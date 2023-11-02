Как открыть вино без штопора: 3 способа

В начале года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в очередной раз напомнила, что безопасной дозы алкоголя не существует. Опасны не только крепкие напитки, но и то же вино: во всех них содержится этанол, который приводит к многочисленным заболеваниям.

Но даже у тех, кто обычно вообще не пьет, порой в жизни случается бокальчик вина. Как минимум, для какого-нибудь рецепта. В случае, если под рукой нет открывашки или штопора, есть несколько других способов открыть бутылку.

Как открыть вино без штопора

Использование рычага

До изобретения самовытяжного штопора с ручками откупорить бутылку вина было непросто. Исторически штопор — это просто стальной винт, который вкручивался в пробку. Поэтому винтовую часть можно заменить любым острым предметом, способным проткнуть пробку. С обратной стороны предмет должно быть удобно держать в руке, чтобы вытянуть острие вместе с пробкой. Проще всего использовать столовый узкий нож, вилку, ножницы. Менее удобны ключи и шпильки.

Нож (или другой предмет) нужно достаточно глубоко вставить в пробку, а затем попробовать вытащить ее. Недостаток этого способа в том, что лезвие может выскочить из пробки.

Также можно попробовать вращать предмет так, чтобы вместе с ним прокручивалась пробка. Тогда, при удачном раскладе, она выскочит из бутылки.

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Продвинутый уровень обоих вариантов рычажного способа — использование самореза (это острый винт, покрытый резьбой до самой шляпки). Саморез нужно вкрутить в пробку достаточно глубоко, а затем подцепить пассатижами и вытащить.

Проталкивание пробки внутрь

Этот способ стоит попробовать тем, у кого не получился предыдущий вариант.

Для того, что протолкнуть пробку, нужно взять достаточно крепкий предмет: рукоятку ножа, черенок вилки или ложки, твердый карандаш. Затем плотно приставить его к центру пробки и надавить. Пробка должна провалиться внутрь бутылки.

Стоит учитывать, что такой способ годится для большой компании, способной за вечер выпить всю бутылку вина. Иначе, во-первых, встанет вопрос о том, чем ее закупорить, во-вторых, вкус настоявшейся пробки не лучшим образом скажется на вине.

Разрезание пробки

Этот способ менее хорош, чем предыдущие, поскольку пробка может раскрошиться на мелкие части, которые будут плавать в напитке. Подходит тем, у кого не получилось ни выкрутить пробку, ни протолкнуть ее внутрь.

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Нужно вооружиться достаточно острым ножом, понемногу разрезать пробку на небольшие куски и вынуть их по частям.

При благоприятном раскладе уже после первых вытащенных кусков удастся все-таки подцепить остатки пробки и вынуть уже целиком.