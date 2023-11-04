Как приготовить глинтвейн в домашних условиях: 7 лучших рецептов

Вместе с экспертом расскажем о том, как приготовить глинтвейн — идеальный напиток для холодной осенней погоды. Его главное преимущество — это возможность подстраиваться под любые вкусы: в этот напиток можно добавить разные пряности, фрукты и ягоды. Предлагаем вам семь рецептов, среди которых есть как всем полюбившаяся классика, так и по-настоящему оригинальные способы приготовления глинтвейна.

Глинтвейн на красном вине

Ингредиенты:

вино красное сухое — 180 мл;

апельсин свежий — 20 г;

лимон свежий — 10 г;

имбирь — 5 г;

мед натуральный — 20 г;

вода фильтрованная — 20 г;

корица палочкой — 2 шт.;

гвоздика — 3 шт.;

анис — 1 звездочка.

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Способ приготовления:

В сосуд (питчер или кастрюлю) влить вино, мед и воду. Нарезать фрукты небольшими треугольниками и положить в питчер. Добавить специи (гвоздика, анис), нагреть все до температуры 70°C. При подаче украсить долькой апельсина.

Глинтвейн безалкогольный

Ингредиенты:

сок винограда — 180 мл;

сироп персидские специи — 20 мл;

анис — 4 звездочки;

корица — 1 палочка;

апельсин — 30 г (кружок);

черника свежая или замороженная — по желанию.

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Способ приготовления:

Влить все в сосуд (питчер или кастрюлю). Нагреть до температуры 70°C. Перелить в бокал для глинтвейна и по желанию украсить черникой.

Глинтвейн на белом вине с облепихой

Ингредиенты:

вино белое сухое — 180 мл;

мед липовый — 20 г;

облепиха — 20 г;

апельсин — 20 г;

яблоко — 20 г;

гвоздика — 4 шт.;

анис — 4 звездочки;

корица палочкой — 2 шт.

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Способ приготовления:

В сосуд (питчер или кастрюлю) влить все ингредиенты. Нагреть до температуры 70°C. Перелить в бокал для глинтвейна.

Глинтвейн с ромашкой

Ингредиенты:

ромашка сухая — 2 г;

ромашка — 1 цветок;

вода горячая — 200 мл;

сироп глинтвейн — 20 г;

анис — 2 звездочки;

корица — 1 шт.;

яблочный сок — 30 мл.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Настоять все ингредиенты в горячей воде температурой 96°C в течение 10 минут. Перелить в бокал для глинтвейна и украсить цветком сухой ромашки.

Глинтвейн на гранатовом соке

Ингредиенты:

гранатовый сок — 180 мл;

ром кубинский — 50 мл;

гранат свежий — 20 г;

апельсин — 20 г;

анис — 2 звездочки;

гвоздика — 4 шт.;

корица палочкой — 4 шт.;

мед — 20 г.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Все ингредиенты нагреть до температуры 70°C. Перелить в бокал для глинтвейна и украсить веточкой розмарина.

Глинтвейн с грушей

Ингредиенты:

белое полусладкое вино — 500 мл;

анис — 4 звездочки;

корица молотая — 15 г;

апельсин — 20 г;

груша — 20 г;

малина — по желанию.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Положить в кастрюлю с толстым дном анис, корицу и залить вином. Поставить на медленный огонь и томить смесь при температуре 45°C около трех часов. Нарезать апельсин и грушу и положить в бокал для глинтвейна. Налить в него подогретое вино и при желании украсить малиной.

Глинтвейн с изюмом и миндалем

Ингредиенты:

красное сухое вино — 700 мл;

коньяк (можно заменить на бренди или водку) — 250 мл;

гвоздика — 25 шт.;

корица — 5 палочек;

очищенный миндаль — 1 стакан;

мед — 160 г;

апельсин — 1 шт.;

изюм — полстакана.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления: