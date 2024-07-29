Фаршированные перцы: 5 необычных рецептов от нутрициолога

Сегодня, 07:00
Фаршированные перцы — это блюдо, с которым можно экспериментировать бесконечно, придумывая каждый раз новые комбинации продуктов для начинки. Вместе с нутрициологом делимся с вами пятью вкусными рецептами, среди которых есть как классические, так и необычные.
Ингредиенты:
болгарские перцы — 4 шт.;
мясной фарш — 400 г;
рис — 1/2 стакана;
лук — 1 луковица;
чеснок — 2 зубчика;
помидоры — 2 шт.;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
укроп и петрушка — по вкусу.
Способ приготовления:
Отварить рис до полуготовности.
Обжарить лук до золотистого цвета. За три минуты до конца жарки добавить к луку чеснок.
Смешать фарш, рис, обжаренные овощи, нарезанные помидоры, соль и перец.
Наполнить перцы получившейся смесью и запекать в духовке на 180°C около получаса.
Ингредиенты:
болгарские перцы — 4 шт.;
киноа — 1 стакан
цукини — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
зеленый горошек — 1/2 стакана;
репчатый лук — 1 луковица;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
оливковое масло — 2 ст. л.
Способ приготовления:
Отварить киноа согласно инструкции на упаковке.
Обжарить лук, цукини и морковь до мягкости.
Смешать киноа с обжаренными овощами, добавить горошек, соль и перец.
Наполнить перцы киноа и овощами и запекать в духовке на 180°C около 30-40 минут.
Ингредиенты:
болгарские перцы — 4 шт.;
шампиньоны — 300 г;
картофель — 2 шт.;
лук — 1 луковица;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
растительное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления:
Отварить картофель до готовности, нарезать кубиками.
Обжарить лук и нарезанные грибы до золотистого цвета.
Смешать картофель с обжаренными грибами, добавить соль и перец.
Наполнить перцы получившейся смесью и запекать в духовке на 180°C около получаса.
Ингредиенты:
болгарские перцы — 2 шт.;
сыр — 100 г;
кедровые орешки — 2 ст. л.;
яйца — 4 шт.;
зелень — небольшой пучок.
Способ приготовления:
Болгарские перцы порезать пополам, вынуть сердцевину и поставить в форму для запекания.
В миске взбить четыре яйца до образования пены.
Нарезать зелень, натереть сыр.
В перцы положить по столовой ложке кедровых орешков. Разделить сыр на две равные части, тоже положить в перцы. Немного сыра отложить.
Добавить мелко нарезанную зелень в яичную смесь. Разлить яичную смесь в перцы.
Посыпать сверху остатками сыра и зеленью.
Выпекать в разогретой до 200°C духовке около сорока минут.
Ингредиенты:
болгарский перец — 4 шт.;
тунец в собственном соку — 400 г;
рис — 1/2 стакана;
лук — 1 луковица;
чеснок — 2 зубчика;
томатный соус — 400 г;
соль — 1 ч. л.;
черный перец — 1/2 ч. л.;
сушеный орегано — 1 ч. л.;
оливковое масло — 2 ст. л.;
свежая петрушка — для подачи.
Способ приготовления:
Отварить рис. Отставить в сторону, чтобы рис остыл.
Обжарить нарезанный лук и чеснок на оливковом масле до мягкости.
Тунец выложить из банок в сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
В глубокой миске смешать тунец, рис, лук и чеснок, соль, черный перец и орегано.
Аккуратно удалить верхнюю часть перцев и очистить их от семян.
Наполнить перцы начинкой и разместить их в форме для запекания.
Залить перцы томатным соусом так, чтобы он покрывал дно формы.
Накрыть форму фольгой и запекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180°C около 30 минут.
Убрать фольгу и запекать еще 10-15 минут до появления золотистой корочки.
Подавать горячими.