Безопасная детокс-программа питания на 14 дней от нутрициолога

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Обычно организм сам прекрасно выводит шлаки, но иногда ему нужна помощь. Как раз для этого и нужен детокс. Однако проводить его нужно под присмотром специалиста.
Обо всех тонкостях процедуры рассказала нутрициолог Ольга Деккер.
Очищающие программы актуальны для тех, кто хочет избавиться от токсинов или изменить пищевые привычки. Но это не панацея от всех болезней и проблем. Детокс не относится к строго обязательным или необходимым процедурам.
Детокс-программы противопоказаны :
детям;
беременным и кормящим женщинам;
людям с некоторыми хроническими заболеваниями (в частности, ЖКТ);
людям с пищевыми аллергиями или непереносимостью отдельных продуктов.
Даже полностью здоровым людям желательно сначала пройти осмотр у врача и только потом приступить к очищению организма.
Важно помнить, что индивидуальные потребности и ограничения могут различаться. Помощь квалифицированного нутрициолога или врача нужна, чтобы определить, подходит ли вам та или иная детокс-программа и какие меры безопасности следует соблюдать.Ольга ДеккерНутрициолог
Детокс-программы иногда составляют неверно. К самым частым ошибкам относятся:
радикальный подход — резкое ограничение калорий или исключение целой группы продуктов;
долгая продолжительность — важно помнить, что детокс-программы краткосрочны;
неподходящая мотивация — неверно прибегать к детоксу для быстрого похудения;
отказ от медицинской консультации — при хронических заболеваниях и регулярном приеме лекарств осмотр и консультация у врача обязательны.
С утра натощак нужно выпить 500 мл воды (30% от указанного объема должна составлять минеральная вода). Повторяйте этот ритуал перед каждым приемом пищи в течение дня. Спустя 20-30 минут можно позавтракать смузи. Вам понадобится:
120 мл натурального йогурта жирностью 1,5-2,5%;
100 мл воды;
2 мер. л. протеина;
50 г творога жирностью 5%;
один нектарин;
1 ст. л. отрубей.
Пообедать можно через 3-4 часа. Помните о воде. Пить нужно за 15-30 минут до трапезы.
На обед подойдут:
150 г отварных куриных сердечек;
100 г отварного бурого риса;
100 г листового салата.
После еды нужно принять 2 г рыбьего жира.
Через 3-4 часа устройте перекус. Для него подойдет ягодный смузи на основе:
120 г натурального йогурта жирностью 1,5-2,5%;
100 мл воды;
2 мер. л. протеина;
50 г творога жирностью 5%;
50 г черники;
1 ст. л. отрубей.
Завершающий прием пищи — ужин — можно устроить через 3-4 часа после потребления воды. Хорошим вариантом для ужина будет:
250 г салата из курицы с брокколи;
100 г томатов, приправленных 2 ч. л. оливкового масла.
В меню осталась еще одна добавка перед сном — запаренные семена льна (на 2 ст. л. ложки понадобится 300 мл воды). Если не получается выдержать интервал между приемами пищи, то семена можно добавить в салат на ужин.
Всего за сутки организм получит:
1408 ккал;
134 г белка;
50,4 г жиров;
115 г углеводов.
Примерный рацион собран в таблице. Длительность такого детокса не должна превышать 14 дней. Помните, что организм нужно подготовить к очищению. Внедрять меню нужно постепенно. К примеру, в первый день вы можете заменить привычный ужин детокс-вариантом, на второй — поменять обед и перекус. Точно так же происходит и выход из программы. Вы постепенно внедряете обычные угощения.
|
Завтрак
|
Обед
|
Перекус
|
Ужин
|
День первый (КБЖУ — 1408/134/50,4/115).
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Протеиновый смузи из йогурта с нектарином (через 20-30 минут после воды).
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Через 15-30 минут после воды:
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Протеиново-ягодный смузи с черникой (через 15-30 минут после воды).
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Через 15-30 минут после воды:
Перед сном — семена льна.
|
День второй (КБЖУ — 1403/117/55/114).
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Протеиновый смузи из йогурта с бананом (через 20-30 минут после воды).
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Через 15-30 минут после воды:
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Протеиново-ягодный смузи с черной смородиной (через 15-30 минут после воды).
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Через 15-30 минут после воды:
Перед сном — семена льна.
|
День третий (КБЖУ — 1368/122/55/106).
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Протеиновый смузи из йогурта с нектарином (через 20-30 минут после воды).
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Через 15-30 минут после воды:
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Протеиново-ягодный смузи с черной смородиной (через 15-30 минут после воды).
|
500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3).
Через 15-30 минут после воды — 350 г печеных баклажанов.
Перед сном — семена льна.
Если вы придерживаетесь вегетарианства, но хотели бы провести детокс, можно подобрать соответствующее меню. С утра нужно выпить 500 мл воды (30% от указанного объема должна составлять минеральная вода). Спустя 20-30 минут сделайте вегетарианский смузи на завтрак из:
220 мл овсяного молока;
30 г соевого протеина;
30 г банана;
50 г тофу;
10 г пшеничных отрубей.
Через 3-4 часа можно пообедать. Помните о воде перед приемом пищи. Подать можно следующий набор:
100 г бурого отварного риса;
100 г гуляша из соевого мяса;
30 г листового салата;
100 г огурца;
1 ч. л. льняного масла.
Еще через 3-4 часа и после приема воды приготовьте перекус. В вегетарианском варианте ягодный смузи включает:
220 мл гречневого молока;
30 г соевого протеина;
30 г клубники;
50 г тофу;
10 г отрубей.
Спустя 3-4 часа настанет время ужина. Подайте 250 г цветной капусты, тушенной в кокосовом молоке. А перед сном съешьте 30 г льняных семян, залитых 300 мл горячей воды.
Суточный детокс-рацион для вегетарианцев содержит:
1406 ккал;
100,34 белка;
56,7 жиров;
135,22 углеводов.
Благодаря примерам выше вы можете разработать свою программу очищения. Главное — сохранять разумный подход, слушать свое тело и не пренебрегать помощью квалифицированного специалиста.
Когда вы сами составляете меню, следите чтобы:
рацион был сбалансированным и разнообразным (включайте овощи, фрукты, орехи, семена, зелень, бобовые);
употребляйте достаточное количество воды для поддержания гидратации и удаления токсинов из организма;
избегайте добавленных сахаров и обработанных продуктов (сладости, выпечка, фастфуд, снеки, полуфабрикаты и прочее).
Слушайте свое тело. Если вы почувствовали дискомфорт — прекратите детокс и обратитесь к врачу.Ольга ДеккерНутрициолог
Если соблюдать все эти правила, организм сможет оздоровиться и очиститься комфортно и без стрессов.
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