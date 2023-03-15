Как понять, что организму нужен детокс? Отвечают нутрициологи

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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Детокс для многих стал такой же неотъемлемой составляющей образа жизни, как занятия йогой, правильное питание и кофе на растительном молоке. Между тем не все специалисты считают очищение организма полезной процедурой. Нутрициологи Ольга Деккер и Ирина Козлачкова помогли разобраться в этом вопросе.
Детокс — процедура принудительного очищения организма от токсинов, шлаков и других вредных веществ. Его часто проводят перед праздниками или после них, чтобы без диет и физических нагрузок быстро скинуть пару кило.
Поклонники этого метода и некоторые врачи считают, что детокс нужен для улучшения здоровья и настроения. В то же время решение о проведении детокса люди чаще всего принимают самостоятельно, без оглядки на состояние здоровья и без консультаций со специалистом. Последствия могут быть печальными.
Чаще всего решение «почистить» организм приходит, если есть следующие симптомы:
постоянная усталость;
бессонница или другие нарушения сна;
проблемы с пищеварением;
тусклая кожа или появление воспалений;
лишний вес.
Не всегда эти симптомы говорят о необходимости детокса, поэтому перед началом процедуры стоит обратиться к врачу для консультации и обследования.Ольга ДеккерНутрициолог
Есть несколько основных способов проведения детокса:
изменение питания (уменьшение количества калорий, исключение из рациона вредных продуктов, увеличение потребления овощей и фруктов);
прием специальных препаратов (пищевых добавок, которые помогают организму избавляться от токсинов);
клизмы или колоноскопия;
сауна и другие процедуры.
Главный и единственный плюс детокса — исключение из рациона фастфуда, быстрых углеводов, избытка сладкого и жирного. Но лучше подумать о сбалансированном питании, о том, чтобы организм получал все необходимые макро- и микронутриенты.Ирина КозлачковаНутрициолог
Детокс не панацея, он не решит все проблемы со здоровьем. Более того, многие детокс-программы не имеют научного обоснования и могут быть опасными для здоровья, если не проводятся правильно.Ольга ДеккерНутрициолог
Довольно популярен детокс на соках или на воде. Но такая диета даст только временный эффект.
При детоксе на соках человек получает чрезмерное количество сахара и повышенную чувствительность к инсулину. Если есть проблемы с желудком или кишечником, такой вид питания противопоказан.Ирина КозлачковаНутрициолог
Важно оценить свое здоровье и понять, нет ли медицинских противопоказаний для проведения детокса. Детокс может быть опасен:
при диабете;
при болезнях почек;
при болезнях печени;
при болезнях сердца.
У любого человека имеются скрытые или хронические заболевания, которые могут обостряться после детокса или диет.Ирина КозлачковаНутрициолог
Состояние здоровья нужно оценивать при всех видах детокса. Особое внимание важно обратить на противопоказания, если выбран детокс на основе изменения типа питания. Нежелательно проводить детокс беременным женщинам и детям.
Часто детоксы на базе напитков сочетаются со строгими диетами. Организм не получает необходимых нутриентов, что приводит к дефициту витаминов и минералов. Может понизиться сахар в крови, возникнуть слабость, головные боли.Ирина КозлачковаНутрициолог
Даже если медицинских противопоказаний нет, следует обратиться к специалисту, чтобы получить индивидуальную консультацию и разработать программу очищения, которая будет соответствовать вашим потребностям и возможностям.Ольга ДеккерНутрициолог
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