Как правильно есть тайский суп том ям

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Том ям — это традиционное блюдо Таиланда, которое пользуется большой популярностью не только среди местного населения, но и за пределами королевства, в том числе в России.
Том ям считается одним из самых острых супов в мире. Однако входящие в его состав ингредиенты очень полезны. Этот суп богат разными микроэлементами, витаминами, аминокислотами и белками.
Том ям повышает сопротивляемость перед простудными заболеваниями, препятствует развитию авитаминоза, выводит из организма шлаки, токсины и тяжелые металлы.
Том ям — низкокалорийный суп. В нем содержится много овощей, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет снизить вес или поддержать здоровый образ жизни.Ульяна БеликоваИнтегративный нутрициолог
Традиционный том ям — это суп с креветками. Он еще называется том ям кунг. Существует также том ям кунг нам кха, в который добавляют кокосовое молоко. Том ям пла — суп с рыбой, а том ям кай — с курицей.
Том ям тхале включает в себя такие морепродукты, как кальмары, мидии или другие морские деликатесы. Это придает блюду более насыщенный вкус.Ульяна БеликоваИнтегративный нутрициолог
Палитра тайской экзотики складывается из таких ингредиентов, как лемонграсс, галангал и каффир-лайм.
Галангал — корень, по вкусу напоминает имбирь, но с острым перечным и легким цитрусовым оттенком, а по аромату он немного похож на шафран.
Лемонграсс считается универсальной приправой. Он придает блюду насыщенный цитрусовый оттенок, нотки с намеком на имбирь и мяту. Его стебли на вкус более сладкие, чем лимон.
Каффир-лайм — это растение цитрусовых, которые используют в кулинарии Юго-Восточной Азии. Его пряные листья придают том яму особенную кислинку.
Чаще всего эти ингредиенты оставляют на дне тарелки, используя при приготовлении лишь для придания том яму неповторимого вкуса и аромата.
Традиционные ингредиенты том яма можно заменить другими. Например, вместо кокосового молока можно использовать обычное молоко или сливки, а вместо лемонграсса — лимонную цедру или лимонный сок для достижения аналогичного цитрусового аромата. Также можно экспериментировать с другими ароматными травами и специями, чтобы придать блюду свой уникальный вкус.Ульяна БеликоваИнтегративный нутрициолог
Том ям — это национальное блюдо Таиланда. Существуют традиции, которые указывают на правильный прием этого блюда.
В тайских заведениях этот суп подают горячим. В глубокую чашку сначала выкладывают ингредиенты, потом наливают бульон. Кроме самого супа, официант приносит тарелку с рисом, плоскую тарелку, ложку, палочки и небольшой черпак.
Есть бульон нужно ложкой, захватывая кусочки помельче, а палочками — крупные ингредиенты, например, креветки и крупные куски грибов.
Чтобы оценить истинный вкус том яма, рекомендуется употреблять его как отдельное блюдо. Но если суп кажется слишком острым, можно есть его с рисом.
Первый способ — сразу добавить рис в суп. Другой способ — зачерпнуть ложкой небольшое количество риса и обмакнуть в бульон. А можно смешать его на отдельной тарелке с морепродуктами и овощами из супа и есть палочками, запивая бульоном с помощью ложки.
Бульон том яма обычно очень острый. Если рис не спасает ситуацию, можно попросить добавить кокосовое молоко. Оно придаст супу мягкие сливочные нотки.
Есть суп стоит не торопясь. Однако нужно помнить, что если блюдо остынет, оно потеряет большую часть своего вкуса.
Плоская тарелка используется для панцирей мидий, корешков, специй.
Ингредиенты:
бульон куриный или овощной — 1 л;
лемонграсс — 2 стебля;
каффир-лайм — 2 листа;
галангал — 1-2 корня;
морепродукты (креветки, мидии) — 500 г;
лук-порей — 3-4 стебля;
рыбный соус — 2-3 ст. л.;
томатная паста — 2-3 ст. л.;
сахар — 2-3 ст. л.;
перец красный — 1-2 ст. л.;
лайм — 1-2 шт.;
грибы шиитаке — 1-2 стебля;
вода, перец чили, кориандр, петрушка, кинза — по вкусу.
Способ приготовления:
Разогреваем готовый бульон, кладем в него лемонграсс, листья каффир-лайма и нарезанный галангал.
Кипятим заготовку супа в течение двух минут, добавляем морепродукты и измельченный лук-порей. Повторно доводим до кипения.
Добавляем рыбный соус, томатную пасту, сахар, перец и немного воды.
Вливаем в суп сок лайма и добавляем нарезанные грибы. Доводим до кипения.
Убрав том ям с огня, добавляем кориандр и петрушку.
Подаем суп горячим, украсив кинзой. В каждую тарелку при подаче кладем 1-2 слайса перца чили.
С том ямом подают различные напитки, которые помогают освежиться и сбалансировать остроту и пикантность блюда. С этим супом часто сочетают чай (особенно зеленый), воду, фруктовые соки (апельсиновый, грейпфрутовый или ананасовый), коктейли (мохито или пина колада).Ульяна БеликоваИнтегративный нутрициолог
Не рекомендуется есть том ям людям, которые страдают от аллергии на морепродукты, рыбу, экзотические ингредиенты. Из-за жгучего вкуса суп нельзя употреблять тем, у кого диагностированы язва желудка, гастрит, панкреатит.
В Азии супы принято есть при помощи палочек, потому что ими удобно доставать из супа овощи и морепродукты, и ложкой, чтобы зачерпывать бульон. Но использование палочек при употреблении том яма — не закон. Главное — чтобы вам было удобно его есть.
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