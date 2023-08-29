Как правильно есть хинкали? Отвечаем вместе с экспертом

К вопросу, как есть хинкали, можно подойти с разных сторон: как это делать правильно с точки зрения этикета, как их есть, чтобы максимально насладиться вкусом, и как есть хинкали и не переживать о том, что отложатся лишние килограммы или пострадает здоровье. На эти и другие вопросы ответил диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Как есть хинкали

Хинкали традиционно едят именно руками. Если использовать приборы — вытечет бульон, который придает этому блюду особую пикантность. На крайний случай, если вы категорически против того, чтобы есть руками, можете наколоть хинкали за хвостик.

Фото Istockphoto.com/Tamara Kaliuzhna

Шаг первый

Аккуратно возьмите хинкали руками (или наколите на вилку).

Шаг второй

Откусите сбоку, чтобы выпить бульон. Осторожно: он может быть горячим.

Шаг третий

После того, как вы выпили бульон, который находился внутри хинкали, можете постепенно, надкусывая, съесть всю порцию.

Популярные вопросы

Нужно ли есть хвостик от хинкали

Хвостик от хинкали есть не стоит — в нем нет ничего вкусного или полезного: ни сока, ни начинки. Обычно он даже слегка недоварен внутри.

Сколько хинкали на одного человека

Хинкали очень калорийный продукт. Не стоит есть больше 2-3 штук, если не хотите набрать лишний вес. Необязательно съедать целую тарелку. Насыщение придет значительно быстрее, если есть медленно, тщательно пережевывая и концентрируясь на вкусе, аромате и процессе. Отвлекайтесь также на овощные салаты или лобио, чтобы наполнить желудок полезными продуктами, насыщенными клетчаткой. С ними тяжелая пища усвоится лучше.

Часто есть хинкали вредно — пару раз в год, если очень захотелось, будет достаточно. Но можно приготовить хинкали дома, используя фарш из растительного мяса (продается в магазинах). В нем нет насыщенных жиров, зато много белка и полезных витаминов. Такие хинкали можно есть чаще и в большем количестве.

Чем запивать хинкали

Традиционно хинкали запивают пивом или чачей. Если вы придерживаетесь здорового образа жизни и следите за здоровьем, от таких сопроводительных напитков лучше отказаться.

Алкоголь вреден для здоровья, стоит отказаться от его употребления.

Какой соус подходит к хинкали

Различные соусы могут испортить вкус и аромат хинкали. Лучше приправить блюдо черным молотым перцем, если хочется особой пикантности.

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