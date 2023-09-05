Как правильно есть личи

Личи — экзотический фрукт, который становится все популярнее среди любителей необычных вкусов. Как выбрать спелый и сочный личи? Подробно о пользе личи мы рассказывали в этой статье, а сегодня расскажем о том, как выбрать и правильно есть личи, чтобы наслаждаться его неповторимым вкусом и получить максимум пользы для здоровья.

Как выбрать личи

Прежде всего обратите внимание на цвет фрукта. Его кожура должна быть ярко-красной. Это значит, что плод созрел и содержит в себе максимальное количество антиоксидантов. Кожура не должна быть сморщена. На ощупь фрукт должен быть упругим, не мягким.

Выбирайте личи среднего и небольшого размера. Если фрукт слишком большой, это может значить, что он перезрел и будет жестким.

Нужно ли мыть личи

Да, прежде чем есть личи, их нужно помыть. Чтобы тщательно очистить фрукт, используйте соду. Разведите одну чайную ложку соды в 500 мл воды и замачивайте в ней продукты в течение 15 минут, а затем промойте в проточной воде.

Фото Istockphoto.com/panida wijitpanya

Как чистить личи

Сделайте надрез на кожуре сверху или сбоку. Снимите кожуру с плода. Сделайте надрез по диаметру фрукта, разделите его на две половинки и удалите косточку.

Как и с чем есть личи

Лучше всего есть личи в натуральном виде. Можно подавать этот фрукт в качестве десерта после обеда или ужина, а также использовать в качестве полезного перекуса.

Кроме того, из личи можно приготовить много интересных и вкусных блюд. Однако учтите, что термическая обработка может сократить количество витаминов, а добавленный сахар — стать источником лишних калорий.

Что касается алкогольных напитков, приготовление коктейля из личи также может изменить его свойства. Алкоголь может повлиять на общую пищеварительную систему и обмен веществ в организме. Кроме того, добавление спиртного увеличивает калорийность и содержание сахара в напитке.

Вкусные блюда и напитки из личи

Пирожное с личи и малиной

Ингредиенты:

мука — 1 стакан;

сливочное масло (можно заменить маслом гхи) — 1/2 стакана;

сахар — 1/4 стакана;

яйцо — 1 шт.;

разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

соль — 1/4 ч. л.;

личи, очищенные от кожицы и косточек, — 1 стакан;

малина — 1 стакан;

сахар — 1/4 стакан;

крахмал — 2 ст. л.;

взбитые сливки — 1 стакан.

Фото Freepik

Способ приготовления:

Нагрейте духовку до 180 °C. В большой миске смешайте муку, соль и разрыхлитель. В другой миске смешайте масло и сахар до получения однородной массы. Добавьте яйцо и продолжайте взбивать. Постепенно добавляйте смесь из муки в миску с маслом и яйцом, постоянно перемешивая до тех пор, пока не получится однородное тесто. Разделите тесто на шесть равных частей и раскатайте каждую в круг диаметром около 10 см. Выложите круги теста на противень для выпечки, выстеленный пергаментной бумагой. Выпекайте пирожные в течение 10-12 минут до золотистого цвета. В маленькой кастрюле смешайте личи, малину, сахар и крахмал. Поставьте на средний огонь и перемешивайте, пока смесь не загустеет. Снимите кастрюлю с огня и дайте смеси остыть. Нанесите на каждое пирожное щедрую порцию начинки из малины и личи, затем украсьте взбитыми сливками. Подавайте пирожные сразу или храните в холодильнике до подачи.

Фруктовый салат с личи

Ингредиенты:

манго — 1 шт.;

клубника — 3 шт.;

киви — 2 шт.;

личи — 4 шт.;

свежевыжатый апельсиновый сок — 1/4 стакана;

мед — 1 ст. л.;

мята — для украшения.

Фото Istockphoto.com/milanfoto

Способ приготовления:

Порежьте все фрукты на мелкие кубики. Смешайте в большой миске. В отдельной миске смешайте апельсиновый сок и мед до получения однородной смеси. Полейте фрукты смесью апельсинового сока и меда и хорошо перемешайте. Украсьте свежей мятой и подавайте.

Популярные вопросы

Сколько личи можно есть в день

Калорийность личи составляет всего 66 ккал на 100 г. Однако в личи содержится много природных сахаров.

Можно ли есть личи с кожурой

Не рекомендуется есть личи с кожурой, так как она имеет горький вкус и может вызвать раздражение во рту. Кроме того, на поверхности могут находиться бактерии и пестициды, которые необходимо удалить перед употреблением фрукта.

Что по вкусу напоминает личи

Личи имеет сладкий вкус. По консистенции ягоды напоминают комбинацию винограда и киви. По вкусу и ароматы плоды похожи на смесь клубники и ананаса.

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