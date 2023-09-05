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5 сентября, 19:00

Как правильно есть личи

Татьяна Пищева
Автор
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Личи на розовом фоне
Фото unsplash.com/@isaacnc
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Личи — экзотический фрукт, который становится все популярнее среди любителей необычных вкусов. Как выбрать спелый и сочный личи? Подробно о пользе личи мы рассказывали в этой статье, а сегодня расскажем о том, как выбрать и правильно есть личи, чтобы наслаждаться его неповторимым вкусом и получить максимум пользы для здоровья.

Как выбрать личи

Прежде всего обратите внимание на цвет фрукта. Его кожура должна быть ярко-красной. Это значит, что плод созрел и содержит в себе максимальное количество антиоксидантов. Кожура не должна быть сморщена. На ощупь фрукт должен быть упругим, не мягким.

Выбирайте личи среднего и небольшого размера. Если фрукт слишком большой, это может значить, что он перезрел и будет жестким.

Нужно ли мыть личи

Да, прежде чем есть личи, их нужно помыть. Чтобы тщательно очистить фрукт, используйте соду. Разведите одну чайную ложку соды в 500 мл воды и замачивайте в ней продукты в течение 15 минут, а затем промойте в проточной воде.

Спелые плоды личи на светлом фоне
Фото Istockphoto.com/panida wijitpanya

Как чистить личи

  1. Сделайте надрез на кожуре сверху или сбоку.

  2. Снимите кожуру с плода.

  3. Сделайте надрез по диаметру фрукта, разделите его на две половинки и удалите косточку.

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Как и с чем есть личи

Лучше всего есть личи в натуральном виде. Можно подавать этот фрукт в качестве десерта после обеда или ужина, а также использовать в качестве полезного перекуса.

Кроме того, из личи можно приготовить много интересных и вкусных блюд. Однако учтите, что термическая обработка может сократить количество витаминов, а добавленный сахар — стать источником лишних калорий.

В процессе приготовления, например, пирожного могут добавляться сахар, масло и другие ингредиенты, которые могут увеличить калорийность и содержание сахара в продукте. Поэтому употребление пирожного из личи может привести к повышенному потреблению сахара и калорий. Кроме того, витамин С под воздействием температуры легко разрушается.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Что касается алкогольных напитков, приготовление коктейля из личи также может изменить его свойства. Алкоголь может повлиять на общую пищеварительную систему и обмен веществ в организме. Кроме того, добавление спиртного увеличивает калорийность и содержание сахара в напитке.

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Вкусные блюда и напитки из личи

Пирожное с личи и малиной

Ингредиенты:

  • мука — 1 стакан;

  • сливочное масло (можно заменить маслом гхи) — 1/2 стакана;

  • сахар — 1/4 стакана;

  • яйцо — 1 шт.;

  • разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

  • соль — 1/4 ч. л.;

  • личи, очищенные от кожицы и косточек, — 1 стакан;

  • малина — 1 стакан;

  • сахар — 1/4 стакан;

  • крахмал — 2 ст. л.;

  • взбитые сливки — 1 стакан.

Пирожное с личи и малиной
Фото Freepik

Способ приготовления:

  1. Нагрейте духовку до 180 °C.

  2. В большой миске смешайте муку, соль и разрыхлитель.

  3. В другой миске смешайте масло и сахар до получения однородной массы.

  4. Добавьте яйцо и продолжайте взбивать.

  5. Постепенно добавляйте смесь из муки в миску с маслом и яйцом, постоянно перемешивая до тех пор, пока не получится однородное тесто.

  6. Разделите тесто на шесть равных частей и раскатайте каждую в круг диаметром около 10 см.

  7. Выложите круги теста на противень для выпечки, выстеленный пергаментной бумагой.

  8. Выпекайте пирожные в течение 10-12 минут до золотистого цвета.

  9. В маленькой кастрюле смешайте личи, малину, сахар и крахмал. Поставьте на средний огонь и перемешивайте, пока смесь не загустеет.

  10. Снимите кастрюлю с огня и дайте смеси остыть.

  11. Нанесите на каждое пирожное щедрую порцию начинки из малины и личи, затем украсьте взбитыми сливками.

  12. Подавайте пирожные сразу или храните в холодильнике до подачи.

Фруктовый салат с личи

Ингредиенты:

  • манго — 1 шт.;

  • клубника — 3 шт.;

  • киви — 2 шт.;

  • личи — 4 шт.;

  • свежевыжатый апельсиновый сок — 1/4 стакана;

  • мед — 1 ст. л.;

  • мята — для украшения.

Очищенные личи в миске
Фото Istockphoto.com/milanfoto

Способ приготовления:

  1. Порежьте все фрукты на мелкие кубики. Смешайте в большой миске.

  2. В отдельной миске смешайте апельсиновый сок и мед до получения однородной смеси.

  3. Полейте фрукты смесью апельсинового сока и меда и хорошо перемешайте.

  4. Украсьте свежей мятой и подавайте.

Популярные вопросы

Сколько личи можно есть в день

Калорийность личи составляет всего 66 ккал на 100 г. Однако в личи содержится много природных сахаров.

Количество личи, которое можно съесть в день, зависит от индивидуальных потребностей и рекомендаций по потреблению фруктов. Однако обычно рекомендуется употреблять не более 2-3 порций фруктов в день, где одна порция личи составляет около 9-10 ягод.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Можно ли есть личи с кожурой

Не рекомендуется есть личи с кожурой, так как она имеет горький вкус и может вызвать раздражение во рту. Кроме того, на поверхности могут находиться бактерии и пестициды, которые необходимо удалить перед употреблением фрукта.

Что по вкусу напоминает личи

Личи имеет сладкий вкус. По консистенции ягоды напоминают комбинацию винограда и киви. По вкусу и ароматы плоды похожи на смесь клубники и ананаса.

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