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Сегодня, 19:00

Как приготовить глинтвейн в домашних условиях: 7 лучших рецептов

Татьяна Пищева
Автор
Игорь Мякинин
Бармен
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Глинтвейн в бокале — вид сверху.
Фото istockphoto.com
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Вместе с экспертом расскажем о том, как приготовить глинтвейн — идеальный напиток для холодной осенней погоды. Его главное преимущество — это возможность подстраиваться под любые вкусы: в этот напиток можно добавить разные пряности, фрукты и ягоды. Предлагаем вам семь рецептов, среди которых есть как всем полюбившаяся классика, так и по-настоящему оригинальные способы приготовления глинтвейна.

Глинтвейн на красном вине

Ингредиенты:

  • вино красное сухое — 180 мл;

  • апельсин свежий — 20 г;

  • лимон свежий — 10 г;

  • имбирь — 5 г;

  • мед натуральный — 20 г;

  • вода фильтрованная — 20 г;

  • корица палочкой — 2 шт.;

  • гвоздика — 3 шт.;

  • анис — 1 звездочка.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. В сосуд (питчер или кастрюлю) влить вино, мед и воду.

  2. Нарезать фрукты небольшими треугольниками и положить в питчер.

  3. Добавить специи (гвоздика, анис), нагреть все до температуры 70°C.

  4. При подаче украсить долькой апельсина.

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Глинтвейн безалкогольный

Ингредиенты:

  • сок винограда — 180 мл;

  • сироп персидские специи — 20 мл;

  • анис — 4 звездочки;

  • корица — 1 палочка;

  • апельсин — 30 г (кружок);

  • черника свежая или замороженная — по желанию.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Влить все в сосуд (питчер или кастрюлю).

  2. Нагреть до температуры 70°C.

  3. Перелить в бокал для глинтвейна и по желанию украсить черникой.

Глинтвейн на белом вине с облепихой

Ингредиенты:

  • вино белое сухое — 180 мл;

  • мед липовый — 20 г;

  • облепиха — 20 г;

  • апельсин — 20 г;

  • яблоко — 20 г;

  • гвоздика — 4 шт.;

  • анис — 4 звездочки;

  • корица палочкой — 2 шт.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. В сосуд (питчер или кастрюлю) влить все ингредиенты.

  2. Нагреть до температуры 70°C.

  3. Перелить в бокал для глинтвейна.

Глинтвейн с ромашкой

Ингредиенты:

  • ромашка сухая — 2 г;

  • ромашка — 1 цветок;

  • вода горячая — 200 мл;

  • сироп глинтвейн — 20 г;

  • анис — 2 звездочки;

  • корица — 1 шт.;

  • яблочный сок — 30 мл.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Настоять все ингредиенты в горячей воде температурой 96°C в течение 10 минут.

  2. Перелить в бокал для глинтвейна и украсить цветком сухой ромашки.

Глинтвейн на гранатовом соке

Ингредиенты:

  • гранатовый сок — 180 мл;

  • ром кубинский — 50 мл;

  • гранат свежий — 20 г;

  • апельсин — 20 г;

  • анис — 2 звездочки;

  • гвоздика — 4 шт.;

  • корица палочкой — 4 шт.;

  • мед — 20 г.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты нагреть до температуры 70°C.

  2. Перелить в бокал для глинтвейна и украсить веточкой розмарина.

Глинтвейн с грушей

Ингредиенты:

  • белое полусладкое вино — 500 мл;

  • анис — 4 звездочки;

  • корица молотая — 15 г;

  • апельсин — 20 г;

  • груша — 20 г;

  • малина — по желанию.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Положить в кастрюлю с толстым дном анис, корицу и залить вином.

  2. Поставить на медленный огонь и томить смесь при температуре 45°C около трех часов.

  3. Нарезать апельсин и грушу и положить в бокал для глинтвейна.

  4. Налить в него подогретое вино и при желании украсить малиной.

Глинтвейн с изюмом и миндалем

Ингредиенты:

  • красное сухое вино — 700 мл;

  • коньяк (можно заменить на бренди или водку) — 250 мл;

  • гвоздика — 25 шт.;

  • корица — 5 палочек;

  • очищенный миндаль — 1 стакан;

  • мед — 160 г;

  • апельсин — 1 шт.;

  • изюм — полстакана.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Влить в кастрюлю алкоголь.

  2. Поставить смесь на медленный огонь и следить, чтобы она не закипела.

  3. Через 10 минут добавить специи, сахар и нарезанный апельсин. Перемешать.

  4. Томить глинтвейн около получаса, затем добавить миндаль и изюм

  5. Через 10 минут после этого снять с огня.

Глинтвейн. Как приготовить настоящий глинтвейн?
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