковым маслом с лимонным соком. Про готовые соусы из магазина следует забыть.

Использовать кулинарные спреи

Масло, особенно сливочное, — коварный продукт, который способен сильно увеличить калораж любого блюда. Вместо него следует использовать антипригарные кулинарные спреи. Так, один флакон (350 мл) заменит два-три литра обычного подсолнечного масла.

Пользоваться правилом тарелки

Во время каждого приема пищи половину тарелки должны занимать некрахмалистые овощи, например морковь, свекла, брокколи, помидоры, огурцы, зелень.

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Оставшуюся часть нужно разделить пополам и поместить в одну высокобелковые продукты, а в другую — сложные углеводы, например булгур.

Отдать предпочтение маленьким упаковкам

Если отказаться от чипсов, конфет или шоколадок совсем не получается, то следует покупать «запрещенку» в маленьких упаковках. Так можно съесть на 500 ккал меньше, и не будет соблазна полакомиться чем-то вредным снова.