Как правильно есть личи

5 сентября, 19:00
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Личи — экзотический фрукт, который становится все популярнее среди любителей необычных вкусов. Как выбрать спелый и сочный личи? Подробно о пользе личи мы рассказывали в этой статье, а сегодня расскажем о том, как выбрать и правильно есть личи, чтобы наслаждаться его неповторимым вкусом и получить максимум пользы для здоровья.
Прежде всего обратите внимание на цвет фрукта. Его кожура должна быть ярко-красной. Это значит, что плод созрел и содержит в себе максимальное количество антиоксидантов. Кожура не должна быть сморщена. На ощупь фрукт должен быть упругим, не мягким.
Выбирайте личи среднего и небольшого размера. Если фрукт слишком большой, это может значить, что он перезрел и будет жестким.
Да, прежде чем есть личи, их нужно помыть. Чтобы тщательно очистить фрукт, используйте соду. Разведите одну чайную ложку соды в 500 мл воды и замачивайте в ней продукты в течение 15 минут, а затем промойте в проточной воде.
Сделайте надрез на кожуре сверху или сбоку.
Снимите кожуру с плода.
Сделайте надрез по диаметру фрукта, разделите его на две половинки и удалите косточку.
Лучше всего есть личи в натуральном виде. Можно подавать этот фрукт в качестве десерта после обеда или ужина, а также использовать в качестве полезного перекуса.
Кроме того, из личи можно приготовить много интересных и вкусных блюд. Однако учтите, что термическая обработка может сократить количество витаминов, а добавленный сахар — стать источником лишних калорий.
Что касается алкогольных напитков, приготовление коктейля из личи также может изменить его свойства. Алкоголь может повлиять на общую пищеварительную систему и обмен веществ в организме. Кроме того, добавление спиртного увеличивает калорийность и содержание сахара в напитке.
Ингредиенты:
мука — 1 стакан;
сливочное масло (можно заменить маслом гхи) — 1/2 стакана;
сахар — 1/4 стакана;
яйцо — 1 шт.;
разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
соль — 1/4 ч. л.;
личи, очищенные от кожицы и косточек, — 1 стакан;
малина — 1 стакан;
сахар — 1/4 стакан;
крахмал — 2 ст. л.;
взбитые сливки — 1 стакан.
Способ приготовления:
Нагрейте духовку до 180 °C.
В большой миске смешайте муку, соль и разрыхлитель.
В другой миске смешайте масло и сахар до получения однородной массы.
Добавьте яйцо и продолжайте взбивать.
Постепенно добавляйте смесь из муки в миску с маслом и яйцом, постоянно перемешивая до тех пор, пока не получится однородное тесто.
Разделите тесто на шесть равных частей и раскатайте каждую в круг диаметром около 10 см.
Выложите круги теста на противень для выпечки, выстеленный пергаментной бумагой.
Выпекайте пирожные в течение 10-12 минут до золотистого цвета.
В маленькой кастрюле смешайте личи, малину, сахар и крахмал. Поставьте на средний огонь и перемешивайте, пока смесь не загустеет.
Снимите кастрюлю с огня и дайте смеси остыть.
Нанесите на каждое пирожное щедрую порцию начинки из малины и личи, затем украсьте взбитыми сливками.
Подавайте пирожные сразу или храните в холодильнике до подачи.
Ингредиенты:
манго — 1 шт.;
клубника — 3 шт.;
киви — 2 шт.;
личи — 4 шт.;
свежевыжатый апельсиновый сок — 1/4 стакана;
мед — 1 ст. л.;
мята — для украшения.
Способ приготовления:
Порежьте все фрукты на мелкие кубики. Смешайте в большой миске.
В отдельной миске смешайте апельсиновый сок и мед до получения однородной смеси.
Полейте фрукты смесью апельсинового сока и меда и хорошо перемешайте.
Украсьте свежей мятой и подавайте.
Калорийность личи составляет всего 66 ккал на 100 г. Однако в личи содержится много природных сахаров.
Количество личи, которое можно съесть в день, зависит от индивидуальных потребностей и рекомендаций по потреблению фруктов. Однако обычно рекомендуется употреблять не более 2-3 порций фруктов в день, где одна порция личи составляет около 9-10 ягод.Ульяна БеликоваИнтегративный нутрициолог
Не рекомендуется есть личи с кожурой, так как она имеет горький вкус и может вызвать раздражение во рту. Кроме того, на поверхности могут находиться бактерии и пестициды, которые необходимо удалить перед употреблением фрукта.
Личи имеет сладкий вкус. По консистенции ягоды напоминают комбинацию винограда и киви. По вкусу и ароматы плоды похожи на смесь клубники и ананаса.
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