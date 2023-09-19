Как правильно есть тайский суп том ям

Том ям — это традиционное блюдо Таиланда, которое пользуется большой популярностью не только среди местного населения, но и за пределами королевства, в том числе в России.

Том ям считается одним из самых острых супов в мире. Однако входящие в его состав ингредиенты очень полезны. Этот суп богат разными микроэлементами, витаминами, аминокислотами и белками.

Том ям повышает сопротивляемость перед простудными заболеваниями, препятствует развитию авитаминоза, выводит из организма шлаки, токсины и тяжелые металлы.

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Вариации супа и ингредиенты

Традиционный том ям — это суп с креветками. Он еще называется том ям кунг. Существует также том ям кунг нам кха, в который добавляют кокосовое молоко. Том ям пла — суп с рыбой, а том ям кай — с курицей.

Палитра тайской экзотики складывается из таких ингредиентов, как лемонграсс, галангал и каффир-лайм.

Галангал — корень, по вкусу напоминает имбирь, но с острым перечным и легким цитрусовым оттенком, а по аромату он немного похож на шафран.

Лемонграсс считается универсальной приправой. Он придает блюду насыщенный цитрусовый оттенок, нотки с намеком на имбирь и мяту. Его стебли на вкус более сладкие, чем лимон.

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Каффир-лайм — это растение цитрусовых, которые используют в кулинарии Юго-Восточной Азии. Его пряные листья придают том яму особенную кислинку.

Чаще всего эти ингредиенты оставляют на дне тарелки, используя при приготовлении лишь для придания том яму неповторимого вкуса и аромата.

Как правильно есть том ям в ресторане

Том ям — это национальное блюдо Таиланда. Существуют традиции, которые указывают на правильный прием этого блюда.

В тайских заведениях этот суп подают горячим. В глубокую чашку сначала выкладывают ингредиенты, потом наливают бульон. Кроме самого супа, официант приносит тарелку с рисом, плоскую тарелку, ложку, палочки и небольшой черпак.

Подбираем приборы

Есть бульон нужно ложкой, захватывая кусочки помельче, а палочками — крупные ингредиенты, например, креветки и крупные куски грибов.

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Добавляем рис

Чтобы оценить истинный вкус том яма, рекомендуется употреблять его как отдельное блюдо. Но если суп кажется слишком острым, можно есть его с рисом.

Первый способ — сразу добавить рис в суп. Другой способ — зачерпнуть ложкой небольшое количество риса и обмакнуть в бульон. А можно смешать его на отдельной тарелке с морепродуктами и овощами из супа и есть палочками, запивая бульоном с помощью ложки.

Добавляем кокосовое молоко

Бульон том яма обычно очень острый. Если рис не спасает ситуацию, можно попросить добавить кокосовое молоко. Оно придаст супу мягкие сливочные нотки.

Доедаем

Есть суп стоит не торопясь. Однако нужно помнить, что если блюдо остынет, оно потеряет большую часть своего вкуса.

Плоская тарелка используется для панцирей мидий, корешков, специй.

Классический рецепт тайского супа том яма

Ингредиенты:

бульон куриный или овощной — 1 л;

лемонграсс — 2 стебля;

каффир-лайм — 2 листа;

галангал — 1-2 корня;

морепродукты (креветки, мидии) — 500 г;

лук-порей — 3-4 стебля;

рыбный соус — 2-3 ст. л.;

томатная паста — 2-3 ст. л.;

сахар — 2-3 ст. л.;

перец красный — 1-2 ст. л.;

лайм — 1-2 шт.;

грибы шиитаке — 1-2 стебля;

вода, перец чили, кориандр, петрушка, кинза — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

Разогреваем готовый бульон, кладем в него лемонграсс, листья каффир-лайма и нарезанный галангал. Кипятим заготовку супа в течение двух минут, добавляем морепродукты и измельченный лук-порей. Повторно доводим до кипения. Добавляем рыбный соус, томатную пасту, сахар, перец и немного воды. Вливаем в суп сок лайма и добавляем нарезанные грибы. Доводим до кипения. Убрав том ям с огня, добавляем кориандр и петрушку. Подаем суп горячим, украсив кинзой. В каждую тарелку при подаче кладем 1-2 слайса перца чили.

Популярные вопросы

Что пьют с том ямом?

Кому нельзя есть том ям?

Не рекомендуется есть том ям людям, которые страдают от аллергии на морепродукты, рыбу, экзотические ингредиенты. Из-за жгучего вкуса суп нельзя употреблять тем, у кого диагностированы язва желудка, гастрит, панкреатит.

Обязательно ли пользоваться палочками, когда ешь том ям?

В Азии супы принято есть при помощи палочек, потому что ими удобно доставать из супа овощи и морепродукты, и ложкой, чтобы зачерпывать бульон. Но использование палочек при употреблении том яма — не закон. Главное — чтобы вам было удобно его есть.

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