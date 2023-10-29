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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
«Напиток фараонов» — так иногда называют каркаде. Этот напиток начали готовить еще в Древнем Египте, а сейчас он является национальным угощением во многих странах Северной Африки. Каркаде можно сразу отличить от обычного чая по ярко-красному цвету, но это не единственная его характерная черта: еще он содержит уникальные полезные вещества. Вместе с экспертами расскажем, как правильно заваривать каркаде и чем он полезен для здоровья.
На самом деле, каркаде — это не чай. Чай — это листья чайного дерева, а каркаде — это лепестки цветка, который называют гибискусом или суданской розой. Отсюда его характерный красный цвет.
Существует три разновидности каркаде, которые можно приобрести в магазинах.
Резаный цветок — самый распространенный вариант, его производят промышленным способом.
Цельный бутон — отличается тем, что собирается вручную, подходит для подарков и декора.
Крошка или измельченный цветок — используется для наполнения чайных пакетиков.
Количество сухого каркаде зависит от метода заварки. Для горячего метода будет достаточно примерно 15 г каркаде на литр воды. Для холодного метода рекомендуется использовать больше заварки для более интенсивного вкуса и аромата: примерно 25-30 г сухого каркаде на литр воды.
Техника приготовления:
Возьмите около 15 г заварки и залейте ее литром воды температурой 90-95°С. Настаивайте от 5 до 20 минут в зависимости от желаемой насыщенности напитка.
Техника приготовления:
Возьмите примерно 30 г заварки и залейте ее водой температурой 90-95°С. Дождитесь, пока чай не остынет естественным способом до комнатной температуры. Далее поставьте емкость с напитком в холодильник на 3-4 часа.
Техника приготовления:
Каркаде — национальный напиток Египта, там его готовят особым способом. Залейте две столовые ложки заварки литром воды комнатной температуры. Настаивайте напиток около двух часов, после чего доведите его до кипения на плите. Кипятите каркаде около 4 минут. После этого процедите.
Рекомендуемое количество чая каркаде в день — не более 3-4 чашек (около 1 литра). Если вы хотите получить максимальную пользу для здоровья, то необходимо пить 1-2 чашки напитка в день на протяжении двух недель.
При заварке чая первую заварку обычно выливают, чтобы ополоснуть листья от чайной пыли. С каркаде этого делать не нужно.
Нет, каркаде, в отличие от черного и зеленого чая, заваривают только один раз.
Каркаде — рекордсмен по содержанию витамина С, поэтому в сезон простуд напиток с ним может поддержать иммунитет и защитить от простуд. Еще он содержит антиоксиданты, которые предотвращают преждевременное старение. Каркаде также полезен для сердца: он снижает уровень холестерина в крови и помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы.