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Сегодня, 18:30

Как правильно варить макароны? Советы от диетолога

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Разные виды макарон на тарелке на светлом столе
Фото Freepik
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Макароны — продукт, который любят практически во всем мире. От одних названий вроде «карбонара» или «болоньезе» может разыграться аппетит. Но если вспомнить о пользе, то этот продукт довольно калорийный и непростой для усвоения. Чтобы не навредить здоровью и фигуре, макароны нужно правильно готовить.

О том, как это делать, рассказала диетолог, нутрициолог, специалист по снижению веса Ольга Деккер.

Какие бывают макароны

По некоторым утверждениям, в мире более 600 разновидностей макарон. Они отличаются формой, иногда составом и даже цветом. Например, есть красные макароны, цвет которым придают с помощью моркови или томатной пасты, есть зеленые, окрашенные шпинатом, оранжевые — тыквой, сиреневые — свеклой, и черные — чернилами каракатицы.

В зависимости от формы (и от состава) макароны получили разные названия:

  • фарфалле в виде «бабочек» или «бантиков»;

  • феттучини в виде плоской толстой лапши из муки и яиц;

  • букатини в виде длинных спагетти с отверстием;

  • конкилье в виде ракушек.

Спагетти
Istockphoto/zeljkosantrac

Продолжать этот список можно очень долго. А что касается приготовления, здесь правил не так много.

Как правильно готовить макароны

Макароны — продукт популярный, но не все знают, как их правильно готовить.

Используйте макароны из цельного зерна. Они более полезны, чем те, что сделаны из обычной муки. Такой продукт содержит больше питательных веществ — клетчатки, витаминов и минералов.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Следите за тем, чтобы в кастрюле было достаточное количество воды. Так, порция макарон весом 100 г должна вариться в 4-6 стаканах воды. Это предотвратит их прилипание к друг другу и посуде.

Не добавляйте в воду слишком много соли. Это повысит уровень натрия в готовых макаронах. Избыток соли полезен не будет. Достаточно щепотки перед тем, как класть макароны в кипящую воду.

Соль. Как соль влияет на здоровье?

Добавлять масло в воду — не лучшая идея. Это может повысить количество калорий и жиров в готовых макаронах. Капните немного масла, когда макароны уже будут готовы.

Но главное — не переваривайте! Это повысит гликемический индекс продукта, что приведет к повышению уровня сахара в крови.

Обычно макароны готовятся за 8-10 минут, но это время может варьироваться в зависимости от типа макарон и желаемой текстуры. Проверяйте готовность каждые 30 секунд. Идеальное состояние макарон — «аль денте», когда они имеют легкую жесткость.
Ольга Деккер
Нутрициолог
Спагетти
Istockphoto/EMPPhotography

Следуя этим рекомендациям, вы приготовите вкусные и полезные макароны. И не забывайте, что питание должно быть разнообразным, только тогда оно будет правильным.

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Советы и рекомендации
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