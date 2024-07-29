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Как приготовить фаршированные перцы дома: простые и необычные рецепты
Питание и еда

Сегодня, 07:00

4 мин.

Фаршированные перцы: 5 необычных рецептов от нутрициолога

Татьяна Пищева
Автор
Лидия Квашнина
Нутрициолог
Фаршированные перцы
Фото istockphoto.com/OksanaKiian
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Фаршированные перцы — это блюдо, с которым можно экспериментировать бесконечно, придумывая каждый раз новые комбинации продуктов для начинки. Вместе с нутрициологом делимся с вами пятью вкусными рецептами, среди которых есть как классические, так и необычные.

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Фаршированные перцы с мясом и рисом

Ингредиенты:

  • болгарские перцы — 4 шт.;

  • мясной фарш — 400 г;

  • рис — 1/2 стакана;

  • лук — 1 луковица;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • помидоры — 2 шт.;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • укроп и петрушка — по вкусу.

Фото istockphoto.com/LauriPatterson

Способ приготовления:

  1. Отварить рис до полуготовности.

  2. Обжарить лук до золотистого цвета. За три минуты до конца жарки добавить к луку чеснок.

  3. Смешать фарш, рис, обжаренные овощи, нарезанные помидоры, соль и перец.

  4. Наполнить перцы получившейся смесью и запекать в духовке на 180°C около получаса.

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Фаршированные перцы с овощами и киноа

Ингредиенты:

  • болгарские перцы — 4 шт.;

  • киноа — 1 стакан

  • цукини — 1 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • зеленый горошек — 1/2 стакана;

  • репчатый лук — 1 луковица;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • оливковое масло — 2 ст. л.

Фото istockphoto.com/EccentricCanvas

Способ приготовления:

  1. Отварить киноа согласно инструкции на упаковке.

  2. Обжарить лук, цукини и морковь до мягкости.

  3. Смешать киноа с обжаренными овощами, добавить горошек, соль и перец.

  4. Наполнить перцы киноа и овощами и запекать в духовке на 180°C около 30-40 минут.

Фаршированные перцы с грибами и картофелем

Ингредиенты:

  • болгарские перцы — 4 шт.;

  • шампиньоны — 300 г;

  • картофель — 2 шт.;

  • лук — 1 луковица;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • растительное масло — 2 ст. л.

Фото istockphoto.com/DebbiSmirnoff

Способ приготовления:

  1. Отварить картофель до готовности, нарезать кубиками.

  2. Обжарить лук и нарезанные грибы до золотистого цвета.

  3. Смешать картофель с обжаренными грибами, добавить соль и перец.

  4. Наполнить перцы получившейся смесью и запекать в духовке на 180°C около получаса.

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Омлет в болгарском перце

Ингредиенты:

  • болгарские перцы — 2 шт.;

  • сыр — 100 г;

  • кедровые орешки — 2 ст. л.;

  • яйца — 4 шт.;

  • зелень — небольшой пучок.

Перцы с омлетом
Фото istockphoto.com/iko636

Способ приготовления:

  1. Болгарские перцы порезать пополам, вынуть сердцевину и поставить в форму для запекания.

  2. В миске взбить четыре яйца до образования пены.

  3. Нарезать зелень, натереть сыр.

  4. В перцы положить по столовой ложке кедровых орешков. Разделить сыр на две равные части, тоже положить в перцы. Немного сыра отложить.

  5. Добавить мелко нарезанную зелень в яичную смесь. Разлить яичную смесь в перцы.

  6. Посыпать сверху остатками сыра и зеленью.

  7. Выпекать в разогретой до 200°C духовке около сорока минут.

Фаршированные перцы с тунцом в томатном соусе

Ингредиенты:

  • болгарский перец — 4 шт.;

  • тунец в собственном соку — 400 г;

  • рис — 1/2 стакана;

  • лук — 1 луковица;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • томатный соус — 400 г;

  • соль — 1 ч. л.;

  • черный перец — 1/2 ч. л.;

  • сушеный орегано — 1 ч. л.;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • свежая петрушка — для подачи.

Перцы фаршированные
Фото istockphoto.com/-lvinst-

Способ приготовления:

  1. Отварить рис. Отставить в сторону, чтобы рис остыл.

  2. Обжарить нарезанный лук и чеснок на оливковом масле до мягкости.

  3. Тунец выложить из банок в сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

  4. В глубокой миске смешать тунец, рис, лук и чеснок, соль, черный перец и орегано.

  5. Аккуратно удалить верхнюю часть перцев и очистить их от семян.

  6. Наполнить перцы начинкой и разместить их в форме для запекания.

  7. Залить перцы томатным соусом так, чтобы он покрывал дно формы.

  8. Накрыть форму фольгой и запекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180°C около 30 минут.

  9. Убрать фольгу и запекать еще 10-15 минут до появления золотистой корочки.

  10. Подавать горячими.

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