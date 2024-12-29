Как приготовить нежное мясо по-французски: 3 рецепта от шеф-повара

Вместе с шеф-поваром Вячеславов Дегтевым рассказываем, как приготовить нежное мясо по-французски, которое точно придется по вкусу домашним и гостям.
Для приготовления мяса по-французски лучше использовать свинину, говядину или куриное филе. Важно выбирать качественное мясо, так как от этого зависит вкус блюда. Для свинины подойдут шейная часть или корейка, а для говядины лучше взять вырезку или филе.
Для начала нужно нарезать мясо. Его следует резать поперек волокон на равномерные куски толщиной около 1-1,5 см.
Приправить мясо можно не только солью и перцем, но и другими специями. Разрешается использовать соевый соус.
Лук можно заранее обжарить до полупрозрачности. Это придаст ему сладость и сделает более мягким в блюде. Картофель желательно нарезать тонкими кружками и замочить в воде, чтобы убрать лишний крахмал и сделать его менее клейким при запекании.
Есть сорта картофеля, которые даже после запекания остаются твердыми. Поэтому перед приготовлением мяса по-французски рекомендую проварить картофель.
Можно предварительно слегка обжарить мясо на сковороде с маслом до золотистого цвета. Это создаст аппетитную корочку и не позволит мясу потерять соки в процессе запекания.
Для основы соуса можно использовать сметану или майонез, при желании добавить чеснок, зелень или специи. Это не только придаст вкус, но и сохранит сочность мяса. Наносится соус равномерно, чтобы мясо не пересохло, а овощи получили необходимую влагу.
Запекается мясо по-французски при температуре 180-200 °С. Это оптимальная температура для того, чтобы блюдо приготовилось равномерно и не пересохло. Время приготовления — 40-60 минут, в зависимости от толщины мяса и овощей.
Можно сделать проверку готовности — проткнуть мясо. Его сок должен быть прозрачным.
Подается мясо по-французски горячим, украшенное свежей зеленью. Это не только добавит ярких красок, но и улучшит вкус. Прекрасно сочетается блюдо с легкими салатами или отварным рисом.
Можно добавлять разные виды сыра. Твердые сыры, такие как голландский или чеддер, придадут блюду интересный вкус.
Экспериментировать с различными специями. Тимьян, орегано или розмарин помогут найти новые и необычные вкуса.
Не бояться добавлять зелень. Петрушка, укроп или базилик придадут свежести и аромата блюду.
Ингредиенты:
свинина — 750 г;
картофель — 800 г;
лук репчатый — 350 г;
сыр твердый — 170 г;
сметана 25% - 200 г;
майонез — 150 г;
соль, перец, орегано — по вкусу;
масло растительное — 1 ст. л.;
лук зеленый (для подачи) — по вкусу.
Способ приготовления:
Свинину нарезать и отбить.
Добавить к мясу по 1/2 чайной ложки соли и перца, орегано и оставить мариноваться на 30 минут.
Лук нарезать очень тонкими полукольцами и посолить, а затем обмять рукой.
Картофель нарезать небольшими тонкими кусочками. Залить его холодной водой и добавить столовую ложку соли. Перед формированием блюда воду слить и обсушить картофель.
Сыр натереть на крупной терке, добавить сметану, майонез и хорошо перемешать.
Большой противень для запекания смазать растительным маслом, распределить слой картофеля, поперчить. На картофель выложить мясо, а затем лук, а после соус и аккуратно разровнять по всей поверхности.
Разогреть духовку до 180 °С и запекать мясо по-французски в духовке 20 минут. Затем температуру уменьшить до 170 °С и запекать блюдо еще 15 минут.
Вынуть мясо по-французски из духовки, выложить порционно на тарелки, посыпать мелко нарезанным зеленым луком и подавать к столу.
Ингредиенты:
свиная шея — 1 кг;
помидоры — 3-4 шт.;
лук репчатый — 3-4 шт.;
твердый сыр — 200 г;
майонез — по вкусу;
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Лук очистить, а мясо обмыть и обсушить
Свинину нарезать на кусочки и отбить до толщины 1-1,5 см.
Лук и помидоры нарезать полукольцами, сыр натереть.
Дно противня смазать подсолнечным маслом, выложить половину лука, а затем слой мяса, потом оставшуюся часть лука, помидоры и сыр.
Аккуратно смазать блюдо майонезом.
Духовку разогреть до 180 °С и запекать блюдо 40-50 минут.
Подавать мясо по-французски горячим.
Ингредиенты:
свинина (мякоть) — 800 г;
шампиньоны — 300 г;
сыр твердый — 150 г;
молоко — 500 мл;
лук репчатый — 150 г;
сливочное масло — 50 г;
масло растительное — 1-2 ст. л.;
мука — 1,5 ст. л.;
мускатный орех — 1 щепотка;
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления;
Лук очистить и нарезать на тонкие полукольца, затем обжарить на растительном масле в течение трех минут до появления золотистого цвета.
Шампиньоны промыть, обсушить, нарезать пластинами и добавить к луку. Посолить, перемешать и оставить готовиться на пять минут.
Мясо нарезать кусочками поперек волокон, отбить.
Духовку разогреть до 180 °С.
Форму для запекания смазать сливочным маслом, выложить слой мяса, посолить и поперчить. Затем выложить слой грибов и лука.
Для соуса бешамель на небольшом огне растопить в сотейнике сливочное масло, всыпать муку и готовить одну минуту до золотистого цвета.
Затем небольшими порциями добавить в соус молоко, не переставать помешивать, а после добавить соль, перец и мускатный орех, перемешать.
Готовить соус на небольшом огне в течение восьми минут до загустения.
Мясо с грибами и луком залить соусом и отправить в духовку на 20 минут.
Затем достать блюдо, посыпать сыром и поставить запекаться еще на 20-25 минут.
Подавать мясо по-французски с грибами горячим.