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Как приготовить индейку в духовке: лучшие рецепты
Питание и еда

Сегодня, 08:00

4 мин.

5 лучших рецептов индейки, запеченной в духовке: рассказывает шеф-повар

Диана Туманян
Автор
Ирина Непомнящих
Шеф-повар и нутрициолог
Праздничный ужин с индейкой
Фото LauriPatterson, iStock
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Запеченная индейка — вкусное блюдо для праздничного и повседневного меню. Аппетитная золотистая корочка, сочный и ароматный вкус делают ее фаворитом среди кулинарных шедевров. Вместе с шеф-поваром и нутрициологом Ириной Непомнящих подготовили несколько идеальных рецептов запеченной индейки.

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Индейка в кокосовом карри

Ингредиенты:

  • филе индейки — 500 г;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • кокосовое молоко — 150 мл;

  • красная паста карри — 3 ч. л. (по желанию);

  • соевый соус — 2 ст. л.;

  • кунжутное масло — 2 ст. л.

Индейка с карри
Фото agrobacter, iStock

Способ приготовления:

  1. Чеснок мелко нарубить или пропустить через пресс.

  2. Смешать чеснок, кокосовое молоко, красную пасту карри, соевый соус, кунжутное масло.

  3. Замариновать в смеси филе индейки. Можно оставить мариноваться пару часов, лучше — на всю ночь.

  4. Запекать в предварительно разогретой духовке при 200 градусах в течение 20-25 минут.

Индейка с тимьяном

Ингредиенты:

  • индейка, филе грудки — 500 г;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • тимьян свежий — несколько веточек;

  • соль — щепотка;

  • соевый соус — 2 ст. л.;

  • масло оливковое — 2 ст. л.

Жареная индейка на столе
Фото ALLEKO, iStock

Способ приготовления:

  1. Чеснок пропустить через пресс, смешать с тимьяном, маслом, соевым соусом и солью.

  2. Замариновать слегка отбитую грудку в течение одного-двух часов. Или оставить на ночь в холодильнике.

  3. Запекать в предварительно разогретой духовке при 200 градусах в течение 20-25 минут.

Индейка в цитрусовом маринаде

Ингредиенты:

  • бедро индейки — 2 шт.;

  • апельсин — 1 шт.;

  • мандарин — 2 шт.;

  • лимонный сок — 1 ст. л.;

  • сушеная мята — 2 ст л.;

  • бальзамический уксус — 1 ст. л.;

  • мед — 1 ст. л.;

  • перец черный молотый — по вкусу;

  • паприка — 1/2 ч. л.;

  • соль — по вкусу;

  • оливковое масло — 3 ст. л.

Личный архив эксперта
Фото Личный архив эксперта

Способ приготовления:

  1. С апельсина снять цедру мелкой теркой, она пойдет в маринад.

  2. Добавить в миску сок апельсина и двух мандаринов, лимонный сок, цедру, оливковое масло, бальзамический уксус, мед, мелко нарубленную мяту, паприку и молотый черный перец.

  3. Тщательно перемешать.

  4. Индейку натереть солью, залить частью маринада и оставить мариноваться в холодильнике от двух часов (можно на ночь).

  5. Затем обжарить каждый кусок на сковороде до золотистой корочки с каждой стороны.

  6. Форму для запекания застелить бумагой, выложить мясо, залить оставшимся маринадом.

  7. Запекать в предварительно разогретой духовке 15-20 минут при 200 градусах.

Индейка в маринаде из домашнего майонеза

Ингредиенты:

  • индейка (бедро или грудка) — 500 г;

  • домашний майонез — по вкусу;

  • желток— 40 г (от двух яиц);

  • соль — 1 ч. л.;

  • мед/сахар — 6 г;

  • вода — 6 г;

  • лимонный сок — 2 ч. л.;

  • горчица дижонская — 2 ч. л.;

  • масло виноградной косточки — 320 г;

Приготовленная индейка
Фото Freepik

Способ приготовления:

  1. Положить масло предварительно в морозилку на 30 минут.

  2. Соединить в чаше желтки, сок лимона, дижонскую горчицу, ледяную воду, сахар/мед и соль.

  3. Размешать до однородности.

  4. Далее порциями вливать холодное масло, постоянно помешивая венчиком. Получится майонез.

  5. Замариновать в нем кусочки индейки (чем дольше, тем нежнее).

  6. Запекать в предварительно разогретой духовке при 200 градусах 20-25 минут.

Запеченная индейка с бататом

Ингредиенты:

  • индейка (грудка) — 300 г;

  • лук красный — 1/2 шт.;

  • масло оливковое — 2 с. л.;

  • специи хмели-сунели — 1 ч. л.;

  • паприка — 1 ч. л.;

  • батат — 1 шт.;

  • соль — по вкусу;

  • перец — по вкусу.

Личный архив эксперта
Фото Личный архив эксперта

Способ приготовления:

  1. Индейку нарезать на стейки поперек волокон.

  2. Замариновать в смеси оливкового масла, паприки, хмели-сунели, соли и черного перца.

  3. Красный лук почистить и нарезать полукольцами.

  4. Батат помыть, почистить и нарезать кружочками.

  5. Замариновать в той же смеси, что и индейку.

  6. Разогреть духовку до 180 градусов, подготовить форму для запекания и пищевую фольгу.

  7. На дно формы положить батат, затем лук и сверху индейку.

  8. Накрыть фольгой и запекать в разогретой духовке 40 минут при 180 градусах.

  9. Дополнить блюдо овощным салатом при подаче.

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