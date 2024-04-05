Как правильно хранить яйца в домашних условиях: рассказывает нутрициолог

Яйца содержат белок, который необходим человеку для роста мышц, нормальной выработки гормонов и ферментов. Кроме того, в составе продукта присутствуют многие важные для организма аминокислоты, жиры, витамины, минералы и антиоксиданты.

Однако не все знают, как правильно хранить яйца, чтобы сохранить максимум их пользы. Ведь это скоропортящийся продукт, который требует особых условий. Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк разобрались в этом вопросе.

Советы при покупке яиц

Первое, на что следует обратить внимание при покупке яиц, — это дата сортировки и их внешний вид. Они должны быть ровными, гладкими и иметь равномерный окрас. На скорлупе не должно быть кровяных следов, повреждений, перьев или птичьего помета.

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Также следует учитывать местоположение производителя. Кто ближе к торговой точке, тот и лучше, ведь продукт меньше времени находился в дороге.

Обратите внимание и на место хранения яиц в магазине. Оно должно быть сухим, чистым и без посторонних запахов. Упаковка — сухая, целая, без плесени и пятен.

Условия хранения

Хранить яйца следует только на полке холодильника, чтобы избежать перепадов температур, которые могут негативно отразиться на продукте.

Хранить яйца лучше всего в оригинальной упаковке, именно она защищает их от посторонних запахов и потери влаги. А вот продукт с лопнувшей скорлупой следует сразу же выкинуть.

Сроки хранения

Срок хранения яиц регулируется ГОСТом и зависит от вида продукта и температуры.

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При температуре от 0 до 20 °С и влажности воздуха 85-88% предусмотрен следующий срок хранения:

диетические яйца (маркировка «Д») — не более семи суток;

столовые яйца (маркировка «С») — от 8 до 25 суток;

мытые яйца — не более 12 суток.

Сваренные яйца хранятся в холодильнике не дольше двух недель. А в комнате продукт может лежать в течение двух дней, но при условии, что температура в помещении ниже +20 °С. Если температура выше, то съесть такие яйца нужно в течение 12 часов.

Как проверить свежесть яиц

По внешнему виду определить свежесть яиц практически невозможно. Поэтому был придуман простой лайфхак — опустить продукт в холодную воду.

Свежие яйца останутся на дне емкости с водой. А просроченные всплывут на поверхность из-за большой воздушной камеры, которая образуется в их основании. Если яйцо поднимается к поверхности одним концом, то оно тоже не первой свежести.