Безопасная детокс-программа питания на 14 дней от нутрициолога

Обычно организм сам прекрасно выводит шлаки, но иногда ему нужна помощь. Как раз для этого и нужен детокс. Однако проводить его нужно под присмотром специалиста.

Обо всех тонкостях процедуры рассказала нутрициолог Ольга Деккер.

Кому нужно детокс-питание

Очищающие программы актуальны для тех, кто хочет избавиться от токсинов или изменить пищевые привычки. Но это не панацея от всех болезней и проблем. Детокс не относится к строго обязательным или необходимым процедурам.

Кому от детокса лучше отказаться

Детокс-программы противопоказаны :

детям;

беременным и кормящим женщинам;

людям с некоторыми хроническими заболеваниями (в частности, ЖКТ);

людям с пищевыми аллергиями или непереносимостью отдельных продуктов.

Даже полностью здоровым людям желательно сначала пройти осмотр у врача и только потом приступить к очищению организма.

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Ошибки в детокс-меню

Детокс-программы иногда составляют неверно. К самым частым ошибкам относятся:

радикальный подход — резкое ограничение калорий или исключение целой группы продуктов;

долгая продолжительность — важно помнить, что детокс-программы краткосрочны;

неподходящая мотивация — неверно прибегать к детоксу для быстрого похудения;

отказ от медицинской консультации — при хронических заболеваниях и регулярном приеме лекарств осмотр и консультация у врача обязательны.

Пример рациона на один день

С утра натощак нужно выпить 500 мл воды (30% от указанного объема должна составлять минеральная вода). Повторяйте этот ритуал перед каждым приемом пищи в течение дня. Спустя 20-30 минут можно позавтракать смузи. Вам понадобится:

120 мл натурального йогурта жирностью 1,5-2,5%;

100 мл воды;

2 мер. л. протеина;

50 г творога жирностью 5%;

один нектарин;

1 ст. л. отрубей.



Пообедать можно через 3-4 часа. Помните о воде. Пить нужно за 15-30 минут до трапезы.

На обед подойдут:

150 г отварных куриных сердечек;

100 г отварного бурого риса;

100 г листового салата.



После еды нужно принять 2 г рыбьего жира.

Через 3-4 часа устройте перекус. Для него подойдет ягодный смузи на основе:

120 г натурального йогурта жирностью 1,5-2,5%;

100 мл воды;

2 мер. л. протеина;

50 г творога жирностью 5%;

50 г черники;

1 ст. л. отрубей.

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Завершающий прием пищи — ужин — можно устроить через 3-4 часа после потребления воды. Хорошим вариантом для ужина будет:

250 г салата из курицы с брокколи;

100 г томатов, приправленных 2 ч. л. оливкового масла.

В меню осталась еще одна добавка перед сном — запаренные семена льна (на 2 ст. л. ложки понадобится 300 мл воды). Если не получается выдержать интервал между приемами пищи, то семена можно добавить в салат на ужин.

Всего за сутки организм получит:

1408 ккал;

134 г белка;

50,4 г жиров;

115 г углеводов.

Детокс-меню на три дня

Примерный рацион собран в таблице. Длительность такого детокса не должна превышать 14 дней. Помните, что организм нужно подготовить к очищению. Внедрять меню нужно постепенно. К примеру, в первый день вы можете заменить привычный ужин детокс-вариантом, на второй — поменять обед и перекус. Точно так же происходит и выход из программы. Вы постепенно внедряете обычные угощения.

Завтрак Обед Перекус Ужин День первый (КБЖУ — 1408/134/50,4/115). 500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3). Протеиновый смузи из йогурта с нектарином (через 20-30 минут после воды). 500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3). Через 15-30 минут после воды: 150 куриных сердечек; 100 г отварного бурого риса; 100 г листового салата;

2 г рыбьего жира. 500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3). Протеиново-ягодный смузи с черникой (через 15-30 минут после воды). 500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3). Через 15-30 минут после воды: 250 г салата из курицы с брокколи; 100 г томатов, смешанных с 2 ч. л. оливкового масла. Перед сном — семена льна. День второй (КБЖУ — 1403/117/55/114). 500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3). Протеиновый смузи из йогурта с бананом (через 20-30 минут после воды). 500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3). Через 15-30 минут после воды: 150 г запеченных куриных желудочков; 100 г отварной гречки; 100 г соленых огурцов с укропом;

2 г рыбьего жира. 500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3). Протеиново-ягодный смузи с черной смородиной (через 15-30 минут после воды). 500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3). Через 15-30 минут после воды: 200 г салата из отварной или запеченной свинины с апельсинами; 50 г отварного киноа. Перед сном — семена льна. День третий (КБЖУ — 1368/122/55/106). 500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3). Протеиновый смузи из йогурта с нектарином (через 20-30 минут после воды). 500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3). Через 15-30 минут после воды: 150 г фрикаделек из телятины; 100 г отварного бурого риса; 100 г помидоров;

2 г рыбьего жира. 500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3). Протеиново-ягодный смузи с черной смородиной (через 15-30 минут после воды). 500 мл воды (обычной и минеральной в соотношении 1 к 3). Через 15-30 минут после воды — 350 г печеных баклажанов. Перед сном — семена льна.



Пример детокс-меню для вегетарианцев

Если вы придерживаетесь вегетарианства, но хотели бы провести детокс, можно подобрать соответствующее меню. С утра нужно выпить 500 мл воды (30% от указанного объема должна составлять минеральная вода). Спустя 20-30 минут сделайте вегетарианский смузи на завтрак из:

220 мл овсяного молока;

30 г соевого протеина;

30 г банана;

50 г тофу;

10 г пшеничных отрубей.



Через 3-4 часа можно пообедать. Помните о воде перед приемом пищи. Подать можно следующий набор:

100 г бурого отварного риса;

100 г гуляша из соевого мяса;

30 г листового салата;

100 г огурца;

1 ч. л. льняного масла.

Фото istockphoto.com

Еще через 3-4 часа и после приема воды приготовьте перекус. В вегетарианском варианте ягодный смузи включает:

220 мл гречневого молока;

30 г соевого протеина;

30 г клубники;

50 г тофу;

10 г отрубей.



Спустя 3-4 часа настанет время ужина. Подайте 250 г цветной капусты, тушенной в кокосовом молоке. А перед сном съешьте 30 г льняных семян, залитых 300 мл горячей воды.

Суточный детокс-рацион для вегетарианцев содержит:

1406 ккал;

100,34 белка;

56,7 жиров;

135,22 углеводов.

Можно ли составить детокс-программу самостоятельно

Благодаря примерам выше вы можете разработать свою программу очищения. Главное — сохранять разумный подход, слушать свое тело и не пренебрегать помощью квалифицированного специалиста.

Когда вы сами составляете меню, следите чтобы:

рацион был сбалансированным и разнообразным (включайте овощи, фрукты, орехи, семена, зелень, бобовые);

употребляйте достаточное количество воды для поддержания гидратации и удаления токсинов из организма;

избегайте добавленных сахаров и обработанных продуктов (сладости, выпечка, фастфуд, снеки, полуфабрикаты и прочее).

Если соблюдать все эти правила, организм сможет оздоровиться и очиститься комфортно и без стрессов.

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