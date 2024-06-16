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Как приготовить холодный борщ: рецепты холодного борща — холодника
Питание и еда

Сегодня, 19:00

4 мин.

Как приготовить холодный борщ: 3 простых рецепта от нутрициолога

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Холодный борщ на столе
Фото Maria_Lapina/istockphoto.com
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Горячим супом в знойную летнюю жару не спастись, а вот холодным борщом — легко. Он не только помогает охладиться, но и приносит пользу организму.

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Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк рассказываем, чем полезен холодный борщ, кому не следует его есть, а также делимся тремя рецептами летнего блюда.

Польза и вред холодного борща

В холодном борще овощи и приправы богаты полезными веществами, такими как витамины А, В, С, К, пантотеновая и фолиевая кислоты, каротиноиды, аминокислоты, фосфор, магний, кальций и калий.

Холодный борщ на столе
Фото TanyaLovus/istockphoto.com

Кроме того, при приготовлении блюда используются свежие продукты, не подвергшиеся термической обработке. Поэтому холодный борщ обладает массой полезных свойств. Например, фолиевая кислота необходима для здоровья женской репродуктивной системы, фосфор и магний — для нервной системы. Кальций и калий способствуют укреплению костей, а витамин А нужен для поддержания иммунитета, здорового состояния кожи и глаз.

Рецепт холодного борща не предполагает наличия зажарки, которая добавляет готовому блюду калорийности.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нужно быть аккуратными с блюдом. Холодный борщ может спровоцировать колики. Также с особой осторожностью следует есть блюдо тем, кто страдает аллергией на ингредиенты или имеет индивидуальную непереносимость.

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Рецепты холодного борща

Холодный борщ на кефире

Ингредиенты:

  • свекла — 250 г;

  • огурцы — 200 г;

  • картофель — 350 г;

  • кефир -1 л;

  • минеральная вода — 500 мл;

  • вареная колбаса — 230 г;

  • яйца — 3 шт.;

  • зеленый лук — 20 г;

  • укроп — 20 г;

  • петрушка — 15 г;

  • соль, перец — по вкусу.

Холодный борщ на кефире
Фото intek1/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Картофель и свеклу отварить, яйца сварить вкрутую и все остудить.

  2. Огурцы, колбасу и яйца нарезать мелкими кубиками. Добавить к ним натертый на крупной терке картофель.

  3. Зеленый лук, петрушку и укроп мелко нарезать. Добавить к остальным ингредиентам. Все поперчить и тщательно перемешать.

  4. Свеклу очистить и натереть на средней терке. Переложить в отдельную посуду и залить ее кефиром, а затем подлить минеральную воду и посолить.

  5. В тарелку выложить нарезанные овощи и зелень и залить кефирной заправкой. Затем перемешать и подавать к столу.

Холодный борщ с квасом и щавелем

Ингредиенты:

  • свекла — 4 шт.;

  • щавель — 30 г;

  • картофель — 3 шт.;

  • хлебный квас — 200 мл;

  • горчица — 1 ч. л.;

  • соль, перец — по вкусу.

Холодный борщ на квасе
Фото Максим Крысанов/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Две свеклы и картофель тщательно промыть и отварить, затем слегка остудить.

  2. Сырую свеклу очистить и выжать из нее сок, должно получиться около 200 мл.

  3. В емкости соединить квас и свекольный сок, перемешать, отправить в холодильник.

  4. Отварные свеклу и картофель очистить и нарезать на крупные кубики.

  5. Щавель тщательно промыть и нашинковать.

  6. В тарелку выложить овощи, добавить щавель, соль и перец, все перемешать.

  7. Залить блюдо заправкой из кваса и свекольного сока и подавать к столу.

Холодник с ветчиной

Ингредиенты:

  • свекла — 250 г;

  • ветчина — 300 г;

  • огурцы — 250 г;

  • щавель — 150 г;

  • вода — 2 л;

  • яйца — 4 шт.;

  • укроп — 30 г;

  • петрушка — 20 г;

  • лук зеленый — 20 г;

  • горчица — 2 ч.л.;

  • уксус — 1 ч.л.;

  • сметана (для подачи) — 250 г;

  • соль, перец — по вкусу.

Холодник с ветчиной
Фото Anaiz777/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Свеклу очистить и натереть на крупной терке.

  2. Натертую свеклу залить двумя литрами холодной воды, добавить чайную ложку соли и уксуса.

  3. Поставить смесь на плиту и довести до кипения, затем уменьшить огонь и оставить свеклу томиться еще на 15 минут.

  4. Свекольный отвар охладить.

  5. Яйца сварить вкрутую.

  6. Ветчину, яйца и огурцы нарезать на кубики, укроп, лук и петрушку мелко нашинковать.

  7. Щавель нарезать полосками, затем разрезать их пополам.

  8. В кастрюле смешать ветчину, яйца, огурцы, зелень и щавель.

  9. Влить остывший свекольный отвар вместе со свеклой, затем добавить горчицу, соль и перец.

  10. Поставить холодный суп в холодильник на два часа.

  11. В тарелки разлить блюдо и добавить сметану.

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