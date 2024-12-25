5 лучших рецептов индейки, запеченной в духовке: рассказывает шеф-повар

Запеченная индейка — вкусное блюдо для праздничного и повседневного меню. Аппетитная золотистая корочка, сочный и ароматный вкус делают ее фаворитом среди кулинарных шедевров. Вместе с шеф-поваром и нутрициологом Ириной Непомнящих подготовили несколько идеальных рецептов запеченной индейки.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Запекать в предварительно разогретой духовке при 200 градусах в течение 20-25 минут.

Замариновать в смеси филе индейки. Можно оставить мариноваться пару часов, лучше — на всю ночь.

Чеснок мелко нарубить или пропустить через пресс.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Запекать в предварительно разогретой духовке при 200 градусах в течение 20-25 минут.

Замариновать слегка отбитую грудку в течение одного-двух часов. Или оставить на ночь в холодильнике.

Чеснок пропустить через пресс, смешать с тимьяном, маслом, соевым соусом и солью.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

С апельсина снять цедру мелкой теркой, она пойдет в маринад.

Добавить в миску сок апельсина и двух мандаринов, лимонный сок, цедру, оливковое масло, бальзамический уксус, мед, мелко нарубленную мяту, паприку и молотый черный перец.

Тщательно перемешать.

Индейку натереть солью, залить частью маринада и оставить мариноваться в холодильнике от двух часов (можно на ночь).

Затем обжарить каждый кусок на сковороде до золотистой корочки с каждой стороны.

Форму для запекания застелить бумагой, выложить мясо, залить оставшимся маринадом.