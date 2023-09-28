Как правильно заваривать имбирь

Сегодня, 06:00
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Имбирь — это многолетнее растение родом из Юго-Восточной Азии. Он имеет острый и пряный вкус, а также терпкий запах, активно используется в разных национальных кухнях, прежде всего в Азии.
Про пользу имбиря мы рассказывали в этой статье. А сегодня поговорим о том, как правильно его заваривать.
Пряность помогает организму восстанавливать поврежденные клетки, повышать общую стрессоустойчивость и иммунитет. Кроме того, имбирь ценится как средство для улучшения пищеварения: успокаивает чрезмерные мышечные сокращения ЖКТ, вздутие, благодаря ферментам в составе помогает усваивать белок.Валентина ТоршинаНутрициолог
Имбирь имеет противовоспалительные свойства, помогая уничтожить патогенные микроорганизмы полости рта. Эта пряность также снимает боль, например головную, мышечную, менструальную.
Ингредиенты:
имбирь (свежий) — корень длиной 1-2 см;
вода — 200 мл;
лимон, мед — по вкусу.
Способ приготовления:
Очистите от кожуры. Нарежьте слайсами — чем мельче нарезка, тем быстрее заварится чай и интенсивнее будет вкус.
Вскипятите воду.
Кипящей водой залейте имбирь, накройте крышкой и настаивайте 10-15 минут.
Добавьте лимон и мед по вкусу.
Ингредиенты:
молоко — 1 стакан;
имбирь (свежий) — 1 корень;
мед — 1 ч. л.;
корица — щепотка.
Способ приготовления:
От свежего корня имбиря отрежьте небольшой ломтик, очистите от кожуры.
В кастрюлю налейте молоко, добавьте имбирь.
Вскипятите молоко. Затем снимите с плиты, накройте крышкой и дайте остыть.
Перелейте в стакан, пропустив через ситечко. Добавьте мед, перемешайте. Посыпьте молоко медом с корицей.
Ингредиенты:
тростниковый сахар — 50 г;
лимон — 4 шт.;
имбирь — 50 г;
вода — 2000 мл.
Как приготовить:
Натрите имбирь на терке. На умеренном огне растворите в стакане воды сахар, смешайте с тертым имбирем и доведите смесь до кипения.
Снимите сковородку с огня и дайте ей 10 минут отдыха, чтобы сироп как следует настоялся на имбире.
Добавьте к сиропу сок лимонов и оставшуюся воду, перемешайте.
Подавайте с большим количеством льда.
Для наилучшего вкуса и аромата имбирь обычно заваривают около 5-10 минут. Однако время заваривания может быть изменено в зависимости от предпочтений. Если вы хотите более интенсивный вкус, заваривать можно дольше.
На ночь пить имбирные напитки не рекомендуется, так как они обладают тонизирующим эффектом, что может плохо повлиять на засыпание.
В умеренных количествах имбирь безопасен для здоровья большинства людей. Однако у некоторых он способен вызывать реакции, включая дискомфорт в животе, неприятный привкус во рту, изжогу и диарею. Особенно при употреблении в больших количествах.
С осторожностью имбирь следует употреблять людям, склонным к аллергиям; беременным и детям; людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ, заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.Валентина ТоршинаНутрициолог
Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!