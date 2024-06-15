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Как приготовить клубничное варенье пятиминутка — рецепт варенья из клубники
Питание и еда

Сегодня, 19:00

4 мин.

Как приготовить варенье-пятиминутку из клубники: рассказывает шеф-повар

Мария Маковей
Автор
Вячеслав Дегтев
Шеф-повар
Клубничное варенье на хлебе
Фото pilipphoto/istockphoto.com
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Чтобы заготовить сладкий урожай на зиму, при этом приложив минимум усилий, были придуманы быстрые способы приготовления традиционного варенья. В народе их прозвали «пятиминутками», потому что обычно именно столько времени занимает процесс варки ягод или фруктов после закипания.

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Вместе с шеф-поваром Вячеславов Дегтевым рассказываем, как приготовить варенье-пятиминутку из клубники, а также где его хранить.

Что такое варенье-пятиминутка

Варенье-пятиминутка — это разновидность варенья с временем варки пять минут. Помимо быстрого приготовления преимущество варенья-пятиминутки еще и в том, что ягоды и фрукты подвергаются меньшей тепловой обработке. Это сохраняет в них больше витаминов и питательных веществ.

Клубничное варенье крупным планом
Фото Galina Sandalova/istockphoto.com

Такой метод приготовления отлично подойдет для хозяек, которые не планируют масштабного консервирования, а хотят сварить один-два килограмма ягод.

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Что нужно знать перед приготовлением варенья-пятиминутки

Тем, кто готовит варенье впервые, следует знать несколько важных нюансов.

  • Для «пятиминутки» следует выбирать не сильно спелые ягоды, иначе при варке они превратятся в кашу.

  • Для варки лучше использовать посуду из нержавеющей стали или с эмалированным покрытием. Так у заготовки не будет привкуса металла.

  • Перемешивать варенье нужно деревянной ложкой или силиконовой лопаткой.

  • Во время приготовления десерта необходимо обязательно снимать образующуюся при кипении ягод пенку.

  • Банки, куда планируется лить варенье, должны быть сухими. Даже несколько капель воды могут привести к быстрому брожению варенья.

Мытье клубники на кухне
Фото Vuk Saric/istockphoto.com

Кроме того, для хранения лакомства нужно простерилизовать банки.

  1. Налить кипяченую воду в банку на высоту 1-2 сантиметра.

  2. Духовой шкаф разогреть до 50 градусов, поместить в него емкости и продержать их 5 минут.

  3. Затем увеличить температуру до 180 градусов. Полулитровым банкам хватит 10 минут, литровым — 15 минут, двухлитровым — 20 минут и трехлитровым — 30 минут.

Крышки можно взять пластиковые или металлические. Их обязательно нужно тщательно промыть водой с содой.

Рецепт варенья-пятиминутки из клубники

Количество порций — 10.
Общее время приготовления — от 5 часов.

Ингредиенты:

  • клубника — 1,5 кг;

  • сахар — 1,5 кг.

Варенье из клубники на столе
Фото Esin Deniz/istockphoto.com

Способ приготовления

  1. Клубнику замочить в соляном растворе, чтобы вся грязь и паразиты осели.

  2. Затем удалить с ягод плодоножки и все подпорченные части. Крупные плоды порезать пополам или на несколько кусочков.

  3. Ягоды переложить в кастрюлю и засыпать сахаром. Отправить их в холодильник на четыре часа, чтобы клубника дала сок. Если отправить лакомство сразу вариться, сахар начнет пригорать. Температура в холодильнике должна быть не ниже 4 градусов, иначе клубника замерзнет.

  4. Когда плоды дадут сок, поставить кастрюлю на средний огонь и довести до кипения.

  5. Затем немного убавить огонь и варить десерт еще 5 минут.

  6. Не забывать помешивать варенье и обязательно снимать пену.

  7. Готовый десерт разлить по банкам.

Если используются пластиковые крышки, следует накрыть банку полотенцем, остудить варенье и только потом накрыть крышкой. Если металлические, закатывать заготовку можно сразу.

Где хранить варенье-пятиминутку

Из-за небольшого количества сахара варенье при комнатной температуре может быстро забродить. Поэтому следует хранить лакомство в погребе или подвале, если были использованы металлические крышки.

Если варенье накрывается пластиковой крышкой, его следует поставить в холодильник. Согласно нормам Санпина, срок хранения такого продукта не должен превышать 72 часов.

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