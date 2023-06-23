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Питание и еда

Сегодня, 13:35

Как безопасно похудеть подростку? Рассказывает диетолог

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девочка-подросток за столом перед вредной едой.
Фото istockphoto.com
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В подростковом возрасте организм активно меняется. Ему необходимо много движения, качественное питание и отдых. Но иногда в юном организме происходит сбой — подросток начинает набирать вес. Это провоцирует массу комплексов и проблем со здоровьем. Усугубить ситуацию могут жесткие диеты и изнуряющие тренировки.

Как безопасно избавиться от лишних килограммов в подростковом возрасте, рассказал диетолог-консультант, специалист по здоровому питанию Алексей Кабанов.

Показатели лишнего веса у подростков

Согласно ВОЗ, избыточный вес у подростка можно определить по соотношению индекса массы тела (ИМТ) и возраста. Если значение больше на один пункт, то есть лишние килограммы, если на два — это ожирение.

Как отмечает ВОЗ, с 1975 по 2016 год число людей с ожирением в мире выросло больше чем в три раза. При этом уже в 2016 году 340 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет имели избыточный вес или ожирение.

Мальчик-подросток ест бутерброд
Фото istockphoto.com

По словам Национального медицинского иссле­довательского центра здоровья детей, только за последние 20 лет число подростков с избыточным весом утроилось. Значительно эти показатели выросли за период пандемии и локдауна.

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Опасность лишнего веса в подростковом возрасте

Помимо физического и психологического дискомфорта, подросток вместе с лишними килограммами получает проблемы со здоровьем. Дети, вес которых выше нормы, имеют повышенный риск развития:

  • диабета второго типа, метаболического синдрома;

  • гипертонии и, как следствие, ранних инсультов и инфарктов, ишемической болезни сердца;

  • жирового гепатоза (стеатоза) и цирроза печени;

  • хронического холецистита (воспаления желчного пузыря), панкреатита (воспаления поджелудочной железы);

  • нарушений костно-суставной системы, включая деформацию скелета и вальгусную деформацию коленей (ноги образуют букву «Х»), боли в суставах, разрушение суставных хрящей и плоскостопие.

Все эти заболевания характерны для пожилых людей, но ожирение приводит к сбоям всех систем юного организма. Кроме того, подростки с избыточным весом страдают от расстройств сна.

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Лишние килограммы отнимают не только здоровье, они могут:

  • сделать подростка изгоем среди сверстников;

  • мешать его реализации;

  • погружать в депрессию;

  • приводить к расстройствам пищевого поведения (булимии, анорексии);

  • приводить к появлению вредных привычек, усугубляющих положение (курение, алкоголь, наркотические вещества).

Мальчики подросткового возраста сидят в телефонах
Фото istockphoto.com

Причины лишнего веса у подростков

Мода на фастфуд, сладкую газировку, переизбыток животной пищи и переработанной мясной продукции оказалась коварной. Главное, что объединяет такую еду, — высокая калорийность. Питательная ценность меню из этих продуктов намного выше суточной потребности в энергии. Простым языком: дети едят больше калорий, чем организм может потратить, поэтому излишки «запасаются».

Важно понимать, что причиной набора лишнего веса могут быть различные заболевания обмена веществ, которые сформировались в раннем детстве или появились в подростковом возрасте. Если же вы сходили к врачу, прошли обследование, и стало понятно, что причина лишнего веса кроется в неправильном питании, тогда нужно срочно приступать к разработке сбалансированной диеты.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
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Правила здорового похудения для подростков

Идеальный вариант — сформировать правильные пищевые привычки ребенка с раннего детства. Именно тогда закладываются, в том числе и психологические, основы правильного питания. Ведь ребенок повторяет образ жизни, заложенный в семье.

С чего можно начать пищевое воспитание?

Отказ от фастфуда

Первое, что следует сделать, — полностью отказаться от фастфуда. Эта пища бедна по составу и приносит мало пользы.

Ежедневное употребление дешевых бургеров и чипсов — это путь к сахарному диабету или неалкогольной жировой болезни печени.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Бургер в руках девушки в ресторане.
Фото istockphoto.com

Больше ягод, фруктов, овощей

Желательно, чтобы эти продукты дополняли каждый основной прием пищи. Они также могут выступать в качестве перекуса (вместо того же фастфуда).

Важно добавить в меню подростка интересные новые рецепты вкусной пищи. Не нужно совсем впадать в ЗОЖ. Хочет есть — пусть съест банан. При себе хорошо иметь вкусные перекусы из фруктов, орехов, сухофруктов.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант

Отказ от сладких напитков

Следующее, что нужно исключить, — сладкие напитки. Это могут быть любые газировки и соки. В них содержится огромное количество сахара, консервантов и красителей. Лучше учиться вместе с ребенком пить чистую воду и поддерживать питьевой баланс в течение дня. Это ускорит процесс похудения.

Если привыкли к «сладкой водичке», делайте самостоятельно компоты, морсы и лимонады, постепенно снижая в них содержание сахара. Так ребенок отвыкнет от чрезмерной сладости.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Домашний лимонад.
Фото istockphoto.com

Привычка есть осознанно

Еда должна быть отдельным ритуалом на кухне за столом, а не у телевизора, за видеоигрой, уроками или уткнувшись в гаджет. Иначе может сформироваться психологическая зависимость от пищи.

Питание по расписанию

Приемы пищи должны быть максимально регламентированы по времени и объему порций. Начните готовить по расписанию. Планируйте рацион вместе с подростком, пусть это станет вашим совместным ритуалом.

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Для дисциплины можно прикрепить меню на неделю к дверце холодильника. А еще покажите ребенку, что правильный выбор нужно делать не только на кухне, но и в магазине. Ходите вместе за покупками и учитесь находить правильные продукты на прилавках

Как только питание будет налажено, лишние килограммы уйдут безвозвратно, а здоровье улучшится. Помните, что помимо правильного питания подростку нужна ежедневная физическая активность.

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