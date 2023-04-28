Как правильно варить макароны? Советы от диетолога

Макароны — продукт, который любят практически во всем мире. От одних названий вроде «карбонара» или «болоньезе» может разыграться аппетит. Но если вспомнить о пользе, то этот продукт довольно калорийный и непростой для усвоения. Чтобы не навредить здоровью и фигуре, макароны нужно правильно готовить.

О том, как это делать, рассказала диетолог, нутрициолог, специалист по снижению веса Ольга Деккер.

Какие бывают макароны

По некоторым утверждениям, в мире более 600 разновидностей макарон. Они отличаются формой, иногда составом и даже цветом. Например, есть красные макароны, цвет которым придают с помощью моркови или томатной пасты, есть зеленые, окрашенные шпинатом, оранжевые — тыквой, сиреневые — свеклой, и черные — чернилами каракатицы.

В зависимости от формы (и от состава) макароны получили разные названия:

фарфалле в виде «бабочек» или «бантиков»;

феттучини в виде плоской толстой лапши из муки и яиц;

букатини в виде длинных спагетти с отверстием;

конкилье в виде ракушек.

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Продолжать этот список можно очень долго. А что касается приготовления, здесь правил не так много.

Как правильно готовить макароны

Макароны — продукт популярный, но не все знают, как их правильно готовить.

Следите за тем, чтобы в кастрюле было достаточное количество воды. Так, порция макарон весом 100 г должна вариться в 4-6 стаканах воды. Это предотвратит их прилипание к друг другу и посуде.

Не добавляйте в воду слишком много соли. Это повысит уровень натрия в готовых макаронах. Избыток соли полезен не будет. Достаточно щепотки перед тем, как класть макароны в кипящую воду.

Добавлять масло в воду — не лучшая идея. Это может повысить количество калорий и жиров в готовых макаронах. Капните немного масла, когда макароны уже будут готовы.

Но главное — не переваривайте! Это повысит гликемический индекс продукта, что приведет к повышению уровня сахара в крови.

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Следуя этим рекомендациям, вы приготовите вкусные и полезные макароны. И не забывайте, что питание должно быть разнообразным, только тогда оно будет правильным.

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