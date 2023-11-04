Как приготовить глинтвейн в домашних условиях: 7 лучших рецептов

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Вместе с экспертом расскажем о том, как приготовить глинтвейн — идеальный напиток для холодной осенней погоды. Его главное преимущество — это возможность подстраиваться под любые вкусы: в этот напиток можно добавить разные пряности, фрукты и ягоды. Предлагаем вам семь рецептов, среди которых есть как всем полюбившаяся классика, так и по-настоящему оригинальные способы приготовления глинтвейна.
Ингредиенты:
вино красное сухое — 180 мл;
апельсин свежий — 20 г;
лимон свежий — 10 г;
имбирь — 5 г;
мед натуральный — 20 г;
вода фильтрованная — 20 г;
корица палочкой — 2 шт.;
гвоздика — 3 шт.;
анис — 1 звездочка.
Способ приготовления:
В сосуд (питчер или кастрюлю) влить вино, мед и воду.
Нарезать фрукты небольшими треугольниками и положить в питчер.
Добавить специи (гвоздика, анис), нагреть все до температуры 70°C.
При подаче украсить долькой апельсина.
Ингредиенты:
сок винограда — 180 мл;
сироп персидские специи — 20 мл;
анис — 4 звездочки;
корица — 1 палочка;
апельсин — 30 г (кружок);
черника свежая или замороженная — по желанию.
Способ приготовления:
Влить все в сосуд (питчер или кастрюлю).
Нагреть до температуры 70°C.
Перелить в бокал для глинтвейна и по желанию украсить черникой.
Ингредиенты:
вино белое сухое — 180 мл;
мед липовый — 20 г;
облепиха — 20 г;
апельсин — 20 г;
яблоко — 20 г;
гвоздика — 4 шт.;
анис — 4 звездочки;
корица палочкой — 2 шт.
Способ приготовления:
В сосуд (питчер или кастрюлю) влить все ингредиенты.
Нагреть до температуры 70°C.
Перелить в бокал для глинтвейна.
Ингредиенты:
ромашка сухая — 2 г;
ромашка — 1 цветок;
вода горячая — 200 мл;
сироп глинтвейн — 20 г;
анис — 2 звездочки;
корица — 1 шт.;
яблочный сок — 30 мл.
Способ приготовления:
Настоять все ингредиенты в горячей воде температурой 96°C в течение 10 минут.
Перелить в бокал для глинтвейна и украсить цветком сухой ромашки.
Ингредиенты:
гранатовый сок — 180 мл;
ром кубинский — 50 мл;
гранат свежий — 20 г;
апельсин — 20 г;
анис — 2 звездочки;
гвоздика — 4 шт.;
корица палочкой — 4 шт.;
мед — 20 г.
Способ приготовления:
Все ингредиенты нагреть до температуры 70°C.
Перелить в бокал для глинтвейна и украсить веточкой розмарина.
Ингредиенты:
белое полусладкое вино — 500 мл;
анис — 4 звездочки;
корица молотая — 15 г;
апельсин — 20 г;
груша — 20 г;
малина — по желанию.
Способ приготовления:
Положить в кастрюлю с толстым дном анис, корицу и залить вином.
Поставить на медленный огонь и томить смесь при температуре 45°C около трех часов.
Нарезать апельсин и грушу и положить в бокал для глинтвейна.
Налить в него подогретое вино и при желании украсить малиной.
Ингредиенты:
красное сухое вино — 700 мл;
коньяк (можно заменить на бренди или водку) — 250 мл;
гвоздика — 25 шт.;
корица — 5 палочек;
очищенный миндаль — 1 стакан;
мед — 160 г;
апельсин — 1 шт.;
изюм — полстакана.
Способ приготовления:
Влить в кастрюлю алкоголь.
Поставить смесь на медленный огонь и следить, чтобы она не закипела.
Через 10 минут добавить специи, сахар и нарезанный апельсин. Перемешать.
Томить глинтвейн около получаса, затем добавить миндаль и изюм
Через 10 минут после этого снять с огня.