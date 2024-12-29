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Как приготовить нежное мясо по-французски: 3 простых рецепта
Питание и еда

Сегодня, 10:00

6 мин.

Как приготовить нежное мясо по-французски: 3 рецепта от шеф-повара

Мария Задорожная
Автор
Вячеслав Дегтев
Шеф-повар
Мясо по-французски
Фото Klaudia Portfolio, iStock
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Вместе с шеф-поваром Вячеславов Дегтевым рассказываем, как приготовить нежное мясо по-французски, которое точно придется по вкусу домашним и гостям.

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Советы по приготовлению

Выбор мяса

Для приготовления мяса по-французски лучше использовать свинину, говядину или куриное филе. Важно выбирать качественное мясо, так как от этого зависит вкус блюда. Для свинины подойдут шейная часть или корейка, а для говядины лучше взять вырезку или филе.

Выбор мяса
Фото sergeyryzhov, iStock

Подготовка мяса

Для начала нужно нарезать мясо. Его следует резать поперек волокон на равномерные куски толщиной около 1-1,5 см.

Это позволит ему лучше пропекаться и сделает его более нежным. Потом нужно слегка отбить каждый кусок мяса, чтобы размягчить волокна. Это снизит жесткость и сделает мясо более сочным.
Вячеслав Дегтев
Шеф-повар

Маринование и приправы

Приправить мясо можно не только солью и перцем, но и другими специями. Разрешается использовать соевый соус.

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Подготовка овощей

Лук можно заранее обжарить до полупрозрачности. Это придаст ему сладость и сделает более мягким в блюде. Картофель желательно нарезать тонкими кружками и замочить в воде, чтобы убрать лишний крахмал и сделать его менее клейким при запекании.

Есть сорта картофеля, которые даже после запекания остаются твердыми. Поэтому перед приготовлением мяса по-французски рекомендую проварить картофель.
Вячеслав Дегтев
Шеф-повар

Обсушивание и обжарка мяса

Можно предварительно слегка обжарить мясо на сковороде с маслом до золотистого цвета. Это создаст аппетитную корочку и не позволит мясу потерять соки в процессе запекания.

Соус

Для основы соуса можно использовать сметану или майонез, при желании добавить чеснок, зелень или специи. Это не только придаст вкус, но и сохранит сочность мяса. Наносится соус равномерно, чтобы мясо не пересохло, а овощи получили необходимую влагу.

Белый соус
Фото Liudmila Chernetska, iStock

Запекание

Запекается мясо по-французски при температуре 180-200 °С. Это оптимальная температура для того, чтобы блюдо приготовилось равномерно и не пересохло. Время приготовления — 40-60 минут, в зависимости от толщины мяса и овощей.

Можно сделать проверку готовности — проткнуть мясо. Его сок должен быть прозрачным.
Вячеслав Дегтев
Шеф-повар

Подача и декор

Подается мясо по-французски горячим, украшенное свежей зеленью. Это не только добавит ярких красок, но и улучшит вкус. Прекрасно сочетается блюдо с легкими салатами или отварным рисом.

Дополнительные советы

  • Можно добавлять разные виды сыра. Твердые сыры, такие как голландский или чеддер, придадут блюду интересный вкус.

  • Экспериментировать с различными специями. Тимьян, орегано или розмарин помогут найти новые и необычные вкуса.

  • Не бояться добавлять зелень. Петрушка, укроп или базилик придадут свежести и аромата блюду.

Рецепты мяса по-французски

Классическое мясо по-французски

Ингредиенты:

  • свинина — 750 г;

  • картофель — 800 г;

  • лук репчатый — 350 г;

  • сыр твердый — 170 г;

  • сметана 25% - 200 г;

  • майонез — 150 г;

  • соль, перец, орегано — по вкусу;

  • масло растительное — 1 ст. л.;

  • лук зеленый (для подачи) — по вкусу.

Классический рецепт мяса по-французски.
Фото LauriPatterson, iStock

Способ приготовления:

  1. Свинину нарезать и отбить.

  2. Добавить к мясу по 1/2 чайной ложки соли и перца, орегано и оставить мариноваться на 30 минут.

  3. Лук нарезать очень тонкими полукольцами и посолить, а затем обмять рукой.

  4. Картофель нарезать небольшими тонкими кусочками. Залить его холодной водой и добавить столовую ложку соли. Перед формированием блюда воду слить и обсушить картофель.

  5. Сыр натереть на крупной терке, добавить сметану, майонез и хорошо перемешать.

  6. Большой противень для запекания смазать растительным маслом, распределить слой картофеля, поперчить. На картофель выложить мясо, а затем лук, а после соус и аккуратно разровнять по всей поверхности.

  7. Разогреть духовку до 180 °С и запекать мясо по-французски в духовке 20 минут. Затем температуру уменьшить до 170 °С и запекать блюдо еще 15 минут.

  8. Вынуть мясо по-французски из духовки, выложить порционно на тарелки, посыпать мелко нарезанным зеленым луком и подавать к столу.

Мясо по-французски с помидорами и сыром

Ингредиенты:

  • свиная шея — 1 кг;

  • помидоры — 3-4 шт.;

  • лук репчатый — 3-4 шт.;

  • твердый сыр — 200 г;

  • майонез — по вкусу;

  • соль, перец — по вкусу.

Мясо по-французски с помидорами и сыром.
Фото olgna, iStock

Способ приготовления:

  1. Лук очистить, а мясо обмыть и обсушить

  2. Свинину нарезать на кусочки и отбить до толщины 1-1,5 см.

  3. Лук и помидоры нарезать полукольцами, сыр натереть.

  4. Дно противня смазать подсолнечным маслом, выложить половину лука, а затем слой мяса, потом оставшуюся часть лука, помидоры и сыр.

  5. Аккуратно смазать блюдо майонезом.

  6. Духовку разогреть до 180 °С и запекать блюдо 40-50 минут.

  7. Подавать мясо по-французски горячим.

Мясо по-французски с грибами и соусом бешамель

Ингредиенты:

  • свинина (мякоть) — 800 г;

  • шампиньоны — 300 г;

  • сыр твердый — 150 г;

  • молоко — 500 мл;

  • лук репчатый — 150 г;

  • сливочное масло — 50 г;

  • масло растительное — 1-2 ст. л.;

  • мука — 1,5 ст. л.;

  • мускатный орех — 1 щепотка;

  • соль, перец — по вкусу.

Мясо по-французски с грибами и соусом бешамель.
Фото Maria_Lapina, iStock

Способ приготовления;

  1. Лук очистить и нарезать на тонкие полукольца, затем обжарить на растительном масле в течение трех минут до появления золотистого цвета.

  2. Шампиньоны промыть, обсушить, нарезать пластинами и добавить к луку. Посолить, перемешать и оставить готовиться на пять минут.

  3. Мясо нарезать кусочками поперек волокон, отбить.

  4. Духовку разогреть до 180 °С.

  5. Форму для запекания смазать сливочным маслом, выложить слой мяса, посолить и поперчить. Затем выложить слой грибов и лука.

  6. Для соуса бешамель на небольшом огне растопить в сотейнике сливочное масло, всыпать муку и готовить одну минуту до золотистого цвета.

  7. Затем небольшими порциями добавить в соус молоко, не переставать помешивать, а после добавить соль, перец и мускатный орех, перемешать.

  8. Готовить соус на небольшом огне в течение восьми минут до загустения.

  9. Мясо с грибами и луком залить соусом и отправить в духовку на 20 минут.

  10. Затем достать блюдо, посыпать сыром и поставить запекаться еще на 20-25 минут.

  11. Подавать мясо по-французски с грибами горячим.

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