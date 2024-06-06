7 лучших рецептов мороженого от нутрициологов

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Согласно легенде, мороженое изобрели четыре тысячи лет назад в Китае, когда император приказал придумать блюдо, которое охладило бы его в жару. То лакомство лишь отдаленно напоминало знакомое всем мороженое и состояло из снега с фруктами. Из Азии в Европу этот десерт привез путешественник Марко Поло, познакомивший с ним итальянцев. Они придумали добавлять в блюдо молоко. Так и родилось главное летнее лакомство.

Нутрициологи поделились вкусными рецептами мороженого, среди которых как классические варианты, так и десерты без лактозы и сахара.

Классические рецепты мороженого

Сливочное мороженое

Ингредиенты:

сливки 33% жирности — 300 мл;

сгущенное молоко 8,5% жирности — 150 г;

ванилин — половина чайной ложки.

Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Способ приготовления:

Охлажденные сливки вылить в емкость для взбивания, добавить ванилин. Взбить сливки до кремообразной консистенции. Постепенно (по столовой ложке за раз) добавить сгущенное молоко, аккуратно помешивая. Вылить смесь в емкость и убрать в морозильную камеру на ночь. Перед подачей дать мороженому постоять 5-10 минут при комнатной температуре.

Шоколадное мороженое

Ингредиенты:

сливки жирностью не менее 33% — 480 мл;

сгущенное молоко — 400 г;

какао-порошок — 60 г.

Фото istockphoto.com/fcafotodigital

Способ приготовления:

Взбить холодные сливки до образования густой массы. Добавить сгущенное молоко и какао-порошок, взбить еще раз. Переложить смесь в емкость и убрать в холодильник на шесть часов или на ночь.

ПП-рецепты мороженого без сахара

Ягодное сорбет-мороженое

Ингредиенты:

йогурт натуральный — 500 г;

ягоды (любые) — 300 г;

кокосовый сахар — 50 г;

вода — 2 ст. л.;

экстракт ванили — 1 ч.л.;

цедра апельсина или лимона — по вкусу;

сок лайма или лимона — 1 ч. л.

Фото istockphoto.com/bhofack2

Способ приготовления:

Ягоды помыть и высушить. Если ягоды крупные, их нужно нарезать. В кастрюлю с толстым дном положить ягоды, сахар и две столовые ложки воды (если ягоды не кислые, то сахар можно не добавлять). Варить на медленном огне 15 минут, помешивая, до загустения. Полученную смесь перетереть через сито, дать ей остыть до комнатной температуры. Добавить йогурт, экстракт ванили, перемешать. Выложить смесь в емкость для заморозки и поставить в морозильную камеру. В течение двух часов каждые 30 минут мороженое доставать из морозилки и активно перемешивать. Оставить до полного застывания.

Домашнее мороженое с вишней без лактозы

Ингредиенты:

вода — 15 г;

сок лимона — 10 г;

кокосовое молоко — 250 г;

корица — 5 г;

кокосовый сахар — 15 г;

вишня — 250 г.

Фото istockphoto.com/Wirestock

Способ приготовления:

Смешать в миске воду, сок лимона, кокосовое молоко, корицу и сахар. Добавить вишню и измельчить все блендером. Разложить по формам и отправить в морозилку на два часа, доставая каждые полчаса и перемешивая.

Мороженое из бананов

Ингредиенты:

бананы — 2 шт.;

финики — 4 шт.;

кешью — 50 г;

сливки — для нужной консистенции;

экстракт ванили — 1 ч. л.

Фото istockphoto.com/Jasmina81

Способ приготовления:

Бананы почистить, нарезать крупными кусками и заморозить. В миску сложить кешью, финики, сливки, замороженные бананы и ваниль, измельчить блендером. Переложить в формы и убрать в морозилку до полного застывания.

Мороженое из авокадо

Ингредиенты:

очень спелый авокадо — 1 шт.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

стевия — по вкусу;

кокосовое масло — 1 ст. л.;

ваниль — 1 щепотка.

Фото istockphoto.com/Lilechka75

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты с помощью блендера. Убрать в морозильную камеру на 30 минут.

Сорбет из киви

Ингредиенты:

киви — 10 шт.;

кокосовое молоко — 400 мл;

кленовый сироп или мед — 2-3 ст. л.

Фото istockphoto.com/visualgiga

Способ приготовления: