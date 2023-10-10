Как правильно заваривать пуэр

Пуэр — это разновидность чая, которая производится в китайской провинции Юньнань. Он получил свое название от города Пуэр, который является центром производства этого чая.

Пуэр отличается от других видов чая тем, что проходит процесс ферментации и созревания, который может длиться несколько лет. Это придает пуэру особый вкус и аромат, а также продлевает срок хранения. Пуэр часто используется в китайской медицине как средство для похудения и снижения уровня холестерина в крови. О том, как правильно заваривать чай, мы уже рассказывали в этой статье, а сегодня сосредоточимся на полезном и необычном пуэре.

Виды пуэра

Существует два основных вида пуэра: зеленый и черный. Зеленый пуэр (или шен пуэр) проходит процесс ферментации в течение нескольких месяцев, в то время как черный пуэр (шу пуэр) проходит более длительный процесс ферментации и созревания, который может длиться до нескольких лет. Также существует белый пуэр, который производится из молодых листьев чая и имеет более светлый цвет и мягкий вкус.

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Сколько нужно заварки

Обычно для заваривания пуэра используют 6-8 граммов чая на 150-200 мл воды. Количество заварок зависит от качества чая и личных предпочтений, но обычно можно получить 3-5 заварок из одной порции чая.

Температура воды

Для шу пуэра, как правило, рекомендуется температура 90-100 °C. Для шен пуэров лучше использовать температуру от 85 до 95 °C, в зависимости от возраста чая: чем чайный лист старше, тем температура воды должна быть выше.

Как заварить пуэр в домашних условиях

Как заварить пуэр во френч-прессе

Обдайте френч-пресс кипятком, положите во френч-пресс примерно 10 г заварки на пол-литра кипятка. Промойте заварку горячей водой, затем выплесните воду. После можно заваривать чай. Во френч-пресс пуэр заваривается 5-10 минут.

Плюсы: в чашку не попадут чаинки.

Минусы: при заваривании во второй раз вкус уже не будет насыщенным.

Кому подойдет: тем, кто хочет напоить чаем большую компанию.

Время: на две заварки уйдет 20 минут.

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Как заварить пуэр в кружке

Налейте в кружку горячую воду (95-100 °C), чтобы ее прогреть. Вылейте воду из кружки и положите в нее чайный лист пуэра (1-2 чайных ложки на 250 мл воды). Промойте пуэр, выплесните воду. Залейте пуэр горячей водой (95-100 °C) до верха кружки. Дайте чаю настояться 2-3 минуты, чтобы получился насыщенный настой.

Плюсы: быстро и не требуется отдельный чайник.

Минусы: чаинки могут мешать наслаждаться чаепитием, а для второй порции чая придется повторять весь процесс заново.

Кому подойдет: тем, кто пьет чай на работе или просто не хочет мыть много посуды.

Время: 5 минут.

Как заварить пуэр в термосе

Прогрейте термос горячей водой. Затем воду нужно вылить. Положите в термос чай в расчете четыре чайные ложки на литр кипятка. Далее залейте чай кипятком до верха термоса и закройте его крышкой. Дайте чаю настояться в термосе около 5-7 минут для получения насыщенного настоя.

Плюсы: настой будет долго оставаться горячим.

Минусы: если пуэр будет завариваться слишком долго, настой может получиться слишком насыщенным и горьким.

Кому подойдет: тем, кто хочет взять чай в дорогу.

Время: 5-10 минут.

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Как заварить пуэр в чайнике

Сначала наполните чайник горячей водой, чтобы его нагреть. Затем воду нужно вылить и положить в чайник 1-2 чайных ложки пуэра на 250 мл воды. Залейте чай горячей водой до верха чайника и дайте ему настояться 2-3 минуты для получения насыщенного настоя. При наливании чая в чашки используйте сито или фильтр, чтобы избежать попадания чайных листьев.

Плюсы: есть возможность самостоятельно контролировать объем настоя.

Минусы: для чая лучше всего подходит глиняные чайники, которые есть далеко не у всех.

Кому подойдет: тем, кто хочет устроить чаепитие в кругу семьи.

Время: 5-10 минут.

Как заварить пуэр проливом

Сначала прогрейте посуду (можно сполоснуть кипятком). Затем пуэр необходимо промыть. Для этого положите чай в емкость для заваривания, обдайте его кипятком и сразу же вылейте воду. Далее сделайте первый пролив: залейте промытый чай кипятком, подождите пять секунд и слейте настой. Чай можно пить уже после первого пролива, но по-настоящему раскрываться пуэр начинает с третьего. С пятого пролива вкус и аромат начинают убывать. Всего можно сделать около семи проливов.

Плюсы: большой объем настоя, полное раскрытие вкуса и аромата чая.

Минусы: такой способ занимает много времени.

Кому подойдет: тем, кто хочет получить аутентичный опыт китайской чайной церемонии.

Время: до получаса (включая прогревание и семь проливов).

Как пить пуэр

Если вы хотите прочувствовать истинный вкус и аромат пуэра, не рекомендуется смешивать его с другими сортами чая. Традиционно в пуэр не добавляют сахар, молоко и лимон, так как это может затруднить усвоение полезных веществ, содержащихся в чае, и изменить вкус и аромат. Однако, как и с любым другим чаем, это индивидуальный выбор каждого чайного ценителя.

Фото istockphoto.com

Сколько пуэра можно пить в день

Чай обладает рядом полезных свойств для организма. Например, улучшает пищеварение, снижает уровень холестерина, содержит антиоксиданты. Подробнее о пользе чая мы писали в этой статье.

Однако во всем нужно знать меру. Обычно рекомендуется не пить больше 3-4 чашек (около 600-800 мл) пуэра в день. Однако, это может различаться в зависимости от индивидуальных особенностей и реакции организма на чай. Важно следить за своими ощущениями, ведь в пуэре содержится большое количество кофеина.

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