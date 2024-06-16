Как приготовить холодный борщ: 3 простых рецепта от нутрициолога

Сегодня, 19:00
Горячим супом в знойную летнюю жару не спастись, а вот холодным борщом — легко. Он не только помогает охладиться, но и приносит пользу организму.
Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк рассказываем, чем полезен холодный борщ, кому не следует его есть, а также делимся тремя рецептами летнего блюда.
В холодном борще овощи и приправы богаты полезными веществами, такими как витамины А, В, С, К, пантотеновая и фолиевая кислоты, каротиноиды, аминокислоты, фосфор, магний, кальций и калий.
Кроме того, при приготовлении блюда используются свежие продукты, не подвергшиеся термической обработке. Поэтому холодный борщ обладает массой полезных свойств. Например, фолиевая кислота необходима для здоровья женской репродуктивной системы, фосфор и магний — для нервной системы. Кальций и калий способствуют укреплению костей, а витамин А нужен для поддержания иммунитета, здорового состояния кожи и глаз.
Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нужно быть аккуратными с блюдом. Холодный борщ может спровоцировать колики. Также с особой осторожностью следует есть блюдо тем, кто страдает аллергией на ингредиенты или имеет индивидуальную непереносимость.
Ингредиенты:
свекла — 250 г;
огурцы — 200 г;
картофель — 350 г;
кефир -1 л;
минеральная вода — 500 мл;
вареная колбаса — 230 г;
яйца — 3 шт.;
зеленый лук — 20 г;
укроп — 20 г;
петрушка — 15 г;
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель и свеклу отварить, яйца сварить вкрутую и все остудить.
Огурцы, колбасу и яйца нарезать мелкими кубиками. Добавить к ним натертый на крупной терке картофель.
Зеленый лук, петрушку и укроп мелко нарезать. Добавить к остальным ингредиентам. Все поперчить и тщательно перемешать.
Свеклу очистить и натереть на средней терке. Переложить в отдельную посуду и залить ее кефиром, а затем подлить минеральную воду и посолить.
В тарелку выложить нарезанные овощи и зелень и залить кефирной заправкой. Затем перемешать и подавать к столу.
Ингредиенты:
свекла — 4 шт.;
щавель — 30 г;
картофель — 3 шт.;
хлебный квас — 200 мл;
горчица — 1 ч. л.;
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Две свеклы и картофель тщательно промыть и отварить, затем слегка остудить.
Сырую свеклу очистить и выжать из нее сок, должно получиться около 200 мл.
В емкости соединить квас и свекольный сок, перемешать, отправить в холодильник.
Отварные свеклу и картофель очистить и нарезать на крупные кубики.
Щавель тщательно промыть и нашинковать.
В тарелку выложить овощи, добавить щавель, соль и перец, все перемешать.
Залить блюдо заправкой из кваса и свекольного сока и подавать к столу.
Ингредиенты:
свекла — 250 г;
ветчина — 300 г;
огурцы — 250 г;
щавель — 150 г;
вода — 2 л;
яйца — 4 шт.;
укроп — 30 г;
петрушка — 20 г;
лук зеленый — 20 г;
горчица — 2 ч.л.;
уксус — 1 ч.л.;
сметана (для подачи) — 250 г;
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Свеклу очистить и натереть на крупной терке.
Натертую свеклу залить двумя литрами холодной воды, добавить чайную ложку соли и уксуса.
Поставить смесь на плиту и довести до кипения, затем уменьшить огонь и оставить свеклу томиться еще на 15 минут.
Свекольный отвар охладить.
Яйца сварить вкрутую.
Ветчину, яйца и огурцы нарезать на кубики, укроп, лук и петрушку мелко нашинковать.
Щавель нарезать полосками, затем разрезать их пополам.
В кастрюле смешать ветчину, яйца, огурцы, зелень и щавель.
Влить остывший свекольный отвар вместе со свеклой, затем добавить горчицу, соль и перец.
Поставить холодный суп в холодильник на два часа.
В тарелки разлить блюдо и добавить сметану.