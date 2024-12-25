5 лучших рецептов индейки, запеченной в духовке: рассказывает шеф-повар

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Запеченная индейка — вкусное блюдо для праздничного и повседневного меню. Аппетитная золотистая корочка, сочный и ароматный вкус делают ее фаворитом среди кулинарных шедевров. Вместе с шеф-поваром и нутрициологом Ириной Непомнящих подготовили несколько идеальных рецептов запеченной индейки.
Ингредиенты:
филе индейки — 500 г;
чеснок — 2 зубчика;
кокосовое молоко — 150 мл;
красная паста карри — 3 ч. л. (по желанию);
соевый соус — 2 ст. л.;
кунжутное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления:
Чеснок мелко нарубить или пропустить через пресс.
Смешать чеснок, кокосовое молоко, красную пасту карри, соевый соус, кунжутное масло.
Замариновать в смеси филе индейки. Можно оставить мариноваться пару часов, лучше — на всю ночь.
Запекать в предварительно разогретой духовке при 200 градусах в течение 20-25 минут.
Ингредиенты:
индейка, филе грудки — 500 г;
чеснок — 2 зубчика;
тимьян свежий — несколько веточек;
соль — щепотка;
соевый соус — 2 ст. л.;
масло оливковое — 2 ст. л.
Способ приготовления:
Чеснок пропустить через пресс, смешать с тимьяном, маслом, соевым соусом и солью.
Замариновать слегка отбитую грудку в течение одного-двух часов. Или оставить на ночь в холодильнике.
Запекать в предварительно разогретой духовке при 200 градусах в течение 20-25 минут.
Ингредиенты:
бедро индейки — 2 шт.;
апельсин — 1 шт.;
мандарин — 2 шт.;
лимонный сок — 1 ст. л.;
сушеная мята — 2 ст л.;
бальзамический уксус — 1 ст. л.;
мед — 1 ст. л.;
перец черный молотый — по вкусу;
паприка — 1/2 ч. л.;
соль — по вкусу;
оливковое масло — 3 ст. л.
Способ приготовления:
С апельсина снять цедру мелкой теркой, она пойдет в маринад.
Добавить в миску сок апельсина и двух мандаринов, лимонный сок, цедру, оливковое масло, бальзамический уксус, мед, мелко нарубленную мяту, паприку и молотый черный перец.
Тщательно перемешать.
Индейку натереть солью, залить частью маринада и оставить мариноваться в холодильнике от двух часов (можно на ночь).
Затем обжарить каждый кусок на сковороде до золотистой корочки с каждой стороны.
Форму для запекания застелить бумагой, выложить мясо, залить оставшимся маринадом.
Запекать в предварительно разогретой духовке 15-20 минут при 200 градусах.
Ингредиенты:
индейка (бедро или грудка) — 500 г;
домашний майонез — по вкусу;
желток— 40 г (от двух яиц);
соль — 1 ч. л.;
мед/сахар — 6 г;
вода — 6 г;
лимонный сок — 2 ч. л.;
горчица дижонская — 2 ч. л.;
масло виноградной косточки — 320 г;
Способ приготовления:
Положить масло предварительно в морозилку на 30 минут.
Соединить в чаше желтки, сок лимона, дижонскую горчицу, ледяную воду, сахар/мед и соль.
Размешать до однородности.
Далее порциями вливать холодное масло, постоянно помешивая венчиком. Получится майонез.
Замариновать в нем кусочки индейки (чем дольше, тем нежнее).
Запекать в предварительно разогретой духовке при 200 градусах 20-25 минут.
Ингредиенты:
индейка (грудка) — 300 г;
лук красный — 1/2 шт.;
масло оливковое — 2 с. л.;
специи хмели-сунели — 1 ч. л.;
паприка — 1 ч. л.;
батат — 1 шт.;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Индейку нарезать на стейки поперек волокон.
Замариновать в смеси оливкового масла, паприки, хмели-сунели, соли и черного перца.
Красный лук почистить и нарезать полукольцами.
Батат помыть, почистить и нарезать кружочками.
Замариновать в той же смеси, что и индейку.
Разогреть духовку до 180 градусов, подготовить форму для запекания и пищевую фольгу.
На дно формы положить батат, затем лук и сверху индейку.
Накрыть фольгой и запекать в разогретой духовке 40 минут при 180 градусах.
Дополнить блюдо овощным салатом при подаче.