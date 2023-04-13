Как покрасить яйца вином к Пасхе. Они будут сверкать на солнце

Признаюсь, мой первый опыт со «сверкающими» яйцами нельзя назвать удачным: вау-эффекта не случилось. То ли блогер, чьим рецептом я воспользовалась, выбрал особый ракурс для видео, то ли я что-то делала не так. После всех стараний яичная скорлупа слегка поблескивала на свету, но не более того. Поэтому в этом году я решила обратиться за советом к профессионалу — бренд-шефу, совладельцу ресторана и кулинарии-кондитерской Дмитрию Волочаеву. В статье расскажем, можно ли с помощью вина превратить обычные куриные яйца в сверкающие.

Как покрасить яйца вином, чтобы они сверкали

В прошлом году я использовала белое вино, поэтому яйца не изменили цвет, добавился только легкий блеск. Эксперт Дмитрий Волочаев рекомендовал взять красное полусладкое вино насыщенного рубинового цвета — оно придает не только сияние, но и красивый, благородный оттенок яйцам.

Для начала нужно аккуратно вымыть яйца, протереть их сухой тряпочкой и на какое-то время оставить при комнатной температуре. После этого нужно поместить яйца в вино (они должны полностью погрузиться в жидкость), добавить пару столовых ложек сахара и варить так 10 минут (за это время весь алкоголь выпарится, а яйца дойдут до готовности).

Istockphoto/Aisylu Siraeva

После того как яйца сварились, их нужно выдержать в получившейся жидкости не менее четырех часов, но лучше всю ночь: чем дольше яйца будут находиться в растворе, тем ярче будет цвет.

По истечении необходимого времени нужно осторожно достать яйца из жидкости и высушить на полотенце. После высыхания они будут мерцать кристалликами сахара. Белок внутри яйца не окрашивается, если не допускать трещин.

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